Taxistas y conductores VTC en Europa, una tensa relación

El sector del taxi en España se mantiene en pie de guerra contra los servicios de alquiler de vehículos con conductor (VTC), un conflicto al que no son ajenos otros países europeos, que han vivido enfrentamientos similares por lo que consideran "competencia desleal".

La plataforma que conecta a usuarios con vehículos de alquiler con conductor más extendida en el mundo es Uber, compañía fundada en 2009 en San Francisco (California, EEUU) que cuenta con 16.000 empleados y más de 75 millones de usuarios a nivel mundial, según datos de la empresa.

10 billion trips and counting thanks to riders and drivers like you—we can't wait to see where the next 10 billion take us. https://t.co/10nSS8YsY6 pic.twitter.com/k9PQTrUiRy