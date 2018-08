El "ser o no ser" del glifosato en Europa

El 10 de agosto, un Tribunal de San Francisco (California, EE UU) condenó a Monsanto a pagar 289 millones de dólares a Diwan Johnson, un jardinero que aseguró que el popular herbicida de la multinacional, Roundup, le había provocado un cáncer terminal. Una condena sin precedentes que ha reactivado el antagónico debate sobre el glifosato en la Unión Europea (UE).

El pasado diciembre, la Comisión Europea (CE) renovó la autorización del glifosato durante cinco años y dijo que la responsabilidad de su autorización final es de los países, que pueden decidir libremente permitir que los productos a base de esta sustancia circulen legalmente en sus territorios nacionales.

Una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) registrada para pedir la prohibición del herbicida e impulsada por organizaciones ecologistas logró recaudar más de un millón de apoyos en al menos siete Estados miembros de la Unión Europea (UE).

Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó en 2015 sobre los riesgos cancerígenos del glifosato, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) aseguraron después tener evidencias científicas para clasificar el herbicida, el más utilizado del mundo, como no cancerígeno.

Es la mima tesis que mantiene el grupo químico y farmacéutico alemán Bayer, propietario del productor estadounidense de transgénicos y herbicidas Monsanto.

¿Qué es el glifosato?

El glifosato es el “principio activo” del herbicida RoundUp que, a día de hoy, es el herbicida más usado en la agricultura a nivel mundial. Fue introducido por primera vez en 1974 por Monsanto y desde el año 2000 lo comercializan más de 20 empresas.

Se utiliza principalmente para la eliminación de malezas en la agricultura, aunque también se emplea en céspedes y jardines. Las plantas absorben el glifosato por las hojas, el producto circula hasta llegar a las raíces e impide que éstas absorban nutrientes esenciales de la tierra provocando, por consiguiente, que al cabo de unos días la planta muera.

Su efecto sobre las plantas no es selectivo, por lo que además de eliminar la maleza, destruye a la mayoría de plantas que hay alrededor (excepto a las plantas modificadas genéticamente, que sí son resistentes al glifosato).

El glifosato es barato y efectivo. Pero, ¿es seguro?

El glifosato, la misma clasificación de peligrosidad que trabajar en el turno de noche

El debate sobre si el glifosato es seguro o no, no es nuevo.

En marzo de 2015, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), publicó un informe en el que se clasificó al herbicida glifosato de ser una "probable" sustancia cancerígena para los humanos (Grupo 2A). Desde entonces, organizaciones sociales, científicas, ecologistas y sindicatos, dentro y fuera de europa, han mostrado su firme rechazo hacia este herbicida. Por otra parte, las autoridades científicas europeas (ECHA y EFSA) y las de países como EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón, a dia de hoy, se mantienen contrarias a la postura de la IARC.

Este ha sido precisamente el motivo por el cual Monsanto debe hacer frente a una multa millonaria. El Tribunal Superior de San Francisco consideró que Monsanto no advirtió correctamente del potencial riesgo para la salud que existe al usar Roundup, teniendo en cuenta que es un producto que contiene una sustancia (el glifosato) actualmente clasificada como "probable" causante de cáncer.

El glifosato, pertenece al Grupo 2A. Este grupo es una de las cinco clasificaciones que utiliza la IARC para definir una posible asociación con el cáncer en los seres humanos. La IARC no define el riesgo que tienen las sustancias, sino que se limita a evaluar la fuerza de la evidencia científica que existe y, a partir de ahí, establece una posible o probable asociación con el cáncer.

En concreto, el Grupo 2A se emplea cuando hay evidencia limitada de carcinogenicidad en humanos y suficiente evidencia de carcinogenicidad en animales de experimentación.

Además del glifosato, hay otros 82 agentes que se incluyen en este Grupo, por ejemplo, la carne roja, la exposición ocupacional de los peluqueros, las emisiones al freír alimentos en altas temperaturas o trabajar en turno de noche.

Estudios y contradicciones

Siete meses después de la publicación del informe de la IARC, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), organismo independiente financiado por la Unión Europea, publicó su propia evaluación en la que aseguraban que “es poco probable que [el glifosato] suponga un riesgo carcinogénico para los humanos”.

Poco después, la EFSA fue acusada por varios medios de haber copiado y pegado párrafos enteros del informe de Monsanto. El hecho de que el documento clave para decidir si en Europa se renovaría, o no, la aprobación del glifosato estuviera en el punto de mira por presuntamente plagiar fragmentos del estudio de la compañía fabricante fue, para muchos, motivo suficiente para cuestionar la independencia de la decisión que la Comisión Europea.

En su defensa, la Comisión Europea (CE) subrayó el pasado martes 13 de agosto que la autorización de herbicidas con glifosato para los próximos cinco años en territorio comunitario "está basada en evidencias científicas" y recordó que los países tienen libertad para prohibir o no el uso de esta sustancia.

Actualmente existen más de 800 estudios e informes de organismos oficiales además de la EFSA y la OMS/FAO que concluyen que es poco probable que el glifosato sea carcinogénico para los humanos. Entre ellos se incluyen los estudios del Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR), de La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), la Administración de Desarrollo Rural de Corea (RDA) y de la Autoridad de Protección Ambiental de Nueva Zelanda (EPA), entre otros.

Sin embargo, el pasado 16 de marzo, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Norte de California (San Francisco), desclasificó una serie de documentos internos de la multinacional, denominados los “Monsanto Papers”, que demuestran la participación y la manipulación de informes científicos desde hace décadas. Los documentos, que incluyen llamadas telefónicas internas transcritas y correos electrónicos, generan dudas sobre la seguridad del producto y las prácticas de investigación de Monsanto. A raíz de la publicación de los Monsanto Papers, la independencia y veracidad de los estudios publicados hasta ahora se ha puesto en entredicho.

Pero este 23 de agosto, el grupo químico y farmacéutico alemán Bayer insistió en que el herbicida glifosato "no provoca cáncer" y que el fallo de un jurado estadounidense que obligó a Monsanto, empresa que adquirió en junio, a pagar una indemnización multimillonaria es "inconsistente". El grupo alemán cerró la compra de Monsanto el pasado 7 de junio, en una operación valorada en unos 63.000 millones de dólares (unos 54.000 millones de euros).

La renovación del glifosato: un caso singular en la UE

El 27 de noviembre de 2017, la Comisión Europea planteó renovar la aprobación del glifosato por un periodo de cinco años y la proposición salió adelante. 18 países se mostraron a favor de extender la licencia del herbicida, entre ellos España, frente a 9 votos en contra y una abstención por parte de Portugal.

Sin embargo, esta renovación es un caso excepcional. Habitualmente, el plazo para la renovación de la aprobación de una sustancia activa es de quince años, pero la Comisión Europea decidió que, al tratarse de una sustancia tan polémica, el plazo de renovación debía ser más corto.

A pesar de que ya existe un importante volumen de información y de estudios al respecto, la seguridad del glifosato está en constante escrutinio. Según la Comisión Europea “se sigue publicando información adicional a un ritmo excepcionalmente elevado en comparación con otras sustancias activas” y, teniendo en cuenta que existe “la posibilidad de que se produzca una rápida evolución en el ámbito de la ciencia y la tecnología en el futuro”, la Comisión ha considerado que la mejor opción es volver a plantear la renovación del glifosato en un futuro más próximo que el habitual.

Glyphosate: there are concerns about how the widely-used weed-killer might affect people's health. Parliament is working to keep people safe pic.twitter.com/kRXbU9RUiP — European Parliament (@Europarl_EN) 29 de noviembre de 2017

Los ciudadanos europeos exigen más transparencia

En 2012, entró en vigor una nueva herramienta de la UE (Iniciativa Ciudadana Europea) que permite a los ciudadanos proponer iniciativas apelando a la Comisión Europea para que proponga legislación. Cuando una iniciativa reúne un millón de firmas, la Comisión decide qué medidas adoptar.

Hasta el momento, ha n prosperado cuatro iniciativas. Una de ellas es la iniciativa "Prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos", que tiene tres objetivos principales:

1. Prohibir los herbicidas basados en el glifosato, ya que la exposición a esta sustancia se ha relacionado con el cáncer en humanos y con la degradación de ecosistemas.

2. Garantizar que la evaluación científica de los pesticidas sometidos a aprobación reglamentaria en la UE se base exclusivamente en estudios publicados y encargados por las autoridades públicas competentes, y no por la industria de los pesticidas.

3. Establecer objetivos de reducción del empleo de pesticidas en toda la UE, con vistas a un futuro libre de pesticidas.

Glyphosate: we respond to a European Citizens' Initiative and announce more transparency in scientific assessments https://t.co/W0u8khNII6 pic.twitter.com/8IUvl9nnYF — European Commission (@EU_Commission) 12 de diciembre de 2017

En respuesta a la petición ciudadana, la Comisión ha anunciado una propuesta legislativa de mejora de la transparencia en las evaluaciones científicas y la toma de decisiones.

Mientras tanto, el debate sobre la pretendida inocuidad del glifosato, persiste en la UE.

Por Claudia Boesser (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más

► Bruselas escuda la autorización del glifosato en las "evidencias científicas"

► Preguntas y respuestas: la Comisión responde a la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el glifosato y anuncia más transparencia en las evaluaciones científicas

► La CE dice que renovar la licencia del glifosato garantizará la seguridad alimentaria