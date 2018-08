Europa, líder mundial en destinos turísticos ecológicos

Europa es líder mundial en número de destinos ecológicos y cada vez más europeos demandan destinos "sostenibles". Así lo demuestra un estudio recogido en el informe "turismo ecológico y sostenible: perfiles y tendencias" elaborado por The Ostelea School of Tourism and Hospitality en el que se asegura que 48 del top 100 de destinos considerados "verdes" en el mundo en 2017 eran europeos.

Además, también según Ostelea, miembro de Naciones Unidas y de la Alianza Europea por el Turismo Responsable y la Hospitalidad (EARTH, según sus siglas en inglés), el número de personas que realizan "ecoturismo" en el mundo se ha incrementado "considerablemente" en los últimos años: la cifra ha pasado de un 7 % en 2010 a un 25 % en 2016 y los turistas están dispuestos a pagar más en un 83 % de los casos por un hotel "sostenible".

"Los impactos negativos del turismo sobre las sociedades y el medio ambiente con el tiempo hacen que el cambio gradual del modelo turístico hacia formas más sostenibles sea una necesidad real", afirma el informe.

Y es que, según los datos, en la actualidad el impacto del turismo en el medio ambiente es significativo ya que representa el 5 % de las emisiones globales. Aproximadamente, el 4 % son generadas por el transporte (el 40 % de los viajes aéreos y el 32 % de los viajes en automóvil) y casi el 1 % del sector de alojamiento.

Ecoturismo: una fusión entre naturaleza y sostenibilidad

Para que un destino se considere "eco" debe contar con cinco elementos: estar basado en la naturaleza, ser ecológicamente sostenible, un medio para la educación ambiental, económicamente beneficioso para la comunidad local y ofrecer una satisfacción óptima a los turistas.

De acuerdo con la FAO, el ecoturismo se caracteriza por ser un "viaje responsable a las áreas naturales que promueve la conservación del medio ambiente" y es uno de los segmentos de turismo que crece más rápido en todo el mundo.

La OMC (2016) reafirma ese último dato y asegura que crece a un ritmo de más del 20 % anual, dos o tres veces más rápido que la industria turística en general, que el segmento representa más del 7 % de la demanda turística global y que mueve casi 108 billones de euros anuales.

Además, el ecoturismo -que no sólo está relacionado con la conservación del medio ambiente- ha demostrado ser una de las maneras "más eficaces de proporcionar oportunidades económicas y de empleo a las comunidades locales, protegiendo al mismo tiempo los recursos naturales del mundo”, según el informe de Ostelea.

Los paquetes estándar de todo incluido suelen entregar sólo el 20 % de los ingresos a las empresas locales, mientras que el resto es captado por las aerolíneas, hoteles y grandes empresas de turismo, en tanto que las operaciones locales de ecoturismo que contratan localmente y están basadas localmente, pueden significar un retorno de hasta el 95 % de las ganancias para la economía local.

"A pesar de los altos costos involucrados en la implementación de medidas de sostenibilidad, las prácticas sostenibles reducen los costos operacionales, disminuyen los desechos y mejoran la productividad de los trabajadores, lo que en última instancia aumenta el margen de beneficio total de las empresas de viajes y turismo", asegura el informe.

Europa, líder mundial en destinos verdes

Según la organización greendestinations y con base en 20 criterios que van desde el reciclaje hasta la promoción de productos locales, la región con mayor número de destinos "verdes" el año pasado fue Europa con 48 lugares en la lista del top 100. Sin embargo, a nivel mundial, Costa Rica, Colombia o México destacan debido, sobre todo, a la biodiversidad de dichas regiones o el apoyo a comunidades locales.

Cuando los europeos deciden salir de la UE, el lugar elegido varía en función del país de origen: por ejemplo, en el caso de Reino Unido los turistas prefieren destinos en Asia, mientras que los alemanes se decantan por Asia y América Latina con la misma frecuencia.

Dentro de la UE, el Sistema Europeo de Indicadores Túrísticos (ETIS), creado en 2013 por la CE con el objetivo de ayudar a los Estados miembros a supervisar y a medir su rendimiento de turismo sostenible, utilizando un enfoque común comparable, destacó a Barcelona, Bulgaria, Milán, Montenegro y Eslovenia en el año 2016 por su buena aplicación.

España y Bulgaria sobresalen, en concreto, como países que lideran un cambio y una preocupación hacia la implementación de modelos de gestión turística sostenible.

La intención de la UE de ser el "mejor destino ecológico"

"No deberíamos aspirar a convertirnos en el primer destino turístico, sino en el mejor destino ecológico", opinaba el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, en septiembre del año pasado cuando el presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, llamaba a adoptar una nueva estrategia de turismo para aumentar el atractivo de la Unión Europea (UE) como destino.

Y según los datos, al menos en cantidad de destinos "verdes" por región, se ha conseguido. La importancia que representa el sector turístico se traslada a la necesidad de promover el turismo sostenible en la UE, ya que de acuerdo con las cifras publicadas por Eurostat (2017), los europeos hicieron más de un billón de viajes en 2014 siendo el gasto promedio en el viaje de 334 euros, lo que representa un total aproximado de 391 billones de euros en gastos.

La Comisión Europea lleva años comprometida con el desarrollo del turismo en Europa y ha puesto en marcha una serie de iniciativas para facilitar un entorno ambiental, social, cultural y económico para empresas y destinos.

Una de las iniciativas es el ya mencionado Sistema Europeo de Indicadores Túrísticos (ETIS) en 2013, pero también están el programa de Destinos de Europeos de Excelencia (EDEN, según sus siglas en inglés) que se encarga de promover modelos de turismo sostenible en la UE desde el año 2006.

Esta última iniciativa, promovida por la CE, está basada en las competencias nacionales y la promoción de campañas para promover los "destinos excelentes" y "no tradicionales" de cada país.

Por otro lado, la Federación Europea de Áreas Protegidas (Europarc, según sus siglas en inglés) ha creado y difundido la Carta Europea del Turismo Sostenible en Áreas Protegidas, una herramienta de gestión práctica para garantizar que el turismo contribuya a un desarrollo económico, social y medioambiental equilibrado de las áreas protegidas en Europa.

Además, varias organizaciones privadas que representan la industria turística o de destinos han establecido herramientas de supervisión y esquemas de certificación en el área de turismo. Por ejemplo, la Red de Regiones Europeas para el Turismo Sostenible y Competitivo (Necstour), se ha comprometido desde 2007 a aplicar los diez principios del programa de Sostenibilidad y Competitividad de la Unión Europea.

España, líder europeo en destinos turísticos ecológicos

Según informó este mes el Gobierno de España, España ofrece el 50 % de los destinos turísticos ecológicos de Europa y es uno de los países pioneros en apostar por los Parques Nacionales que este año cumplen un siglo.

Disfruta tus #vacaciones haciendo #turismo sostenible.

España ofrece el 50% de la oferta de destinos turísticos ecológicos de Europa.

Y es uno de los países pioneros en apostar por los Parques Nacionales, que este año cumplen un siglo.

Según el informe de Ostelea, España sólo cuatro destinos se listan en el top 100 de “destinos verdes”, dos de ellos sitúan a Galicia como líder en conservación de sus áreas naturales, a pesar de ello, también destacan Cataluña y Cantabria.

Galicia: en la región destacan el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, certificado por la Carta Europea de Turismo Sostenible de la Federación EUROPARC y Baiona (provincia de Pontevedra) que forma parte de la red Natura 2000 y cuatro de sus playas ya han sido las primeras en ser libres de humo, son accesibles para los visitantes con discapacidades físicas y han fundado una escuela de vela adaptada para discapacitados físicos y mentales.

Cataluña: en la región destaca Terres de L’Ebre (provincia de Tarragona) donde el 35% de la superficie está protegida por Natura 2000 y en 2013 y fue reconocida como Reserva de la Biosfera de la UNESCO. La agencia de Energía en Terres de l’Ebre trabaja activamente para reducir el consumo de combustibles fósiles y adoptar estrategias para reducir las emisiones de CO2.

Cantabria: en la región se destaca Noja, por contar con extensas áreas protegidas, que cubren el 75% de su superficie, que incluyen los humedales más importantes del norte de España.

Además, Cataluña se posiciona como la primera Comunidad Autónoma con mayor número de destinos certificados por Biosphere Destination con 8 destinos, seguida de Canarias (4) y País Vasco (3).

Además, en España también se encuentra el primer pueblo ecológico de Europa. En 1999 el Consejero de Medio Ambiente, Jose Luis Blanco entregó al Alcalde de Ohanes (Almería) Pedro Garcia Ferre el certificado de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

España, también pionera en parques naturales

Además, España es pionera en Europa en apostar por la protección de la naturaleza, ya que la ley de Parques Nacionales fue aprobada en 1916, y la afluencia de visitantes ha crecido, en especial a partir del año 2000, cuando superó los diez millones de entradas y el pasado 2017 superó su récord con 15,5 millones de turistas.

Más de 239 millones de viajeros han visitado, desde 1996, alguno de los 15 espacios de la Red de Parques Nacionales de España, cuyos dos primeros celebran su centenario: Picos de Europa (creado en julio 1918) y Ordesa y Monte Perdido celebraron su centenario este mismo año.

En total han sido 239.926.462 personas en 22 años, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que reflejan que los más visitados en este periodo han sido dos de los parques canarios: Teide (Tenerife) y Timanfaya (Lanzarote) así como el de Picos de Europa (Asturias, Castilla y León y Cantabria).

Un futuro prometedor para el ecoturismo

Diversas investigaciones y reportes a nivel internacional continúan demostrando que los viajeros prefieren las compañías que incorporan prácticas verdes o ecológicas en sus operaciones.

Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), difundidos a principios del año pasado, un tercio de los viajeros de todo el mundo elegiría destinos turísticos con criterios más sostenibles en 2017 y para casi el 80 % es importante optar por alojamientos que pongan en marcha iniciativas y prácticas ecológicas.

Asimismo, se evidencia el impacto que el cambio climático tendrá en los destinos turísticos y en las empresas turísticas a lo que se suma el aumento de los precios de la energía, la escasez de agua, la disminución de la biodiversidad, entre otros.

El conjunto de medidas impulsadas por la UE, el cambio de mentalidad en los ciudadanos que demandan cada vez más un turismo "sostenible" y los datos del informe de Ostelea que asegura que el 73 % de los Millennials (entre 20 y 35 años) y de la Generación Z (entre 0 y 20 años) son más propensos a pagar más por la sostenibilidad en comparación con el 51 % de los Baby Boomers (entre 50 y 68 años), auguran un futuro prometedor a esta forma de viajar.

Por Paula García Mora con aportaciones del servicio de información Internacional de la Agencia Efe (edición: Catalina Guerrero)

