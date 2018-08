La aventura de ser voluntario en Europa

Si uno de los pilares de la Unión Europea (UE) es la solidaridad y los esfuerzos por acercar a los jóvenes al proyecto comunitario está a la orden del día, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que da la oportunidad a miles de jóvenes europeos de realizar un voluntariado en la UE, podría llegar a convertirse en un programa del nivel de Erasmus+.

Esta iniciativa, que fue anunciada por el presidente de la Comisión Europa, Jean-Claude Juncker, durante el discurso anual sobre el Estado de la Unión en octubre de 2016 y que lleva en funcionamiento desde diciembre del mismo año, tiene como objetivo crear oportunidades para que los jóvenes de entre 18 y 30 años trabajen como voluntarios o colaboren en proyectos que beneficien a comunidades y ciudadanos de toda Europa.

La semana pasada se abrió una convocatoria destinada a recabar ideas para poner en marcha proyectos en los que puedan participar los voluntarios que se presenten a la convocatoria de este año. Según informó la CE, la UE dedicará 44 millones de euros de su presupuesto a los proyectos seleccionados en esta convocatoria, que está abierta a todos los jóvenes dentro y fuera de Europa.

El servicio de voluntariado es a tiempo completo durante un período de entre dos y doce meses y se basa en el Servicio Voluntario Europeo (englobado en ERASMUS+) y otros programas de financiación de la UE.

Para poder participar, además de tener entre 18 (cumplidos) y 30 años, otro de los requisitos para participar en el programa es el de poseer la nacionalidad (o la residencia legal) de uno de los Estados miembros de la Unión Europea o de uno de estos países: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Turquía o la antigua República Yugoslava de Macedonia. Sin embargo, algunos proyectos pueden imponer otras restricciones relacionadas con la edad, la residencia legal o la nacionalidad, según el tipo de proyecto de que se trate y cómo se financie.

El cuerpo solidario de jóvenes que se estrenó en Italia

Norcia, la pequeña localidad de apenas 5.000 habitantes azotada por los terremotos en el centro del país italia en el año 2016, se convirtió en el primer destino de los dieciseis jóvenes de diferentes nacionalidades -tres de ellos españoles- elegidos para formar parte del programa europeo en su primera convocatoria.

El grupo formado, además de por españoles, por austriacos, franceses, griegos, húngares y portugueses de entre 19 y 29 años, ayudó a los bomberos y a las autoridades en la reconstrucción de un pueblo orgulloso de su arquitectura histórica, que terminó en ruinas debido al seísmo de magnitud 6,2 en la escala de Richter registrado en octubre de ese año.

El comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics, que visitó Norcia ese septiembre, celebró que menos de un año después de su creación, el Cuerpo Europeo de Solidaridad esté "brindando alivio a las personas que lo necesitan".

"Los jóvenes siempre traen aire fresco a un lugar. Además, con su labor están dando sentido y razón de ser a la solidaridad europea. Y están creando sentimiento de comunidad europea a través de su activismo", aseguró en declaraciones a Efe el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

Los 16 jóvenes participaron en el proyecto "Juventud Europea para Norcia", dirigido por la organización italiana "Kora", y formaban parte de la avanzadilla de un total de tres proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad en las regiones italianas afectadas por los terremotos.

Desde prevención de catástrofes naturales a ayuda a refugiados

El programa cuenta con diferentes tipos de proyectos para adaptarse a diferentes necesidades y aptitudes de los jóvenes que quieren participar de la iniciativa abarcando desde la prevención de catástrofes naturales a la ayuda a refugiados. Además, según informa la UE, irán surgiendo nuevos ámbitos de actuación a medida que se desarrolle la iniciativa. Por el momento, el programa actúa en diez áreas:

Inclusión: trabajando con personas con discapacidad o necesidades especiales, luchando contra la discriminación y la intolerancia, trabajando con poblaciones minoritarias, tales como la romaní, o sobre cuestiones interreligiosas e intergeneracionales.

Medioambiente y protección de la naturaleza: participando de proyectos relacionados con el cambio climático y los recursos energéticos y naturales en diferentes ámbitos, como los de la agricultura, la silvicultura y la pesca.

Ciudadanía y participación democrática: realizando posibles trabajos sobre cuestiones de derechos humanos, justicia y temas jurídicos, y ayudando a que las personas comprendan y se identifiquen más con los procedimientos y responsables democráticos.

Prevención de catástrofes y recuperación: ayudando a las comunidades a evitar los riesgos conocidos de catástrofe natural o a recuperarse de catástrofes ya producidas, como fue el caso de los terremotos en italia en el año 2016 (los participantes en el Cuerpo Europeo de Solidaridad no serán llamados a prestar servicios de respuesta inmediata a catástrofes).

Acogida e integración de refugiados y migrantes: contribuyendo a una acogida segura de las personas recién llegadas a Europa y a su integración en sus nuevas comunidades de toda Europa.

Salud y bienestar: apoyando a proyectos que favorezcan la salud y bienestar generales: por ejemplo, sobre estilos de vida saludables y envejecimiento activo.

Educación y formación: abarcando diversidad de temas como la lucha contra el abandono escolar, el fomento de competencias básicas como las matemáticas o la informática o la enseñanza de idiomas.

Empleo y emprendimiento: contribuyendo a proyectos sobre problemas relacionados con el desempleo y ayudar a que las personas desarrollen su capacidad de emprendimiento.

Creatividad y cultura: utilizando las artes y la cultura para colaborar con las comunidades en para abordar distintos problemas.

Deporte: mejorando la inclusión, la igualdad de oportunidades y la participación en actividades deportivas; favorecer el deporte de base.

72.000 jóvenes quisieron participar en 2017, de ellos 7.000 lo lograron

En su primer año, el Cuerpo Europeo consiguió más de 41.600 inscripciones de todos los países de la Unión Europea (UE) y 1.500 de ellos lograron una plaza para comenzar la actividad. La cifra aumentó el año pasado hasta llegar a 72.000 jóvenes registrados y a 7.000 que se encuentran actualmente en los proyectos.

En 2016, casi un tercio de los jóvenes inscritos al programa eran italianos (7.044) y españoles (6.568); seguidos de portugueses (3.424), alemanes (3.027) y franceses (2.755). En el conjunto de la UE, las mujeres constituyeron el 65,5 % del total de los participantes, mientras que el grupo de edad entre los 21 y los 25 años fue el más numeroso (48,6 % de los inscritos), por delante de los jóvenes de entre 26 y 30 años (27,3 %) y aquellos entre 18 y 21 (24,1 %).

Además, el número de proyectos llevados a cabo bajo este cuerpo asciende a cerca de los 7.000 en solo dos años. Los españoles realizaron 538 proyectos, posicionándose en tercer lugar detrás de Italia (631) y Rumanía (568).

Los jóvenes españoles y mujeres, los más interesados

Según los datos aportados por la CE sobre los jóvenes que se han registrado en 2017, ha habido ligeros cambios pero se han mantenido dos factores: los españoles y las mujeres parecen ser los más interesados en la iniciativa.

Este 2017, los españoles fueron los que más se registraron (11.116) para poder participar en el programa, doblando prácticamente el número de los que se presentaron el año anterior. Los italianos les siguieron muy de cerca con 10.754 jóvenes registrados.

Los jóvenes franceses subieron a un tercer puesto en el número de registros (6.830) y los turcos ocuparon un cuarto lugar (6.767). En relación con el número de registros según el género, las mujeres (66 %) constituyeron también este año más de la mitad del número de hombres (34 %).

No solo es voluntariado

Según la UE, haber participado en el proyecto puede ser una ventaja a la hora de buscar empleo o de entrar en una carrera universitaria; sin embargo, también dentro del programa también se ofrecen posibilidades para realizar prácticas o, incluso, una actividad ocupacional.

En las prácticas, al ser un trabajo de voluntario no será remunerado pero sí se tiene derecho a otros tipos de ayuda que dependerán del programa de la UE que financie la actividad: en general, transporte de ida y vuelta al proyecto, alojamiento, comidas, seguro médico y algo de dinero de bolsillo para sus gastos de estancia.

Los participantes contratados para un empleo contarán siempre con un contrato oficial de trabajo y un salario de acuerdo con la legislación, las normas y los convenios colectivos locales.

Una base jurídica, financiación propia y más actividades solidarias

El camino hasta llegar a equipar al Cuerpo Europeo de Solidaridad con una única base jurídica, su propio mecanismo de financiación y un conjunto más amplio de actividades solidarias comenzó el mes de mayo del año pasado cuando la CE además propuso, por primera vez, asignar 341,5 millones de euros durante el periodo 2018-2020, a fin de que 10.000 jóvenes europeos pudieran participar de la iniciativa hasta finales de 2020.

"Esto contribuirá a seguir mejorando su coherencia, impacto y relación coste-eficacia", se aseguraba en la nota de prensa. Hasta el momento el programa se financiaba con fondos de ocho programas diferentes para ofrecer oportunidades de voluntariado, prácticas y empleo en las y habían participado 30.000 jóvenes.

A principios del pasado mes de junio la CE presentó su propuesta de presupuesto para el periodo posterior a 2020 con una asignación de 1.260 millones de euros a fin de que un mínimo de 350.000 jóvenes puedan participar en una actividad de solidaridad desde 2021 a 2027.

A finales de mes el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo político sobre la propuesta de la Comisión de dotar al Cuerpo Europeo de Solidaridad con su propio presupuesto y marco jurídico hasta 2020.

La propuesta de la CE de mayo del año pasado se producía en el momento de la celebración del 30 aniversario de Erasmus, uno de los programas de mayor éxito de la UE y que comenzó como un modesto programa de intercambio de educación superior hasta llegar al actual Erasmus+.

Por Paula García Mora con aportaciones del servicio de información Internacional de la Agencia Efe (edición: Catalina Guerrero)

