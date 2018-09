La UE: hogar de jóvenes políglotas

500 millones de ciudadanos, 28 Estados miembros, 175 nacionalidades, 3 alfabetos diferentes y 24 lenguas oficiales. Así es la Unión Europea (UE), que se define a sí misma como una "democracia multicultural y multilingüe" en la que el respeto por la diversidad lingüística forma parte de la identidad europea.

No en vano, la diversidad lingüística está consagrada en el artículo 22 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y en el artículo 3 del Tratado de Lisboa, donde se recalca el compromiso de la UE por respetar “la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velar por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo”.

Did you know that EU speaks your language?



60 years ago, the EU decided that its work has to be available in all languages, thus strengthening #civilsociety's participation in the policy process!



On 19/09 we pay tribute to a #multilingual Europe https://t.co/0HrnFbzSDn pic.twitter.com/QcZRBLRNLE — EESC - European Economic and Social Committee (@EU_EESC) 5 de septiembre de 2018

Iniciativas de la UE para la promoción de las lenguas

Uno de los principales objetivos de la política lingüística de la UE es que todo ciudadano europeo domine, además de su lengua materna, otros dos idiomas. Para alcanzar dicho objetivo, la UE financia numerosos proyectos y programas dirigidos a fomentar el aprendizaje de las lenguas. Estas son algunas de las iniciativas más populares llevadas a cabo hasta la fecha:

1. Día Europeo de las Lenguas

Desde el año 2001, cada 26 de septiembre se celebra el Día Europeo de las Lenguas. Durante esta jornada se organizan eventos por toda Europa que incluyen cursos de idiomas, juegos, charlas, conferencias y programas de radio, entre otras actividades, para ciudadanos de todas las edades. Participan numerosas instituciones y asociaciones con intereses culturales y lingüísticos, así como universidades y centros escolares. Por el momento ya hay 154 eventos programados.

2. Programa Erasmus+

Es uno de los programas más exitosos de la UE, del que se han beneficiado 9 millones de jóvenes desde su puesta en marcha en 1987. Los jóvenes universitarios que obtienen esta beca pueden disfrutar de una estancia de varios meses en una universidad distinta a la suya en cualquiera de los 28 Estados miembros de la UE, en Turquía, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Impulsar el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística es una de las grandes prioridades del actual programa Erasmus+ (2014-2020).

It's September, and that means many of you will be starting an exchange soon!



WELCOME TO ERASMUS+



Tweet us using #ErasmusPlus and tell us all about the start of your adventure!



What are you looking forward to most? — Erasmus+ (@EUErasmusPlus) 4 de septiembre de 2018

3. Europa Creativa

Europa Creativa forma parte de la Estrategia Europa 2020 y su función es financiar proyectos de dimensión europea con el objetivo de reforzar el sector cultural y creativo y fomentar diversidad cultural y lingüística europea. El Programa dispone de 1.460 millones de euros para apoyar artistas, profesionales y organizaciones culturales de diversas ramas: bellas artes, cine, artes interdisciplinarias, literatura y la industria de los videojuego, entre otras.

Open Call – Help us organise a structured Dialogue on Culture, engaging with stakeholders & civil society. The selected partner will identify experts, set up brainstorming meetings, manage an online forum etc. Deadline: 19 Sep https://t.co/rLK48afoox pic.twitter.com/9gUt8WjTuk — Creative Europe (@europe_creative) 22 de agosto de 2018

4. Programa de Aprendizaje Permanente

Fue el principal mecanismo de financiación europeo en el campo de la educación y la formación durante los años comprendidos entre el 2007 y el 2013. Dotado con un presupuesto de 7.000 millones de euros, su función consistía en financiar proyectos y actividades que estimularan el intercambio, la cooperación y la movilidad dentro de la UE. En este programa el fomento del aprendizaje de las lenguas y la diversidad lingüística también fue un objetivo prioritario.

El inglés, el idioma más estudiado por los más pequeños

En la UE, el 84% de los alumnos de primaria estudian algún idioma extranjero.

Según el informe más reciente de la Comisión Europea, los países que antes empiezan con la enseñanza obligatoria de un idioma extranjero son Chipre y Bélgica, donde los alumnos empiezan a estudiar su primer idioma extranjero a la temprana edad de 3 años, seguidos de Polonia y Malta, donde empiezan a partir de los 5 años de edad. En el caso de España, los alumnos empiezan a aprender su primera lengua extranjera a la edad de 6 años.

El inglés es, con diferencia, la primera lengua extranjera más aprendida por los alumnos europeos. De hecho, su enseñanza es obligatoria en varios Estados miembros. En 2015, por ejemplo, casi el 100 % de los alumnos de primaria en Malta, Chipre, Austria y España aprendieron inglés de forma obligatoria.

What foreign languages did you study in school? pic.twitter.com/y01QHS4fSb — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 23 de febrero de 2017

Luxemburgo es una de las excepciones ya que, como es un país con tres lenguas oficiales (el luxemburgués, el francés y el alemán), el inglés solamente se empieza a estudiar a partir de Secundaria. Algo similar ocurre en Bélgica, donde en algunos colegios los idiomas que se estudian en primaria son el francés y el holandés y el inglés se empieza a estudiar más tarde.

