El fin de las bombillas halógenas en Europa

Madrid (EuroEFE).- A partir del próximo uno de septiembre estará prohibido fabricar bombillas halógenas, que serán reemplazadas por lámparas de LED, ya sean de filamento o de otra tecnología, con el objetivo de conseguir un tipo de iluminación más eficiente y sostenible. Sin embargo, el 54 % de los consumidores europeos desconocen esta prohibición.

El nuevo reglamento impedirá, tanto en España como en la Unión Europea, comercializar este tipo de bombillas fabricadas a partir de esa fecha, aunque permitirá vender todas aquellas unidades que los establecimientos tengan como excedente.

No more #halogen bulbs put on the EU market as of today! Let's switch to more efficient LEDs & save money #ecodesign pic.twitter.com/L3BL1J7n2q