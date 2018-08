El amor a Europa desde las aulas

Si el 89 % de los jóvenes cree que los gobiernos deberían mejorar la educación sobre la Unión Europea (UE) en las escuelas, según un eurobarómetro publicado a principios de este año; el "rincón del profesor", una web creada para facilitar a los profesores la enseñanza a los más pequeños sobre el proyecto comunitario de la forma más atractiva posible, podría ser la clave para reducir el porcentaje en los próximos años.

Material para diferentes edades, juegos interactivos o la posibilidad de hacer visitas a las instituciones europeas son algunas de las posibilidades que se ofrecen a los 582.421 profesores y 192.490 centros escolares que ya participan en algunos de los 75.554 proyectos que tienen como objetivo comunicar sobre la UE de la manera más atractivas posible y desde las aulas.

Are you a teacher? Looking for teaching resources about the European Union? Check out this teachers' corner http://t.co/EJIm9X2aOb

La iniciativa forma parte de la web oficial de la UE (europa.eu), creada con el objetivo de que los usuarios puedan buscar y acceder a información sobre el funcionamiento de la UE así como las últimas noticias y demás información al respecto.

Enseñar a los más pequeños -y a los no tanto- qué es la Unión Europea

Las Iniciativas Ciudadanas Europeas, el Erasmus+ o el Cuerpo Europeo Solidario son sólo algunas de las iniciativas creadas por la UE para acercar el proyecto comunitario al ciudadano, en especial a los más jóvenes. En este caso, el rincón del profesor pretende a llegar a los niños y adolescentes de entre 9 y 18 años a través de sus profesores y centros educativos.

Promoting our common values & teaching young people about the European Union is key in building bridges & creating a sense of belonging #EuropeanEducationArea pic.twitter.com/MTmoUmdLCZ

Por ello, en la web se puede encontrar información adaptada a cada edad (hasta los 9 años, de 9 a 12 años, de 12 a 15 años o para mayores de 15), aumentando progresivamente la dificultad.

Hasta los 9 años los niños pueden acceder a libros para colorear y memorizar las banderas de los diferentes Estados miembros de la UE, aprender los nombres de las capitales o leer las aventuras de dos personajes en las que reciclarán bicicletas viejas para fabricar una totalmente nueva, convencerán a un alcalde para crear una ciudad más peatonal y conocerán las repercusiones de la deforestación y el cambio climático.

De los 9 a los 12 años, los niños pueden aprender sobre impuestos, fraude, evasión fiscal, acceder a un mapa interactivo para explorar Europa y conocer las tradiciones de los diferentes países o jugar a un juego en línea en el que deben ayudar a construir una nueva ciudad ecológica para los animales callejeros de la Gran Ciudad, asegurándote de mantenerlos felices supervisando qué sucede con los recursos, los alimentos, la energía, el transporte y la naturaleza.

La dificultad del material aumenta para los niños de 12 a 15 años: pueden acceder a presentaciones que explican los aspectos fundamentales de la UE para debatirlas a continuación o poder responder a preguntas tales como cómo se desarrolló la UE, cuál es su cometido y recibir una visión más general, que combina las perspectivas geográfica, histórica, cultural y política. También aprenden sobre agricultura, derechos de los consumidores, medio ambiente o ciencia.

Además, se puede acceder a un folleto en el que se presentan los 24 idiomas oficiales de la UE y se enseñan algunas palabras básicas o a un juego para aprender sobre geografía europea y cultura donde los jugadores van avanzando en un viaje por Europa, respondiendo preguntas acerca de los países que atraviesan.

Finalmente, los mayores de 15 años profundizan en todas las categorías previamente mencionadas. Es destacable la publicación "La UE & yo" que anima a crear una opinión propia del adolescente sobre la UE ya que son las generaciones más jóvenes las que en algún momento tendrán que "decidir los siguientes pasos del proyecto".

Para facilitar aún más a los profesores su labor, pueden acceder al eTwinning, la comunidad de centros escolares de Europa que ofrece una plataforma a los equipos educativos (profesores, directores, bibliotecarios, etc.) de los centros escolares de alguno de los países europeos participantes, para comunicarse, colaborar, desarrollar proyectos.

Are you ready for #BackToSchool? From starting projects to upcoming events, check out what #eTwinning can offer for you and for your students for the new school year! https://t.co/st6NEvovGU pic.twitter.com/KaGg30YfMq