Archivos Históricos de la UE, memoria histórica de una arquitectura institucional única en el mundo

Fomentar la idea de integración y unidad europea. Es la misión de los Archivos Históricos de la Unión Europea (HAEU, en sus siglas en inglés), ubicados en el Instituto Universitario Europeo en Florencia (Italia) y que atesoran la memoria histórica de una arquitectura institucional única en el mundo.

"Nos encargamos de promover las ideas y la historia del proceso interno europeo haciendo que estos documentos sean accesibles y fomentando la idea de integración y unidad europea", explica en una entrevista telefónica con EuroEFE el director de los Archivos Históricos de la UE, Dieter Schlenker.

La misión de los Archivos Históricos de la UE, que gestionan una colección única de más de 600 grabaciones de entrevistas de historia oral, es conservar y hacer accesible para la investigación los archivos depositados por las instituciones de la UE, recopilar y conservar documentos privados de individuos, movimientos y organizaciones internacionales involucradas en la integración europea, facilitar la investigación sobre la historia de la Unión Europea, promover el interés público en la integración europea y mejorar la transparencia en el funcionamiento de las instituciones de la UE.

"La memoria común europea se captura y conserva mejor en el Archivo Histórico de la Unión Europea, donde se guardan los documentos de las Instituciones de la Unión Europea junto con los documentos de pioneros y visionarios, de líderes políticos y de las numerosas voces europeas de Movimientos, asociaciones y grupos políticos ", según Schlenker.

Los archivos en el Instituto Europeo de Florencia

La HAEU se estableció en 1983 a raíz de la regulación del Consejo de las Comunidades Europeas y la decisión de abrir estos documentos al público.

Un acuerdo posterior en 1984 entre la Comisión Europea y el Instituto Universitario Europeo (IUE) sentó las bases para establecer los Archivos en Florencia, y el HAEU abrió sus puertas a los investigadores y al público en 1986. Desde entonces, un Acuerdo Marco de Asociación 2011 entre el IUE y la Comisión Europea, reforzaron el papel de los Archivos Históricos en la preservación y el acceso a los documentos de las instituciones de la UE.

"Es un lugar muy característico porque es el único instituto europeo que existe, su comunidad dinámica y académica promueve la investigación y el uso de los

En marzo de 2015, el Consejo de la Unión Europea modificó los reglamentos de 1983 mediante la adopción de un nuevo Reglamento del Consejo. Posteriormente, el 15 de abril de 2015, se firmó un nuevo Acuerdo marco de asociación entre el EUI y la Comisión Europea, que establece el marco para una cooperación y asociación reforzada entre el HAEU y las instituciones de la UE.

La asistencia que ofrece el instituto puede variar desde llevar a cabo búsquedas simples de documentos específicos hasta realizar investigaciones más avanzadas como estadísticas, listas de documentos sobre diversos temas, actividades del Ministerio de Educación Pública, etc.

Investigación y Educación

Las dos áreas principales en las que trabaja el HAEU son la investigación y la educación.

Uno de los objetivos principales de los Archivos es preservar la historia del proceso de integración de la UE. Esto atrae principalmente a historiadores, abogados y científicos que indagan en el proceso de integración, su desarrollo político, las relaciones políticas dentro de Europa y las relaciones entre Europa y el mundo.

Los abogados también acuden a los archivos cuando estudian el tribunal de justicia y la jurisprudencia, es decir, cómo se desarrolla la ley europea, cuáles fueron las decisiones clave para la creación de muchas leyes y los casos más importantes que construyeron la primacía y el impacto directo de la ley europea sobre los ciudadanos.

También hay profesionales que investigan sobre el Parlamento Europeo en términos de sus de relaciones sociales, la ciudadanía y los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos dentro y fuera de la Unión.

En cuanto al aspecto educativo, los Archivos buscan formar al público sobre la historia de la integración europea y la misión y la visión de la idea de Europa unida. Para ello, el Instituto Europeo posee un programa escolar muy amplio que acoge a unos 1.000 estudiantes que acuden a los archivos y aprenden sobre la historia de la UE y la visión de sus fundadores.

El instituto también tiene un gran número de visitantes procedentes de universidades, alrededor de 60 visitas anuales. Además, el 9 de mayo (día de Europa) las puertas del instituto se abren al público, recibiendo un total de 3.000 visitantes.

¿Cómo acceder a los archivos?

Personas en todo el mundo pueden registrarse en la plataforma y acceder a los archivos. El acceso a ellos se puede realizar a través de diferentes medios, siendo la web su punto fuerte.

“Hemos trabajado mucho para tener una fuerte presencia en línea, la mayoría de los archivos se pueden conseguir a través de la web. También contamos con exposiciones en línea y marcas digitales muy fuertes”, explica el director Schlenker.

También se puede acceder a los documentos de forma presencial, acudiendo al Instituto Europeo. No se requiere una solicitud de acceso ya que las bibliotecas están siempre abiertas, solo se necesita un momento para registrarse y poder tener acceso a los archivos.

Tipo de archivos, formatos y proceso de clasificación

Una vez se reciben los archivos, estos se clasifican y se organizan en una estructura jerárquica, con el objetivo de reflejar la organización y los procedimientos propios de la institución.

Todos los documentos están digitalizados y/o convertidos en formato PDF para asegurar su conservación permanente. Una vez transformados en el formato electrónico, los documentos se almacenan en su base de datos, en relación con su clasificación y descripción.

Los fondos públicos archivados en papel se envían a los Archivos Históricos de la Unión Europea en Florencia, mientras que los fondos restringidos se almacenan en el edificio Konrad Adenauer en Luxemburgo, sede desde 1973 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

"Estos archivos se someten a un tratamiento de archivo profesional. Se guardan como archivos actuales en las oficinas y 30 años después se seleccionan y se exponen para que estén abiertos al público", añade Dieter.

El material viene en diferentes formatos, desde pequeñas notas y manuscritos hasta documentos más extensos. A día de hoy existen 4.880 unidades de biblioteca, 546 tesis doctorales, incluidas algunas basadas en fondos de archivo, 44.848 fotografías, 222 grabaciones de video, 7.630 grabaciones de audio y 600 entrevistas de historia oral.

La adquisición de documentos es fundamental para la creación de patrimonio. “Cada año, recibimos aproximadamente mil solicitudes, proporcionando alrededor de 7.000 documentos”, señala Schlenker.

Los países más solicitantes de archivos

Los tres países que más archivos solicitan son Italia, Francia y Alemania. Además hay mucha demanda de los países del este de Europa, como Polonia y Hungría. Reino Unido también ha sido muy activo en los dos últimos con motivo del "brexit", su salida de la Unión Europea.

Por otro lado, hay un acceso muy fuerte desde EE. UU., Canadá y Japón, lo que demuestra un aumento del interés por parte de países no europeos por el modelo de la UE y la integración política de sus países miembros, concluye Schlenker.

Por Rodrigo Juárez (edición: Catalina Guerrero)

Para más información:

► Archivos Históricos de la Unión Europea

► Instituto Europeo de Florencia