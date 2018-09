Hacer de la economía circular una realidad europea

La Unión Europea (UE) quiere hacer de la economía circular, un modelo que tiene por objetivo reducir tanto la entrada de los materiales como la producción de desechos, una realidad. El impulso que la UE ha dado en los últimos años a este nuevo modelo económico coincide con el interés de los ciudadanos europeos: el 94 % considera importante proteger el medio ambiente y el 87 % está comprometido personalmente con este objetivo.

Además, también según un Eurobarómetro especial de 2017, una amplia mayoría (83 %) considera que la UE es la mejor garantía para que la legislación medioambiental de la UE se aplique correctamente.

Happy #EuropeDay! What do Europeans expect from the EU? "More than nine in ten respondents (94%) say that the protection of the #environment is important to them personally", shown in recent Environment Eurobarometer: https://t.co/xHUqmExqgK pic.twitter.com/Hf76E2uCEE — WWF EU (@WWFEU) 9 de mayo de 2018

En los últimos meses los eurodiputados han estado debatiendo sobre una nueva normativa acerca de la economía circular, que establece nuevos objetivos jurídicamente vinculantes para el reciclaje de residuos y la reducción de los vertederos dentro de unos plazos fijos.

La UE contará con un objetivo común para reciclar al menos el 55 % de los residuos municipales en 2025. Esta meta avanzará hasta el 60 % en 2030 y al 65 % en 2035. También tendrá un objetivo común para reciclar el 65 % de los residuos de envases en 2025, y el 70 % para 2030, con objetivos separados para materiales específicos. Habrá, por otro lado, un objetivo vinculante para la limitar el vertido de residuos municipales en vertederos al 10 % del total para 2035.

Cada año en Europa se utilizan un promedio de 16 toneladas de materiales por persona para mover nuestra economía. Alrededor de seis de esas toneladas se convierten en residuos y casi la mitad de ellos terminan su vida en vertederos.

¿Qué es la economía circular?

Según la Fundación Energía Circular, es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía, etc.) se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, así como que se reduzca al mínimo la generación de residuos.

Según la UE, permite el ahorro de energía e importantes beneficios medioambientales pero también mejora la competitividad de las empresas al incrementar sus beneficios y crea puestos de trabajo a nivel local y nuevas oportunidades de integración social.

El principal beneficio de la Economía Circular es conseguir un menor consumo de energía y reducción de emisiones de dióxido de carbono. Esto redunda directamente en los objetivos de la UE en materia de cambio climático y energía, pero también está estrechamente relacionada con las prioridades comunitarias sobre las inversiones, el crecimiento y el empleo, la agenda social y la innovación industrial.

También según esta fundación, la economía circular se basa en los siguientes principios: eco-concepción (considerando los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto y los integra desde su concepción), optimizar los stocks y flujos de materiales, energía y servicios en la organización industrial y la economía de la "funcionalidad", privilegiando el uso frente a la posesión y la venta de un servicio frente a un bien.

Además, también descansa en el pilar del "segundo uso", reutilización de residuos o partes de los mismos que todavía pueden funcionar para elaborar nuevos productos, intentar encontrar una segunda vía a los productos estropeados, reciclar o aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos y la valoración o aprovechar energéticamente los residuos que no sea posible reciclar.

Pasar de una economía lineal a una circular es el gran reto de las sociedades actuales. Por ejemplo, si se consiguiera recuperar el 95 % de los teléfonos móviles, se generaría un ahorro en los costes de material superior a un billón de euros al año.

"Cerrar el círculo" a través de un mayor reciclado y reutilización

En el año 2015, la UE puso en marcha el primer plan de acción para apoyar la transición hacia una economía circular en Europa, con el objetivo de contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 y, en particular, con el objetivo 12 con vistas a garantizar modelos sostenibles de consumo y producción.

En la comunicación de Comisión "Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular", difundida en diciembre de ese mismo año, se explica concretamente cualés serían los pasos para que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de residuos.

La economía circular comienza desde el principio mismo de la vida de un producto. Por ello, en un primer momento se tendría en cuenta la fase de diseño (un mejor diseño puede hacer que los productos sean más duraderos o más fáciles de reparar, actualizar o reelaborar), los procesos de producción (que tienen un impacto sobre la obtención, la utilización de los recursos y la generación de residuos a lo largo de la vida de un producto) y la concienciación sobre consumo.

Además, la Comisión también se consideraron algunos sectores como el plástico, los residuos alimentarios, las materias primas críticas, la construcción y demolición, biomasa y bioproductos, innovación, inversión y otras medidas horizontales debido a las características específicas de sus productos o cadenas de valor, a su huella medioambiental o a la dependencia de materiales procedentes de fuera de Europa.

Una estrategia a largo plazo

Según concluyó la CE en un informe sobre la aplicación del plan de acción para la economía circular difundido en enero del año 2017, "el plan de acción de la UE sin duda ha contribuido a integrar el concepto de economía circular como primer paso de un proyecto a largo plazo".

Las acciones llevadas a cabo por la Comisión desde la adopción del plan de acción para la economía circular incluyeron 54 medidas en las que actuar durante los próximos cinco años, varias propuestas legislativas sobre los residuos que establecían objetivos claros para el reciclaje de residuos y un plan a largo plazo dirigido a la prevención y el reciclado de residuos.

Desde la implantación del plan se han emprendido actuaciones clave en ámbitos como los residuos alimentarios, el diseño ecológico, los fertilizantes orgánicos, las garantías de los bienes de consumo, y la innovación y las inversiones. Según la UE, en los próximos años, será esencial mantener el impulso creado por la adopción del paquete sobre la economía circular y las acciones a todos los niveles, para hacer realidad la economía circular en beneficio de todos los europeos.

Según el Centro de Documentación Europea, los avances en 2017 han centrado su atención en los plásticos (rentabilizando la reutilización y reciclado, así como desvinculando su producción con los combustibles fósiles), los puntos de vista jurídicos (teniendo en cuenta aquellos que puedan obstaculizar la transición de materiales reciclados) y el diseño ecológico que vaya más allá de la eficiencia energética que se incorporará a los criterios de la etiqueta ecológica.

Cada vez más economía circular en la UE

Casi tres de cada cuatro empresas europeas realizaron actividades de economía circular en el periodo de 2013 a 2015, principalmente de reciclaje o reutilización de productos, según un eurobarómetro publicado en junio de 2016.

España fue el tercer país de la Unión Europea (UE) en el que las empresas llevaron a cabo más actividades de este tipo (el 85 %), solo por detrás de Malta (95 %) e Irlanda (89 %). Bulgaria y Estonia (44 %) se sitúan en el otro extremo, seguidas por Lituania (47 %), Letonia (54 %) y Hungría (57 %), según los datos del Eurobarómetro, que se basan en encuestas a ciudadanos.

La acción de economía circular más común fue el reciclaje, la reutilización o la venta de productos, realizada por el 55 % de las empresas, por delante de la minimización de consumo energético (39 %), el uso de materiales reciclados (34 %) o la reducción del consumo de agua (19 %).

Sin embargo, según el eurobarómetro especial de 2017, más del 60 % de los europeos considera que ni los gobiernos nacionales ni la UE están haciendo lo suficiente por proteger el medio ambiente y un 67 % (un 7 % más que en 2014) opina que las decisiones sobre la protección del medio ambiente deberían adoptarse de forma conjunta en el seno de la UE.

Uno de los grandes problemas: las diferencias entre países

Las diferencias entre los Estados miembros son uno de los grandes problemas: por ejemplo, cuatro de cada cinco personas en los Países Bajos y Alemania apoyan una toma de decisiones conjunta, mientras que solo la mitad de la población lo hace en Croacia, Rumanía y la República Checa.

En 2014, el 44 % de los residuos municipales en la UE se reciclaban o se utilizaban para obtener compost. Sin embargo, según la CE, esta media oculta grandes diferencias entre Estados miembros y regiones, con tasas del 80 % en algunas zonas y menos de un 5 % en otras.

Sea como fuere, la cifra supone un incremento respecto a 2004 -cuando sólo el 31 % se recuperaba-, pero no está claro que sea suficiente para alcanzar el 50 % que es el objetivo mínimo fijado por la directiva actual para 2020.

Según datos del Gobierno de España, representan el 10 % del total de los residuos generados en Europa y provienen principalmente de los hogares. Entre 2004 y 2014, el total de residuos generado en la EU se redujo en un 3 % en términos absolutos.

Sin embargo, tampoco hay una tendencia uniforme entre los países: mientras países como Dinamarca aumentaron substancialmente la cantidad de residuos municipales per cápita (medido en kilos), otros como España la redujeron considerablemente (probablemente debido a los cambios de consumo durante la crisis económica).

Aunque actualmente están prohibidos en la EU los vertederos de residuos no tratados y el porcentaje de residuos biodegradables que se pueden acumular está limitado al 35 % máximo en 2016, respecto a los niveles de 1995. Sin embargo, la mayoría de países europeos cuentan con derogaciones, ya que están muy lejos de alcanzar ese objetivo. Este no es por ahora el caso de España.

At least 70% of construction waste should be recyclable by 2020.

A new study looks at the recycling infrastructure needed and how EU funding can foster investment in #CircularEconomy projects → https://t.co/hgR9i0gEzO #investEU pic.twitter.com/Zw1SmIR3xE — European Commission (@EU_Commission) 13 de agosto de 2018

De nuevo, los datos entre países son muy dispares. Mientras Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Holanda y Suecia no usan el sistema de vertederos; Chipre, Croacia, Grecia, Letonia y Malta aún depositan más de tres cuartas partes de sus residuos municipales en ellos.

Estrategia Europa 2020

"Una Europa que utilice los recursos" es una de las siete iniciativas que forman parte de la estrategia Europa 2020 que pretende generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en relación con la economía circular en Europa.

Esta iniciativa emblemática pretende crear un marco político destinado a apoyar el cambio a una economía eficiente en el uso de los recursos y de baja emisión de carbono que ayude a mejorar resultados económicos al tiempo que se reduce el uso de recursos, impulsar la innovación y competitividad en la UE y luchar contra el cambio climático y limitar los impactos medioambientales del uso de los recursos.

«Una Europa que utilice eficazmente los recursos» No se trata de un propósito de año nuevo, sino de una necesidad.#EconomíaCircular — Economía Circular (@Ec_Circular) 2 de enero de 2015

La iniciativa establece un marco para contribuir a garantizar que las estrategias a largo plazo en ámbitos tales como la energía, el cambio climático, la investigación y la innovación, la industria, el transporte, la agricultura, la pesca y la política de medio ambiente consiguen resultados en materia de eficiencia de los recursos.

150.000 millones para el periodo 2014-2020

En cuanto a la financiación comunitaría, desde hace más de veinte años la política de cohesión de la UE ha sido quien ha invertido en las políticas para la economía circular. La ayuda de la UE para el periodo 2014-2020 a la innovación, las pymes, la economía con bajas emisiones de carbono y la protección del medio ambiente asciende a 150.000 millones de euros y muchos de estos ámbitos contribuyen a la realización de una economía circular.

Cheers to another summer weekend! Before you call it a day, check how @life_brewery contributes to the #circulareconomy . They reuse by-products from the brewery process to produce fish feed for sustainable aquaculture: https://t.co/CC62dpKjoh pic.twitter.com/5cqVqcuFf2 — LIFE Programme (@LIFEprogramme) 17 de agosto de 2018

Además, el Programa LIFE, el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado de forma exclusiva al medio ambiente, lleva financiando proyectos relevantes para la economía circular desde 1992, con más de 670 proyectos de reducción, reciclado y reutilización de residuos por un total de más de 1.000 millones de euros de financiación de la UE.

España, entre los países a la cabeza de la economía circular

En esta línea, Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE (2014-2020), contempla la financiación de actividades de investigación e innovación en los distintos ámbitos de la economía circular. Las entidades españolas han tenido un alto grado de presencia en estas convocatorias, estando presentes en el 67,5 % de las propuestas presentadas y liderando el 20 % de las mismas.

Con el fin de impulsar la transición hacia un modelo de economía circular en nuestro país, el Gobierno de España está elaborando la estrategia España Economía Circular 2030 (2018), bajo la coordinación y liderazgo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en colaboración con el resto de ministerios implicados, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias.

España alineada activamente con la UE en el Plan de Acción sobre la economía circular https://t.co/KntU5O7rH1 pic.twitter.com/h1hTiGoS3W — Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (@mapagob) 14 de octubre de 2016

En el plan de acción español en el periodo 2018-2020 se incorporarán la sensibilización y participación del ciudadanos, la investigación, innovación y competitividad y la creación de empleo y formación dedicada a la cuestión.

"Las nuevas generaciones piden modelos de crecimiento sostenibles e innovadores, y es nuestra responsabilidad que esto ocurra", dijo el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para el Fomento del Empleo, el Crecimiento, la Competitividad y las Inversiones, Jyrki Katainen.

Por Paula García Mora con aportaciones del servicio de información internacional de la Agencia Efe (edición: Desirée García)

Para saber más:

► La necesaria transición hacia la economía circular en la UE

► Informe de la CE sobre la aplicación del plan de acción de economía circular (2017)

► "Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular" (Comisión Europea)

► "Una Europa que utilice eficazmente sus recursos" (Comisión Europea)