¿El fin del cambio de hora en la UE?

La Comisión Europea (CE) propondrá acabar con el cambio horario en la Unión Europea (UE). Tras años de debate sobre los efectos negativos del cambio de hora en invierno, el ahorro energético o el impacto en el mercado interior, el 84 % de los europeos y el 93 % de los españoles entrevistados en una consulta pública lanzada por la UE han pedido abolir el cambio de hora, y Juncker ha prometido que se les escuchará.

"Millones de ciudadanos han dicho que ya no quieren seguir cambiando los relojes. La CE hará lo que piden", indicó Jean-Claude Juncker, presidente de la CE, a través del perfil de Twitter de una de sus portavoces, Mina Andreeva, quien agregó que la Comisión presentará una propuesta legislativa al respecto.

Estos resultados se desprenden de los resultados preliminares de la consulta pública en relación con el cambio horario en la UE que se realizó a principios de este mes, en la que unos 4,6 millones de europeos de los 28 países de la UE comunicaron su opinión a través de un cuestionario en línea, una cifra récord de participación.

Basándose en los resultados de la encuesta, los ciudadanos han votado por suprimir el cambio de horario en invierno y la Comisión ha prometido cumplirlo. La cuestión será ahora que los Estados miembros mantengan el mismo horario para que el mercado interior no se vea afectado.

We received more than 4.6 million submissions from all EU countries in our public consultation on summertime arrangements. Thanks to citizens, stakeholders and public authorities for your feedback! Stay tuned for the results report in the coming weeks. #EUHaveYourSay pic.twitter.com/SYJugu7Fja — European Commission (@EU_Commission) 19 de agosto de 2018

La Comisión puso en marcha el cuestionario en respuesta a una resolución del PE el pasado mes de febrero, donde se pedía -también a petición de ciudadanos y de algunos Estados miembros- que se analizara las actuales disposiciones sobre la hora de verano, la CE se comprometió a analizar las dos opciones principales para garantizar un régimen armonizado: mantener las disposiciones actuales sobre la hora de verano en la UE o poner fin a los actuales cambios de hora en todos los Estados miembros.

Con este objetivo, la CE abrió la consulta pública para conocer la opinión de los ciudadanos sobre mantener el cambio de horario dos veces al año o, en caso negativo, si la preferencia sería el horario de verano o el de invierno.

Casi cincuenta años de debate

La Unión Europea (UE) ha tenido detractores prácticamente desde que se implantó en 2001 la Directiva actual europea, objeto del debate, estableciendo una fecha y hora comunes en toda la UE para los cambios de hora: los Estados miembros están obligados a cambiar a la hora el último domingo de marzo y a volver al horario de invierno el último domingo de octubre.

Sin embargo, el cambio se empezó a generalizar unos años antes, a partir de 1974, cuando se produjo la primera crisis del petróleo y algunos países decidieron adelantar sus relojes para aprovechar mejor la luz del sol y ahorrar así electricidad.

Aunque también cabían objetivos como la seguridad vial, el aumento de las oportunidades de ocio derivadas de la prolongación de las jornadas o, simplemente, la adaptación a las prácticas de los países vecinos o de los principales socios comerciales.

Los Estados miembros rechazaron por una amplia mayoría introducir en la Directiva una excepción que permita a un Estado miembro no aplicar el régimen de la hora de verano. La razón expuesta por la CE: la necesidad de suprimir los obstáculos a la libre circulación de bienes, servicios y personas que podrían crear disposiciones nacionales divergentes sobre la hora de verano.

A pesar de los detractores iniciales, el actual debate sobre la conveniencia de mantener el sistema se retomó con más fuerza en 2014, cuando la CE publicó un informe donde aseguraba que "los indicios sugieren que la modificación del enfoque armonizado no sería positiva para el mercado interior".

Pero la gran polémica llegó el pasado mes de febrero cuando el Parlamento Europeo adoptó una resolución, no vinculante, en la que pedía a la Comisión que realizase una evaluación exhaustiva de la anterior Directiva y, en caso necesario, presentara una propuesta para su revisión, de la que surgió la consulta ciudadana al respecto.

MEPs want the European Commission to undertake a thorough assessment on summer/winter time change and to propose changes to current system if necessary. Read more at https://t.co/5PIYx8lLrm pic.twitter.com/U53tvhKS5Z — European Parliament (@Europarl_EN) 8 de febrero de 2018

El PE había concluído que aunque ningún estudio científico ha llegado a resultados concluyentes, las investigaciones apuntan a la "existencia de repercusiones negativas sobre la salud humana" y los eurodiputados coincidieron en la importancia de mantener un régimen horario unificado en la Unión Europea incluso si se decidiera acabar con el actual cambio de hora semestral y evitar que algunos países decidan abolir el sistema actual y otros mantenerlo.

Los motivos de la CE

Principalmente, el motivo de aplicar el cambio de horario en verano es el de pasar una hora de luz solar de la mañana a la tarde para aprovechar esa misma hora de sol después de trabajar. A lo largo de los años, la CE ha realizado diversos estudios para evaluar el impacto de la actual Directiva, pero nunca antes se había realizado una consulta ciudadana al respecto, aunque sí ha recibido periódicamente observaciones de los ciudadanos, sobre todo en relación con los efectos negativos en la salud.

We received more than 4.6 million submissions from all EU countries in our public consultation on summertime arrangements. Thanks to citizens, stakeholders and public authorities for your feedback! Stay tuned for the results report in the coming weeks. #EUHaveYourSay pic.twitter.com/SYJugu7Fja — European Commission (@EU_Commission) 19 de agosto de 2018

Al mismo tiempo, las pruebas sugieren que las normas comunes de la UE en este ámbito son fundamentales para garantizar el funcionamiento adecuado del mercado interior, lo que deja una única salida: mantenerlo para todos los Estados miembros o eliminarlo para todos ellos.

El último informe sobre el impacto de la actual Directiva elaborado por el PE en octubre del año pasado, se encargó de volver a revisar los impactos del cambio horario concluyendo las mismas ventajas e inconvenientes de siempre: beneficios para el mercado interior y efectos negativos en la salud.

Además, también se analizaron los sectores que se ven impactados por el cambio de horario de verano: el mercado interior, el transporte, el comercio y comunicación, la energía, agricultura y turismo, seguridad vial, salud y seguridad y crimen.

Un horario unificado, esencial para el mercado interior de la UE

Si hay una postura que se refuerza en todos los estudios dedicados a la cuestión es la del beneficio del cambio horario al mercado interno de la UE, incluyendo en este sentido los efectos positivos en sectores como el transporte, las comunicaciones y otros sectores de la industria comunitaria.

Según un estudio de ICF del año 2014 realizado por la CE en el que se examinaron las implicaciones hipotéticas en el mercado interior que tendría un horario de verano no armonizado concluyó que generaría "mayores costos, mayores inconvenientes y menor productividad" y, según la UE, la armonización elimina los obstáculos a la libre circulación de bienes, servicios y personas.

El transporte fue uno de los sectores que beneficiaron más directamente la armonización en la UE del horario de verano, reduciendo costes por tener que reajustar las conexiones dependiendo del país. Sin embargo, continúa habiendo inconvenientes relacionados con las la necesidad de una planificación exhaustiva para que los trenes o aviones no coincidan el día del cambio horario.

En cuanto a las comunicaciones, aunque en un primer momento se señaló también como uno de los sectores más afectados, el avance tecnológico ha disminuido enormemente esta problemática.

Los efectos negativos en la salud, la mayor polémica

Sin embargo, uno de los impactos más criticados, sobre todo por la ciudadanía son los impactos negativos en la salud. "La salud representa sin ningún género de dudas uno de los sectores en los que la hora de verano ha suscitado y continúa suscitando animadas discusiones entre los grupos a favor y en contra del sistema", se afirmaba ya en la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del año 2000.

En el documento se señalan los aspectos que más debate general en los países de la UE: alteraciones en el biorritmo y en el sueño, influencias sobre la formación de melatonina (esencial en la función del sueño), consultas medicas y consumo de medicamentos (ya que algunos estudios analizaron que las consultas médicas aumentaban cuando se acercaban los cambios de hora).

El cambio de horario anual permite ahorrar energía pero es malo para la salud. La Comisión Europea ha abierto una consulta pública en la que se pide la opinión de los ciudadanos — REFORMA HORÀRIA (@ReformaHoraria) 21 de julio de 2018

Así como salud mental y humor (ya que algunos informes señalaron un "desorden afectivo emocional" sufrido por parte de la población durante los meses de inverno) y salud física (algunos especialistas destacaron la incidencia positiva de la hora de verano debbudo a una mayor exposición a la luz del sol).

Según concluyeron el pasado mes de junio expertos en reforma horaria, eficiencia energética y cronobiología en un encuentro en Barcelona, el cambio horario que se lleva a cabo dos veces al año, en marzo y en octubre, comporta perjuicios para la salud aunque es bueno para ahorrar energía.

¿Favorece realmente la Directiva al ahorro energético?

A pesar de que el ahorro energético fue una de las principales justificaciones para su adopción, según la CE el efecto global del ahorro de energía que se deriva del cambio de horario es "relativamente modesto", entre un 0 y un 0,5 %. Igualmente también es necesario destacar que los resultados varían dependiendo de la localización geográfica de cada país y hay países que consideran este punto esencial para mantener el cambio horario.

Según aseguró el mes pasado el presidente del Clúster de Eficiencia Energética de Cataluña, Xavier Farriols, no aplicar el cambio horario significaría "perder todo lo que hemos ganado hasta ahora" desde el punto de vista energético ya que argumentó que el cambio de hora ha permitido, según estudios, ahorrar un 5 % de consumo de energía.

¿No puedes esperar a la #HoraDelPlaneta de 2019? Pues celébrala todos los días. Sigue estos consejos para cuidar el planeta en tu casa. pic.twitter.com/xRMmrKJBpE — WWF España (@WWFespana) 26 de marzo de 2018

Como simbolo del compromiso con el planeta mediante el ahorro energético y para concienciar su importancia, horas antes del cambio de hora, la CE se une a la Hora del Planeta (Earth Hour en inglés), una iniciativa en la cual las instituciones apagan sus luces durante una hora.

28 países, tres husos horarios

Y si ya había detractores de la iniciativa, como se ha visto anteriormente, cuando la obligación sólo abarcaba a los entonces seis Estados miembros, no cuesta imaginar cómo ha evolucionado el debate con los 28 países que son miembros en la actualidad.

A día de hoy, la UE tiene tres husos horarios en 28 países diferentes: la hora de Europa occidental (UTC), la hora de Europa central (UTC +1) y la hora de Europa oriental (UTC+2).

En ocho Estados miembros de la Unión, la hora oficial es UTC+2: Bulgaria, Chipre, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania y Rumanía. En 17 Estados miembros, la hora oficial es UTC+1: Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, República Eslovaca y Suecia.

Según informa la Comisión, la disponibilidad de luz diurna varía en función de la localización geográfica de los Estados miembros de la UE. A lo largo del año, los Estados miembros septentrionales experimentan un importante cambio de disponibilidad de luz diurna, caracterizado por inviernos con pocas horas de luz y veranos luminosos con noches cortas. En los Estados miembros más meridionales, el reparto entre horas diurnas y nocturnas apenas cambia durante el año.

Países y ciudadanos en su mayoría contrarios a la Directiva

La consulta tenía como objetivo comprobar si las normas deberían modificarse, ya que la Comisión recibió algunas iniciativas ciudadanas y de países como Bélgica y Alemania que mostraban su rechazo al cambio horario.

También otros países de la UE se dirigieron a la Comisión en relación a esta cuestión. Por ejemplo, Finlandia pidió también que se ponga fin al cambio de hora semestral y Lituania solicitó una revisión del sistema actual que permita tener en cuenta las diferencias regionales y geográficas.

Por otro lado, Polonia podría convertirse en el primer socio comunitario en suprimir el cambio de horario si llegara a prosperar una iniciativa parlamentaria que alega que el sistema europeo provoca "problemas de salud y, además, perjudica la economía polaca".

Sin embargo, en relación a la consulta pública, hay países europeos que están más representados que otros. Por ejemplo, los alemanes fueron los que más votaron (3,79 %), seguidos de los austriacos (2,94 %) y Luxemburgo (1,78 %); cifras que contrastan con el 0,02 % del Reino Unido, el 0,04 % de Italia y Rumanía y el 0.11 % de Dinamarca.

El cambio horario, además, se aplica también en sesenta países del mundo.

Sin embargo, las voces contrarias al cambio de hora provienen, sobre todo, de iniciativas ciudadanas. A pesar de que la opinión de los ciudadanos depende del país de origen, parece haber un rechazo mayoritario a la actual Directiva que va aumentando cada año.

El #PlenoPE debate mañana si acabar con el cambio de horario de invierno y verano ¿Qué opinas? — Parlamento Europeo (@PE_Espana) 7 de febrero de 2018

En el caso de Alemania, el año pasado el 74 % de los encuestados opinó que prefería que se aboliera el cambio horario (frente al 73 % del año 2015 y el 69 % del 2013). En el caso de Francia una encuesta del año 2015 un 54 % se opuso al cambio de horario frente al 17 %.

Sin embargo, en Reino Unido y Escocia ocurre justo al contrario: el año pasado el 50 % de los ciudadanos británicos y el 58 % de los escoceses estuvieron a favor de continuar con el horario de verano.

El caso de España, un país fuera del huso horario que le corresponde

Cada vez que toca adelantar o atrasar los relojes se reabre el debate sobre la singularidad de los horarios en España, se escuchan propuestas a favor y en contra del horario de verano acordado en la UE y surgen los defensores de volver al huso que geográficamente nos corresponde. Sin embargo, sólo un 0,19 % de los que participaron en la encuesta fueron españoles y la Comisión aún no ha aclarado qué pasará con el horario español.

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no descartó este viernes que España pueda tener "otro huso horario" más acorde a su posición geográfica.

"Quizá España tiene que estar en otro huso horario. Francamente, no lo sé. Demos la oportunidad al Parlamento Europeo a ver si es capaz de encontrar un común denominador entre países que están en situaciones geográficas tan diferentes", manifestó en un encuentro con los medios durante la reunión de ministros de Exteriores que se concluye este viernes en Viena.

Que los españoles tienen costumbres distintas a las de muchos otros europeos -por lo general, nos despertamos, comemos, salimos del trabajo, cenamos y acostamos mucho más tarde- es incuestionable; que el país -excepto Canarias- no se encuentra en el huso horario que le toca, también.

En 1940, España, que debería tener la misma hora que Gran Bretaña y Portugal, la adelantó sesenta minutos para acompañar a otros países europeos continentales; Iba a ser una medida transitoria, pero ahí sigue.

Sin embargo, hay margen para que España recupere el mismo horario que Gran Bretaña o Portugal. Y es que, tal y como explica a Efe el físico Pere Planesas, del Observatorio Astronómico Nacional, no hay ninguna resolución ni europea ni mundial que obligue a los países a estar en un huso horario determinado.

Poco a poco, todos los países fueron entrando en razón y armonizando los horarios en función de la hora solar media de Greenwich, el horario GMT. No obstante, la armonización no es total y España no es el único país que no está donde le corresponde.

La Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (Arhoe) lleva años pidiéndolo y su presidente, José Luis Casero, explica a Efe que para conseguirlo, bastaría con obviar la adopción de la hora de verano el último fin de semana de marzo.

Por Noemí G. Gómez y Paula García Mora (edición: Desirée García)

Para saber más:

► El PE pide revisar los cambios de hora en la UE

► Directiva europea sobre el cambio horario (2000)

► Informe del Parlamento Europeo sobre el impacto de la Directiva de 2000 (2017)

► El cambio de horario anual es malo para la salud pero permite ahorrar energía