La urgencia de revertir la extinción de abejas y otros polinizadores

Una de cada diez especies de polinizadores silvestres está al borde de la extinción y un tercio de las especies de abejas y mariposas está disminuyendo. La Comisión Europea ha decido actuar ante esta situación anunciando un paquete de medidas para tratar de paliar el declive de estos insectos, incluidas acciones que permitan mejorar el conocimiento sobre esta situación. Además, el pasado 27 de abril la Unión autorizó la restricción del uso de ciertos pesticidas considerados "dañinos" para las abejas.

1 in 10 pollinating insects is on the verge of extinction.

A third of bee and butterfly species is declining.

We want to protect pollinators, raise awareness, and promote collaboration. https://t.co/GiweOueCq3 #EUHaveYourSay pic.twitter.com/ddIiXiJIc7 — European Commission (@EU_Commission) 3 de junio de 2018

Desciende el número de polinizadores en el mundo

Uno de cada diez insectos polinizadores está al borde de la extinción, y un tercio de las especies de abejas y mariposas está disminuyendo, advierte la Comisión Europea. La ONG ambientalista Greenpeace advierte que se está alcanzando un punto de no retorno y ratifica los datos de la Comisión ya que señala que el 37% de las poblaciones de abejas en Europa está en declive.

Esta situación ha disparado la alerta sobre nuestro ecosistema y su diversidad, además también inquieta desde el punto de vista alimentario ya que el 75% de los alimentos que consumimos dependen de la polinización, añade Greenpeace, esto supone un valor económico mundial que oscila entre los 45.000 y los 150.000 millones de euros anuales.

"No hay duda de que la crisis de polinizadores va a traer una crisis alimentaria a nivel mundial" porque son los encargados de polinizar los cultivos y si mueren antes de cumplir con esa función la cadena se rompe, aseguró el biólogo Germán Perilla en una entrevista con Efe. La vida sin estos insectos supondría "un desastre global" ya que se perdería el equilibrio ecológico, la polinización es necesaria para que las especies vegetales sigan existiendo y de ellas dependen enormes beneficios para el ecosistema, explica Perilla.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura también pone de manifiesto su preocupación por este tema ya que revela que al menos un tercio de los cultivos agrícolas del mundo depende de la polinización efectuada por insectos y otros animales.

Los polinizadores son un "excelente indicador de salud del ecosistema" expresó desde Bruselas el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, y enfatizó: "Si ellos no van bien, podemos estar seguros de que la biodiversidad en general no va bien, y esto son malas noticias".

Gracias al trabajo de las #abejas y otros #polinizadores tenemos...



Más alimentos

Mejores alimentos

Más biodiversidad y servicios ecosistémicos



¡Protejamos a los polinizadores por un mundo con #HambreCero! pic.twitter.com/qtw1lb0q8c — FAO en español (@FAOenEspanol) 6 de junio de 2018

Agroquímicos, especies invasoras y la fragmentación de hábitats, los principales causantes

Un informe sobre polinizadores publicado por la Plataforma Intergubernamental científico-normativa sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés) menciona la gestión agrícola intensiva y el uso de plaguicidas, la contaminación ambiental, las especies exóticas invasoras, los patógenos y el cambio climático como principales amenazas para los polinizadores. En la misma línea, la Unión Europea también comparte que no se puede anunciar una sola razón por la que los polinizadores se encuentran en procesos de extinción.

Luis Navarro, experto del Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo de la Universidad de Vigo sin embargo advierte que los compuestos químicos de pesticidas, fertilizantes y otros productos de uso extendido en la agricultura extensiva “tienen un efecto muy nocivo sobre muchas poblaciones de polinizadores”. Estos compuestos tienen como objetivo matar insectos y tienen efectos fisiológicos irreversibles como por ejemplo las malformaciones. Exactamente son siete los pesticidas que según los expertos se deben eliminar del medio ambiente, ya que constituyen un grave peligro para las abejas.

En este sentido, Germán Perilla, biólogo y experto mundial en temas apícolas, señaló los neonicotinoides como una de las causas por las cuales las abejas están muriendo en Estados Unidos. Se trata de una familia de pesticidas que se suele utilizar en grandes cultivos y que causan una grave intoxicación a los insectos.

El biólogo explicó que los neonicotinoides son sistémicos, es decir, que el veneno va dentro de las plantas y las abejas resultan afectadas cuando se alimentan del néctar y el polen de las flores. “Realmente la formulación no mata a las abejas, pero la acumulación de neonicotinoides en la comida y en el agua de los cultivos causa un desbalance neurológico en las abejas que les impide orientarse", apostilló.

El cambio climático también tiene su trascendencia en los polinizadores. La rápida pérdida y fragmentación de hábitats, así como el aumento de temperaturas o la alteración de fenómenos meteorológicos tiene un gran impacto en las poblaciones de polinizadores.

The increasing death of bees around the world may be tied to climate change, survey says https://t.co/Dtx7gy2ODm pic.twitter.com/mzDgdIovHc — Climate Changed (@climate) 23 de mayo de 2018

Consecuentemente, esta situación produciría una alteración del "patrón de floración" ocasionando alteraciones en los procesos de floración de las plantas. Esto causaría un florecimiento de las plantas antes de lo previsto o incluso semanas después de lo que hasta ahora se consideraba habitual, los científicos hablan de un "desacoplamiento" entre el ciclo de la abeja y el de floración que cada vez es más corto y de menor intensidad. Además, esta situación también podría provocar un "desplazamiento de las estaciones" en el que el periodo de floración ya no coincida con el surgimiento de abejas en primavera. Todo esto no son buenas noticias para estos insectos que se alimentan, principalmente, del polen de las flores.

También las abejas tienen sus propios parásitos y enfermedades que causan su desaparición.

La mayor parte de estos parásitos y enfermedades, según infroma Greenpeace, son especies invasivas que las abejas locales no son capaces de combatir ni mediante la adaptación natural ni mediante la inmunización. Asimismo, estas devienen especialmente débiles ante otros factores, como una mala nutrición o la exposición a sustancias químicas tóxicas.

El ácaro varroa, un tipo de arácnido que afecta al sistema inmune del insecto hasta aniquilarlo y el síndrome de colapso de la colmena, suponen uno de los principales problemas de la apicultura.Estos problemas tienden a aumentar con el cambio climático, ya que con la subida de temperaturas y las variaciones climatológicas se pronostica un empeoramiento.

La avispa asiática por su parte está considerada entre las especies invasoras más dañinas para las abejas, ya que trata de alimentar a sus larvas con la caza de abejas. Aunque también el abejaruco trata de comer abejas cuando sufre una falta de alimentos. Finalmente la abeja melífera actúa también como especie invasora desplazando a muchos polinizadores nativos.

Estrategia de la Unión Europea frente a este reto de escala global

A raíz de la desaparición de distintas poblaciones de abejas la Unión Europea empezó a mostrar cierta preocupación por el tema. Por este motivo, en 2012, la Comisión decidió revisar las autorizaciones concedidas a escala de la UE para los insecticidas clotianidina, tiametoxam e imidacloprid, y para el plaguicida fipronil, todo ello tras los avisos de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que advertía del efecto pernicioso de estas sustancias.

Posteriormente, en 2013, la UE reguló esta situación vetando el uso de los insecticidas en ciertos arados, aunque permitió aún emplearlos en los cultivos que no atraían tanto a las abejas. Finalmente en abril de 2018, el ejecutivo restringió el uso de estos insecticidas dañinos para las abejas.

Los Estados miembros de la Unión respaldaron este reglamento que proclamaba la prohibición completa del uso al aire libre de los tres insecticidas. Por tanto, esta regulación, anunciada por el CE, solo permite el uso de estas sustancias en invernaderos permanentes donde no se produzca contacto alguno con las abejas.

Tras poner en marcha este reglamento concerniente únicamente a las abejas, la Unión Europea ha visto la necesidad de llevar a cabo una acción coordinada que competa a todo tipo de polinizadores silvestres. Por ello, el pasado 1 de junio de 2018 la Comisión Europea anunció la primera iniciativa dirigida a parar el declive de estos insectos. Es el primer gesto a la lo largo de toda la historia de la UE para trata de abordar este problema y mitigar sus consecuencias.

Este paquete de propuestas de la Comisión incluye medidas para el conocimiento del descenso de la polinización, incluyendo causas y consecuencias, así como la planificación de acciones en los entornos de los insectos de polinización más amenazados. Asimismo buscan concienciar a los ciudadanos para fomentar su colaboración a través de material didáctico que será proporcionado a los colegios y a través del Cuerpo Europeo de Solidaridad. La iniciativa trabajará conjuntamente con el "Plan de Acción europeo para la naturaleza, las personas y la economía" y pretende así contribuir a los compromisos asumidos bajo el programa de "Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU" .

Desde la Organización son conscientes de qu e este problema se debe abordar desde todos los frentes posibles, es por ello que la lucha contra la disminución de polinizadores requiere un enfoque estratégico y coordinado desde todos los niveles de gobernanza.

Una de las prioridades de la Unión es concienciar y mejorar el conocimiento sobre estos insectos, esto es un factor clave si se quiere abordar eficazmente el problema. Esto requerirá esfuerzos conjuntos desde todos los campos, por lo que la UE y sus estados miembros tratarán de apoyar y promover actividades relacionadas con la causa para movilizar a la comunidad científica, a los legisladores y a las empresas .

Por otra parte, la UE también propondrá un programa de monitoreo que proporcionará, según informa la Organización, datos de calidad sobre el estado y las tendencias de las especies de polinizadores. Además, la Comisión propone lanzar un proyecto para controlar la presencia de plaguicidas en el entorno, y planes de acción especiales para los hábitats donde se encuentran los insectos polinizadores más amenazados. La Comisión también quiere llevar a cabo planes de conservación y gestión para ayudar a los Estados miembros.

El futuro de la iniciativa: acciones hasta 2020, objetivos para 2030

A pesar de que las acciones a corto plazo de la UE se llevarán a cabo hasta el año 2020, muchos de los objetivos de la Iniciativa se alcanzaran el año 2030. Por ello, para finales de 2020, la Comisión revisará el progreso de la implementación y, si es necesario, propondrá nuevas medidas.

We want to tackle pollinator decline.

More on the initiative to protect habitats of the most threatened pollinating insects and identifying conservation and management approaches: https://t.co/GiweOtX11t #BeeWeek #BeeWeek2018 pic.twitter.com/HahlCmWqe8 — European Commission (@EU_Commission) 27 de junio de 2018

Además, las negociaciones sobre el marco financiero plurianual de la UE para después de 2020 serán indispensables, según la CE, para “hacer mejor uso de los futuros instrumentos de financiación de la UE para apoyar acciones impactantes que aborden la disminución de los polinizadores a largo plazo”.

La Iniciativa de Polinizadores de la UE no sólo permitirá la no extinción de los insectos polinizadores, sino que además pretende contribuir a los compromisos asumidos por la Organización de las Naciones Unidas bajo el programa de "Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU"

Por Laura Colonques con información del Servicio Internacional de la Agencia EFE (edición: Catalina Guerrero)

