Rutas de la identidad europea

Ir tras los pasos de Carlos V, descubrir los entresijos de la época vikinga o conocer de primera mano el legado que dejaron los árabes en la península ibérica es posible gracias a los Itinerarios Culturales Europeos.

Arte, historia e incluso gastronomía, es lo que las Rutas Culturales Europeas ofrecen a sus visitantes. Estos itinerarios son la mejor forma de conocer la memoria, la diversidad y la riqueza que comparten las regiones europeas. Además, tienen como prioridad promover un turismo sostenible que proteja el patrimonio cultural europeo.

Planning your holidays? You can now explore 31 Cultural Routes that illustrate European memory, history & heritage and contribute to interpret the diversity of present-day Europe – check our story map https://t.co/noGZvSLhxj #EuropeforCulture #EYCH2018 pic.twitter.com/O57vd2XVki — EU_ScienceHub (@EU_ScienceHub) 1 de agosto de 2018

31 rutas certificadas que fomentan el diálogo intercultural

Tras tres decadas de éxito la Unión Europea sigue apostando por este programa “pionero y único”, tal como lo definió la secretaria general adjunta del Consejo de Europa, Gabriella Battaina-Dragoni. Las primeras Rutas Culturales fueron introducidas por el Consejo de Europa en 1987 con la Declaración de Santiago de Compostela y hoy ya son 31 las rutas certificadas que cada tres años se deben someter a una reevaluación.

Las más populares son la Ruta Transromanica, el Camino de Santiago de Compostela, las Rutas Europeas del Emperador Carlos V, las Rutas de los Vikingos, Las Rutas de los Fenicios o La Vía Regia. Todas ellas se regulan por un Acuerdo Parcial Ampliado en el que participan el Consejo de Europa, la Comisión Europea y hasta 28 Estados.

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT) las llegadas de turistas culturales crece constantemente en comparación con las llegadas internacionales en general. Según la Comisión Europea el turismo cultural supone el 40% del total del turismo europeo, estos datos evidencian que 4 de cada 10 personas eligen sus destinos en base a la oferta cultural.

El Camino de Santiago primera ruta con certificación

El Camino de Santiago, una peregrinación católica que se remonta a la época medieval, se convirtió en el año 1987 en la primera ruta con certificación. Las peregrinaciones se iniciaron en el siglo IX con el descubrimiento de la tumba del Apóstol Santiago, y a partir de ahí se ha convertido en una de las rutas más concurridas y antiguas del continente europeo. Según datos de la Oficina de Acogida del Peregrino durante el mes de Julio de 2018, en la Oficina de Peregrinaciones se recibieron 50.868 peregrinos, incrementándose respecto el anterior Año Santo en 2010 que fueron 42.472 los recibidos.

Todas las rutas terminan en la Catedral de Santiago de Compostela, en la plaza de Obradoiro, sin embargo el inicio del Camino es multiple ya que hay varios puntos, tanto desde Europa como desde la Península Ibérica, donde los peregrinos pueden comenzar su andadura. Las rutas más populares son desde Francia y Portugal. El Camino Francés, por su parte, es la que más distancia recorre y el itinerario que dispone de más servicios. El Camino Portugués es la segunda ruta más transitada, comienza en Lisboa y atraviesa Portugal hasta llegar a Santiago.

¿Podré llegar hasta la Catedral de Santiago de Compostela en condiciones? En el siguiente enlace te ofrecemos tips muy útiles para que puedas hacer el Camino de Santiago en las mejores condiciones físicas

https://t.co/AJVpZFxV1G #CaminodeSantiago #ConsejosCamino #buencamino pic.twitter.com/o0g6q1yoFr — Camino a Santiago (@caminoasantiago) 30 de julio de 2018

De los árabes a los vikingos, dos de las rutas más antiguas

Las Rutas Culturales hacen un repaso por los pueblos que han habitado los territorios que comprenden Europa. Es por eso que el legado de Al - Ándalus, como se conocía a la península ibérica en la época de los árabes cuenta con su propia ruta que data de 1997. A través de ella se puede ahondar en la coexistencia de la civilización hispanomusulmana que convivió durante ocho siglos en la península. La Comunidad Autónoma andaluza toma especial relevancia en esta ruta ya que es donde se encuentra asentado la mayor parte del legado bereber con La Alhambra a la cabeza.

Los vikingos también son uno de los pueblos protagonistas de las Rutas Culturales Europeas desde 1993 cuando la ruta fue certificada. Estos pueblos tuvieron gran influencia en gran parte de Europa Occidental debido a las competencias náuticas que desarrollaron que les permitió viajar por el continente. Esto también les llevó a entrablar grandes relaciones comerciales y conquistar considerables territorios. La Ruta de los Vikingos y su patrimonio se convierte así en una atracción simbólica para los turistas europeos que podrán disfrutar de mercados y festivales de tradición vikinga.

Ribe is the oldest town in Denmark and its history dates back to the Viking Age

More about the 'Viking Routes': https://t.co/YAYqh6wgr1 pic.twitter.com/mSND2MbV05 — Cultural Routes EICR (@CultureRoutes) 5 de enero de 2017

Mozart pone la nota musical

El patrimonio musical también tiene cabida dentro de las Rutas Culturales. La música cobra protagonismo con Wolfgang Amadeus Mozart a la cabeza, el compositor y pianista austriaco de enorme talento. Este maestro del clasicismo fue una de las personalidades más influyentes de la música de todos los tiempos.

Siguiendo este itinerario por Centroeuropa, donde el pianista desarrolló su carrera musical, los turistas podrán descubrir las plazas, aldeas, hoteles, palacios y castillos donde este prodigio de la música dio sus conciertos a altas personalidades de la sociedad.

La Ruta Transromanica la más destacada

Hacer esta ruta es ir tras los pasos de personajes históricos como Martín Lutero, Otto Grande o Matilde de Toscano que tuvieron gran protagonismo durante la temprana Edad Media, cuando el arte románico medieval floreció en Europa. Los turistas a través de esta ruta podrán descubrir castillos, catedrales, iglesias y monasterios construidos entre los siglos X y XII, la mayoría de los cuales forman parte del Patrimonio Mundial de la Unesco.

El estilo románico unió a Europa y a los europeos entre el año 900 hasta el 1.200 d.C. Este movimiento artístico es caracterizado por los arcos de medio punto en ventanas y soportales, los pórticos y los contrafuertes.

La Ruta Transrománica fue oficialmente reconocida como "Mayor Ruta Cultural Europea" por el Consejo de Europa en el año 2007. Este reconocimiento se obtuvo porque esta ruta emana los principios fundamentales que rigen la Unión Europea (UE) como la democracia cultural, la diversidad, la identidad y los Derechos Humanos. El itinerario recorre nueve países y entre ellos Austria, Alemania, Rumanía, Serbia, Eslovaquia y España.

Emperadores y reyes se convierten en protagonistas

Las Rutas Culturales también nos permiten trasladarnos al siglo XVI, cuando el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico reinó en gran parte de territorios europeos dejando un gran legado cultural. Especialmente en España, donde la ruta tiene gran presencia ya que Carlos V falleció en Yuste en 1558. Por ese motivo son 34 los municipios españoles que acogen esta ruta.

Carlos de Habsburgo fue un gran referente a nivel político e histórico. Hijo de Juana la Loca y nieto de los Reyes Católicos se convirtió en un soberano paneuropeo particularmente presente en la memoria de muchos pueblos europeos que tratan de conmemorar al personaje a través de todo tipo de eventos.

La Casa Habsburgo, por su parte, también cuenta con su propia ruta. “Vía Habsburgo” conmemora a la que fue la Casa Real más influyente de Europa y que dejó a su paso un gran legado patrimonial. El Itinerario comprende 70 sitios y alrededor de 1.000 km desde Francia hasta Austria pasando por Alemania y Suiza que permite descubrir las riquezas del Renacimiento.

Napoleón Bonaparte, que vivió entre los siglos XVIII y XIX, también cuenta con su propia ruta certificada. A través de “Destino Napoleón” se puede conocer al que ha sido uno de los dirigentes políticos más importantes de la historia europea y a un gran influyente dentro de la geopolítica del continente. El recorrido comprende 60 ciudades y 13 países, desde España o Portugal hasta Rusia, por lo que esta ruta ofrece una amplia diversidad geográfica e histórica.

Las Rutas de temática religiosa

Ir tras los pasos del San Martín de Tours por todas las ciudades que el Santo recorrió es otra de las opciones que ofrecen los itinerarios culturales ya que su memoria ha sido venerada en Europa durante diecisiete siglos tras su muerte. Son muchos los monumentos que le rinden homenaje desde Crocia hasta Italia, Alemania o Luxemburgo. Además también es especialmente relevante en Hungria donde el Santo nació en el año 316 y en Francia donde reposan sus restos. San Martín de Tours es símbolo latente del cristianismo y representa la generosidad, el valor de compartir y la caridad. Su santuario situado en Gaul (Francia) fue un emplazamiento de peregrinación muy importante durante mucho tiempo.

2016 is the 1,700-year anniversary of St.Martin of Tours’ birth!

More info about the St.Martin of Tours Route https://t.co/3P4jwNe68X pic.twitter.com/gDkq9E9M7P — Cultural Routes EICR (@CultureRoutes) 24 de noviembre de 2016

“La Ruta Europea del Patrimonio Judío” es otra de las rutas certificadas por el Consejo de Europa que tiene como objetivo destacar la aportación del pueblo judío en la civilización europea a lo largo de los años, debido a que parte de su historia tiene su origen en el continente europeo. Esta ruta trata de poner de relevancia la importancia del diálogo intercultural y la riqueza plurinacional ya que este pueblo ha sido perseguido en determinadas ocasiones. Por ello esta ruta certificada desde 2004 permite descubrir barrios, ciudades y edificios religiosos como sinagogas o cementerios e incluso sitios arqueológicos en 19 países distintos.

Riqueza artística europea: del arte vanguardista al tradicional

La modernidad, el progreso y la innovación llegó de la mano del estilo “Art Nouveau” que nació a finales del siglo XIX y se propagó por Europa rápidamente. Esta corriente de renovación artística en la arquitectura burguesa ofrece al viajero la oportunidad de disfrutar de distintas actividades y exposiciones. Estas actividades se ofrecen desde la Réseau Art Nouveau Network desde 2014 con el objetivo de que los viajeros comprendan mejor este movimiento y aprecien las características que lo distinguen. Estos eventos son claves para permitir al público tomar conciencia del movimineto ya que además son aptos para todo tipo de públicos. El Palacio Güell o la Basílica de la Sagrada Família son dos de los emblemas de este movimiento en España.

La cerámica, una técnica mucho más tradicional, también tiene su propio espacio dentro de los Itinerarios Culturales desde 2012. El auge de la industria de la cerámica ha sido crucial en muchas regiones europeas y se encuentra vinculado a los primeros intercambios europeos. El Itinerario que pasa por Francia, Alemania, Italia, Holanda y Reino Unido, refleja una identidad común además de tener un importante carácter simbólico. A través de esta ruta se pueden observar los distintos avances y las distintas técnicas utilizadas desde que emergió en la época prehistórica. También se pueden apreciar las distintas tendencias artísticas que han tenido lugar a lo largo de los años .

En 2014 se inauguró como Itinerario Europeo Cultural Atrium. Una ruta excelente para los amantes de la arquitectura y el paisaje urbano ya que a través de ella los viajeros podrán conocer de primera mano las construcciones de este periodo totalitario en Europa durante las décadas centrales del siglo XX. Fueron años en los que los sistemas fascistas y comunistas de Europa fundaron y reconstruyeron las urbes apoyándose en proyectos de diseño arquitectónico realmente avanzados para su época y que a día de hoy se siguen conservando. Edificios propagandísticos, arquitectura abandonada, edificios culturales, industriales e incluso políticos son algunas de las ofertas que este itinerario ofrece.

La Vía Regia, la arteria más antigua de Europa

Desde Santiago de Compostela a Kiev con la “Vía Regia”. Es la ruta de tránsito más larga y antigua de Europa entre el este y el oeste ya que con su origen nos podemos remontar a la Edad de Hierro. La ruta también se conoció con el nombre de “Vía Real” ya que se estaba bajo protección monárquica, aunque tras la caída del poder real los derechos sobre las rutas recayeron en el poder feudal.

Esta arteria europea es altamente relevante ya que supuso un sistema de circulación desde principios de la Edad Media, permitiendo desde las peregrinaciones tradicionales hasta viajes en tren. Además fue decisiva para fomentar el comercio interregional reportando importantes beneficios económicos.

Por Laura Colonques (edición: Catalina Guerrero)

