Nuevos derechos digitales para los europeos

La Unión Europea (UE) dijo adiós a las tarifas de itinerancia hace apenas un año. Gracias a esta iniciativa, todos los ciudadanos que viajan a los Estados miembros de la UE pueden seguir utilizando sus tarifas de voz, SMS y datos sin coste adicional. Este verano, los ciudadanos europeos se seguirán beneficiando de la ‘muerte’ del roaming y, además, disfrutarán de más derechos digitales que nunca.

Este #verano disfruta de los nuevos derechos digitales dentro de la #UE

Fin de las tarifas de itinerancia de datos.

Mantienes tus subscriciones de música, cine, etc. sin gastos adicionales.

Puedes compartir datos de forma segura.

+ info:

¿Cuáles son los derechos digitales en vigor?

Mayo de 2018: Se aprobó la nueva legislación en materia de protección de datos que ha permitido a los europeos transferir de manera segura sus datos personales entre proveedores de servicios. Además los ciudadanos europeos ahora tienen derecho a saber de qué manera se obtienen sus datos personales y gracias al "derecho al olvido", los datos personales tienen que ser eliminados cuando se solicite, siempre que no haya motivos legítimos para que las empresas los conserven. Abril de 2018: Desde entonces, los consumidores puedenacceder a todos los servicios de contenido en línea a los que se han suscrito en su país cuando viajan por la Unión: películas, series, retransmisiones deportivas, etc. Junio de 2017: Marcó el fin del ‘roaming’ en toda Europa. Primavera 2016: Se aplicó la legislación sobre neutralidad de la red que ha permitido a todos los europeos tener acceso a una internet abierta y tener libertad a la hora de elegir el contenido, las aplicaciones y la información que prefieran.

...Y los que están por llegar próximamente

A partir de septiembre, los europeos tendrán cada vez más derecho a utilizar su identificación electrónica nacional en toda la Unión para acceder a servicios públicos.

"Estamos mejorando la vida diaria de nuestros ciudadanos, tanto con el fin de las tarifas de itinerancia como con el entorno de navegación más seguro", apunta Mariya Gabriel, comisaria de Economía y Sociedad Digitales, quien también asegura que cuando se completen todas las iniciativas digitales que hay en marcha, tanto los consumidores como las empresas disfrutarán de "un cambio todavía más positivo".

Delivering on @DSMeu means ensuring everyone in EU has the best possible internet connection, so they can participate fully in digital economy. We work to construct the #EUGigabitSociety w/ initiatives & legislative proposals to place EU at the forefront of internet connectivity pic.twitter.com/vymlAwHx4S — Mariya Gabriel (@GabrielMariya) 1 de agosto de 2018

Uno de los próximos derechos se pondrá en marcha a partir del 3 de diciembre: los europeos podrán comprar en línea sin discriminaciones injustificadas independientemente del lugar de la Unión en el que se encuentren. No tendrán que preocuparse de sufrir un bloqueo o un desvío en un sitio web simplemente porqué ellos (o su tarjeta de crédito) proceden de un país diferente.

Además se beneficiarán de unos precios más asequibles en las entregas transfronterizas.

From 3 December 2018 you have the right to buy products/services online from all over EU without being geo-blocked/re-routed because of your IP address or credit card. No discrimination/no #geoblocking when you buy festival tickets/clothes/rent cars online #digitalrights #EUandMe pic.twitter.com/6cZgA4OQDe — Andrus Ansip (@Ansip_EU) 1 de agosto de 2018

Del mismo modo, con el acordado recientemente, los europeos tendrán derecho a cambiar de proveedor de servicios de internet y de telecomunicaciones más fácilmente y con la legislación actualizada en materia de medios audiovisuales, los europeos tendrán derecho a un entorno virtual seguro, que los proteja frente a la incitación a la violencia, el odio, el terrorismo, la pornografía infantil, el racismo y la xenofobia.

¿Cómo protege la UE tus derechos digitales?

El mundo digital ofrece multitud de oportunidades, pero también tiene sus riesgos. Los datos digitales son un recurso útil para muchas empresas y también un blanco fácil para los estafadores. Por eso, para evitar que caigan en manos fraudulentas, es crucial contar con una legislación que vele por la estricta protección de la privacidad e información personal.

"Con la moderna legislación sobre protección de datos que hemos adoptado, los europeos tienen más control sobre sus datos a la hora de hacer sus compras, reservar sus vacaciones en línea o, simplemente, navegar por internet", afirma Vĕra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género.

I read w/ interest developments on privacy debate in US. In my view, companies should be transparent about their data-collection practices & give #consumers more control. This is the basic idea behind #GDPR. It would be best if it became global principle. https://t.co/PhKELUxS9s — Věra Jourová (@VeraJourova) 28 de julio de 2018

Actualmente, la legislación en materia de protección de datos de la UE "se encuentra entre las mejores del mundo y garantiza que todos los europeos tengan un mayor control sobre sus datos personales," según Jourová.

Avanzando hacia una Europa digital

El pasado mes de mayo, La Comisión Europea (CE) publicó el informe DESI 2018 en el que se analizó el estado de la digitalización de los países miembros de la Unión Europea (UE). Se llegó a la conclusión de que la conectividad en la UE había mejorado pero no lo suficiente, pues siguen existiendo lagunas significativas en las habilidades digitales tanto por parte de empresas como por parte de individuos. De hecho, las estadísticas reflejan que el 44% de los europeos carecen de habilidades digitales básicas.

We work to constantly increase training & learning of all #EUcitizens in #DigitalSkills & competences + make better use of #DigitalTech 4 teaching & learning & modernise education systems. 90% of jobs will require digital skills & 44% citizens lack basic skills. We must act now pic.twitter.com/I2nbTWvz2o — Mariya Gabriel (@GabrielMariya) 23 de julio de 2018

La digitalización es un tema prioritario en la Unión Europea (UE) y, según el Consejo de la UE, es “un factor fundamental” para culminar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En sus conclusiones sobre digitalización para el desarrollo, el Consejo señaló los distintos ámbitos que podrían beneficiarse de dicha digitalización, entre ellos, los asuntos de igualdad entre hombres y mujeres, la buena gestión de los asuntos públicos y el Estado de Derecho, las migraciones, la sanidad, la educación, la agricultura, la energía y el cambio climático y la creación sostenible de puestos de trabajo.

En la promoción de la digitalización para el desarrollo, el sector privado desempeña un papel clave, sobretodo en cuestiones de inversión e innovación. Para movilizar las inversiones públicas y privadas, la UE ha puesto en marcha varias iniciativas como el Plan Europeo de Inversiones Exteriores y la creación de un mecanismo específico para la inversión en digitalización en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible.

Created with Highcharts 4.2.3 See more visualisations: digital-agenda-data.eu weighted score Digital Economy and Society Index 1 Connectivity 2 Human Capital 3 Use of Internet 4 Integration of Digital Technology 5 Digital Public Services Legend Denmark Sweden Finland Netherlands Luxembourg Ireland United Kingdom Belgium Estonia Spain Austria Malta Lithuania Germany European Union 28 Slovenia Portugal Czech Republic France Latvia Slovakia Cyprus Croatia Hungary Poland Italy Bulgaria Greece Romania 0 50 10 20 30 40 60 70 80 European Commission, Digital Scoreboard Greece

10.8% weighted score

breakdown: 1 Connectivity

¿Es el mercado único digital la respuesta?

Para la UE, la digitalización en Europa tiene solución: crear un mercado único digital.

El mercado único, que actualmente es una de las prioridades de la Comisión Juncker (2015-2019), pretende potenciar la digitalización en Europa y tiene como objetivo derribar barreras para aprovechar las posibilidades que ofrece internet.

El fin es adaptar las distintas legislaciones existentes y pasar de 28 mercados nacionales a uno único. Según la Comisión Europea. Según Bruselas, un mercado único digital plenamente funcional podría aportar 415.000 millones de euros anuales a la economía de la UE y crear cientos de miles de nuevos puestos de trabajo.

La Estrategia para el Mercado Único Digital fue adoptada en mayo de 2015 y por el momento parece que va bien encaminada: se han acordado diecisiete propuestas legislativas, mientras que doce siguen pendientes.

En palabras de Andrus Ansip, vicepresidente de la Comisión responsable del mercado único digital: “Los europeos ya empiezan a ser conscientes de las ventajas que ofrece el mercado único digital. Este verano podrás llevarte contigo tus programas de televisión y partidos favoritos a cualquier lugar de la Unión al que viajes. Hacia finales de año, también podrás sacar entradas para un festival o alquilar un coche por internet desde cualquier lugar de la Unión sin sufrir geobloqueos ni desvíos”.

The #DigitalSingleMarket gives you new rights & freedoms in Europe. We have removed barriers in the digital space so that you can make the most of digital opportunities & liberties, and feel at ease online - wherever you are in the EU #EUandMe #digitalrights #TeamJunckerEU pic.twitter.com/OpJB5O1NeF — Andrus Ansip (@Ansip_EU) 27 de julio de 2018

Por el momento, la UE continúa su camino para alcanzar la creación del mercado único digital. Gracias a él, el valor de la economía europea de los datos podría superar los 700.000 millones de euros de aquí a 2020, lo que equivale al 4 % de la economía de la Unión, según Bruselas.

Información elaborada por Claudia Boesser con documentación de la Comisión Europea (UE) y de la Agencia Efe (edición: Catalina Guerrero)

