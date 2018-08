Reducir el desempleo, una tarea siempre pendiente en la UE

Madrid (EuroEfe).- Según los últimos datos de la oficina estadística europea Eurostat, el desempleo registrado en el mes de junio ha sido el más bajo registrado en la Unión Europea (UE) desde mayo de 2008 y el menor en la eurozona desde diciembre de ese mismo año.

Aunque la política económica depende principalmente de las políticas nacionales, la financiación de la UE se ha encargado de apoyar y complementar sus esfuerzos, sobre todo para contrarrestar los obstáculos compartidos como el envejecimiento poblacional.

“Nuestros esfuerzos conjuntos para impulsar el empleo y el crecimiento están dando sus frutos. Y también nuestro empeño para construir una Europa más social y más justa”, aseguraba la comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, al presentar los datos de este pasado mes de mayo.

Además, subrayó el ritmo “constante” de caída de la tasa de desempleo en la UE y destacó que está en su punto más bajo desde hace casi diez años, en unas declaraciones a Efe.

Según los datos de Eurostat, se registraron el pasado mes de junio 17.105 millones de personas en la UE y 13.570 millones personas desempleadas, cifras similares a las registradas en el mes de mayo. Si se compara con junio de 2017, el desempleo cayó siete décimas en ambas zonas, frente al 9 % registrado entonces en el área del euro y al 7,6 % en los Veintiocho.

Los países que registraron un nivel más bajo de desempleo en la UE en el mes de junio fueron la República Checa (2,4 %) y Alemania (3,4 %). Los niveles más altos se registraron en Grecia (20,2 % en abril) y España (15,2 %). Si se comparan los datos respecto a los del año pasado, el desempleo se ha visto reducido en todos los Estados miembros.

Al observar los datos recogidos desde el año 2000 se puede ver claramente cómo la crisis económica y financiera del año 2008 afectó al empleo, que comenzó a recuperarse en la UE a partir del año 2013, a pesar de las diferencias existentes entre países.

Sin embargo, no hay que dejar el problema por resuelto: a pesar de que el desempleo ha ido descendiendo progresivamente (a mayor ritmo en 2015 y 2016 y más ligeramente en 2017 y 2018) Bruselas advirtió en mayo de que la disminución del desempleo se ralentizará este año y el que viene en comparación con los previos.

Los jóvenes y las mujeres, los más afectados por el desempleo

Según los datos de la UE, los jóvenes se ven afectados por el desempleo el doble o, en algunos países miembros, más del doble que la tasa de empleo para el resto de las edades y las mujeres se han visto "históricamente" más afectadas por el desempleo que los hombres.

Una buena noticia para los Estados miembros es que, a partir de 2012, el desempleo juvenil es menor en la UE que en la eurozona y que la UE trata de minimizar la brecha de género. Sin embargo, según los datos de Eurostat del mes de mayo, el desempleo continuó siendo más alto entre las mujeres que entre los hombres tanto en la UE como en la eurozona.

Youth unemployment is decreasing in Europe!



The youth unemployment rate was 16.5% in the EU28 and 18.6% in the € area in October 2017, compared with 18.2% and 20.3% in October 2016.



Lowest rates: DE & CZ.

Highest rates: EL, ES & IT. pic.twitter.com/QgWT7gshwY — EU Social (@EU_Social) 30 de noviembre de 2017

Si se observan los datos de Eurostat, el porcentaje de desempleo en mujeres en la UE era de un 6,6 % frente al 7,9 % en hombres. La cifra se ha ido igualando al cabo de los años hasta el año 2017 en el que el porcentaje de mujeres ha sido de 7,4 % y el de hombres de 7,9 %.

Según el informe sobre igualdad de género del Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE, según sus siglas en inglés), publicado el año pasado, el desempleo en mujeres se ha visto reducido y ha habido un progreso desde el año 2005 hasta el 2015, pero éste ha sido "marginal".

El EIGE es una agencia de la UE que trabaja por hacer realidad la igualdad de género tanto en la UE como fuera de ella. Además de elaborar estudios y estadísticas sobre la cuestión, hace también un seguimiento del modo en que la UE cumple sus compromisos internacionales en materia de igualdad de género a través de la Plataforma de Acción de Pekín.

Why it is that across the EU women still have lower employment rates, career prospects and pensions than men do? Find out the answers for your country in #EIGEIndex https://t.co/b7zlfTV7B0! pic.twitter.com/Az76ZLAeGX — EIGE (@eurogender) 23 de julio de 2018

Además, trabaja en estrecha cooperación tanto con la Comisión Europea, como con el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y con los Estados miembros.

Según EIGE, los países con tasas más bajas de desempleo en mujeres el año pasado han sido Suecia (82,6 %), Dinamarca (79,2 %) y los Países bajos (76,7 %). Las más altas se registraron en Italia (62,4 %), Grecia (64,2 %) y Eslovaquia (65,5 %).

En cuanto a los jóvenes de veinticinco años o menos, según Eurostat fueron los más afectados por la crisis: si en el año 2007 un 15,8 % estaba desempleado, en el año 2013 (cuando las cifras anteriores mostraban una disminución del desempleo) aumentaba hasta un 23,8 %. A partir de ese año ha descendido, aún por encima de los niveles anteriores a la crisis y el año pasado se registró un 16,8 %.

La tasa de empleo, mayor para inmigrantes europeos que para los nativos

Un dato para la reflexión difundido esta semana por Eurostat es el de que los ciudadanos europeos que viven en un Estado miembro diferente al suyo registraron en 2017 una tasa de empleo del 75,4 %, superior a la de personas que residen en su país de origen. La tasa de empleo de inmigrantes nacidos fuera de la Unión Europea (UE) fue, sin embargo, del 63 %.

Los ciudadanos nacidos fuera de los Veintiocho registraron las tasas de empleo más elevadas en la República Checa (79,4 %), Rumanía, (76,3 %), Portugal (74,5 %) y Polonia (73 %), mientras que para inmigrantes europeos las más elevadas se dieron en Reino Unido, (83,6 %), Portugal (82,7 %), Suecia (80,7 %) y Estonia (80,2 %).

La población nativa, por su parte, tuvo en 2017 una tasa de empleo mayor en Suecia (85,5 %), Alemania (81,6 %) y Holanda (80,5 %). Las tasas más reducidas se dieron en Grecia para la población nativa (58,1 %) y para los inmigrantes europeos (56,1 %), mientras que los procedentes de fuera de la UE registraron la tasa más baja de empleo en Bélgica (52 %).

In 2017, the employment rate of people in the EU aged 20-64 years ranged from 63.0% among migrants born outside the EU, through 73.0% among the native-born population, to 75.4% recorded for migrants born in a different EU Member State #migration #Eurostat https://t.co/hRf07Ay7o7 pic.twitter.com/VWYwv7I2Ge — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 30 de julio de 2018

Las diferencias más acusadas entre la tasa de paro de inmigrantes extracomunitarios y ciudadanos nativos o europeos se dieron en Bélgica (52 % para personas de terceros países frente a 71 % para nativos), Holanda, (59,9 % frente a 80,5 %) y Suecia (66,2 % frente a 85,5 %).

En España, la población nativa registró una tasa de empleo del 66 % en 2017, mientras para que los europeos de otro Estado miembro fue del 66,5 % y para los ciudadanos nacidos en terceros países se situó en 61,6 %.

El "Plan Juncker" y la estrategia "Europa 2020"

"Desde que se inició la crisis económica y financiera mundial, la UE ha estado padeciendo las consecuencias de unos bajos niveles de inversión. Hacen falta esfuerzos coordinados a nivel europeo para poner a Europa en la senda de la recuperación económica", se asegura en la página web de la Comisión Europea.

De esta manera, el "Plan de Inversiones para Europa", denominado "Plan Juncker", ha sido el de crear empleo y estimular el crecimiento, una de las diez prioridades de la Comisión Europea durante el periodo 2015-2019.

The EU28 unemployment rate was 6.9% in June 2018, the lowest rate recorded since May 2008.

Did you know that the #JunckerPlan has already supported 750,000 jobs?

This number is expected to rise to 1.4 million by 2020 https://t.co/T7hKFvSsaj #EFSI #InvestEU pic.twitter.com/UfpaLISM2F — European Commission (@EU_Commission) 31 de julio de 2018

Este plan consta de tres pilares: utilizar de manera más inteligente los recursos financieros, eliminar los obstáculos a la inversión y proporcionar visibilidad y asistencia técnica a los proyectos de inversión.

Además, el año 2010 se publicó la comunicación de la Comisión "Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador" con el objetivo de "garantizar la recuperación económica de la UE después de la crisis económica y financiera, teniendo en cuenta tanto las debilidades estructurales de la economía como los desafíos a largo plazo como podían ser la globalización, la presión sobre los recursos y el envejecimiento".

EU's progress towards its Europe 2020 targets:



EU’s employment target can be reached if the growth recorded over

the past few years continues;

Both targets linked with education are reachable ;

Poverty alleviation is lagging behind.https://t.co/0eRW0xvop7 #SocialRights pic.twitter.com/K1J5nTM1Kt — EU Social (@EU_Social) 17 de julio de 2018

De esta manera se debía alcanzar un crecimiento inteligente (a través del desarrollo del conocimiento y la innovación), sostenible (basado en una economía más verde, más eficaz y más competitiva) y más integradora (orientada a reforzar el empleo y la cohesión social y territorial).

Entre los objetivos para alcanzar, a más tardar, para el año 2020 relacionados con el empleo y la inversión estaban el alcanzar una tasa de empleo mínima del 75 % para la población de entre 20 y 64 años e invertir un 3 % del PIB en investigación y desarrollo.

El papel de la UE, una ayuda a las políticas económicas nacionales

A pesar de que la política de empleo y asuntos sociales corresponde principalmente a los gobiernos nacionales y no a la Unión Europea (UE), la financiación de la UE se encarga de apoyar y complementar sus esfuerzos de diferentes maneras.

Por un lado, intenta facilitar a los trabajadores la libre circulación de los trabajadores en la UE, la transición de los estudios a la vida laboral, la búsqueda de empleo, así como modernizar los regímenes de seguridad social y reducir la pobreza y proteger a las personas con discapacidad.

El derecho a la libre circulación de los trabajadores será una realidad en toda la UE a partir del próximo 1 de mayo. http://fb.me/J62IEPjM — SEUE (@HablamosdEuropa) 29 de abril de 2011

Para conseguirlo, la UE se encarga de coordinar y supervisar las políticas nacionales, animar a los Estados miembros a intercambiar buenas prácticas en materia de integración social, pensiones y lucha contra la pobreza; apoyar la formación, la capacitación y el emprendimiento; legislar y supervisar la aplicación de la normativa en ámbitos como los derechos de los trabajadores, la discriminación en el trabajo y la coordinación de los regímenes de seguridad social.

La Comisión Europea es la encargada de animar a los gobiernos nacionales de la UE a crear oportunidades de empleo; reducir las diferencias en los mercados laborales; fomentar la competitividad económica y controlar las políticas laborales nacionales.

En este punto se podrían destacar las oportunidades que ofrece la UE para poder vivir y trabajar en otro Estado miembro como el Fondo Social Europeo (FSE), el principal instrumento financiero de la UE para formentar el empleo en los Estados miembros y promover una mayor cohesión económica y social o el Programa Europeo de Empleo e Innovación Social (EaSI).

Over 35? National and legal resident of an EU country? Struggling to find work or training where you are and thinking about moving to another EU country? Check out the Reactivate mobility scheme! https://t.co/ig1bhx4Q9x #hiring #jobs #recruitment pic.twitter.com/B7SJWUu6x1 — EURES (@EURESJob) 24 de enero de 2018

Este último es otro instrumento financiero a escala en la UE y su objetivo es "promover un elevado nivel de empleo de calidad y sostenible, que aporte una protección social correcta, que combata la exclusión social y la pobreza y mejore las condiciones de trabajo". Gestionado directamente por la CE desde 2014 contiene tres programas que ofrecen facilidades para encontrar empleo: PROGRESS, EURES y Microfinanciación y emprendimiento social.

Además, la UE también cuenta con la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), la Fundación Europea de Formación (ETF) o la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (EuroFound).

Por Paula García Mora con información del servicio de información Internacional de la Agencia Efe (edición: Catalina Guerrero)

