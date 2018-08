Grecia, ocho "dolorosos" años de austeridad draconiana

Grecia sale este 20 de agosto de ocho años de asistencia financiera durante los cuales recibió 288.700 millones de euros en préstamos para evitar la quiebra, pero a cambio tuvo que aplicar recortes draconianos, sin precedentes en la Unión Europea (UE) en tiempos de paz.

Durante este periodo el país perdió el 25 % de su producto interior bruto (PIB), la deuda se disparó del 127 % a casi el 180 % del PIB, y más de un millón de personas perdieron su trabajo.

Han sido ocho "dolorosos" años, en palabras del comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, que celebra el fin "histórico" de los tres programas de rescate de la economía de Grecia. Se trata de "un momento importante para Grecia y para Europa".

