Alquiler de vivendas de uso turístico, un "problema común" en la UE

Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Burdeos (Francia), Bruselas, Cracovia (Polonia), Lisboa, Madrid, París, Reikiavik, Valencia, Viena, Bruselas y la Asociación de Ciudades Alemanas han pedido a la Comisión Europea (CE) una regulación común para afrontar los problemas generados por el alquiler de apartamentos turísticos de forma ilegal.

Representantes de estas 14 ciudades se reunieron este martes en con la comisaria europea de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, para discutir los efectos negativos del alquiler de vacaciones a corto plazo en las grandes ciudades europeas, y la necesidad de una interpretación común de las regulaciones de la Unión Europea (UE) aplicable a las plataformas de alquiler turístico a corto plazo.

Amsterdam, París, Berlín o Barcelona, han sido algunas de las primeras ciudades europeas que han comenzado a tomar medidas drásticas contra plataformas que permiten el alquiler de viviendas para su uso turístico. Gigantes de este negocio como Airbnb o Homeaway llevan años operando sin que se realice ningún tipo de regulación hacia este sector, pero recientemente son varias las disposiciones que han provocado un conflicto de intereses.

La horizontalidad de internet ha facilitado el surgimiento de nuevos modelos de negocios, que promueven la llamada “economía colaborativa”. Según la definición propuesta por la Unión Europea este nuevo concepto de negocio consiste en compartir bienes y servicios a través de plataformas de internet y aplicaciones móviles. Esto implica importantes beneficios para clientes y usuarios, aunque al mismo tiempo esta situación proporciona nuevas reglas de juego que deben ser atendidas para evitar que se lleven a cabo comportamientos ilegales o injustos.

Este fenómeno ha revolucionado la forma en la que intercambiamos bienes y servicios y además constituye uno de los sectores que más rápidamente crece en todo el mundo.

Según el Eurobarómetro, el 17% de los consumidores europeos han utilizado servicios de la economía colaborativa mientras que el 52% conoce los servicios ofertados. Además, según cálculos de la Comisión, es el alojamiento de particular a particular el sector más importante en relación con el comercio generado.

Ante esta situación el Parlamento Europeo ya en junio de 2017 pidió reglas claras para tratar de regular la economía colaborativa a fin de que se preserven los beneficios pero que al mismo tiempo se garanticen las obligaciones fiscales y los derechos humanos. Aunque las demandas hayan sido expuestas resulta difícil que no haya sectores perjudicados tras el auge de un nuevo modelo de negocio.

Una fórmula de éxito en la que no todo son sinergias positivas

A pesar de que estas plataformas incentivan el turismo y permite ahorrar costes a anfitriones y huéspedes, son varias las voces críticas que tachan de “perversos” los efectos que el alquiler turístico está ocasionando en muchas ciudades alrededor del planeta.

De hecho en enero de 2018 en España se registró la mayor subida de alquileres desde 2006. Además, el precio de los inmuebles sigue en alza y batiendo récords en Madrid y en el Mediterráneo. Según recientes informes inmobiliarios, el precio medio del alquiler es ya similar al de los años del "boom", previos a la crisis en España. Es por ello que se apunta a una relación directa entre la concentración de inmuebles Airbnb en un barrio y el aumento del costo de los alquileres en el mismo, así como inducir a una reducción de la oferta inmobiliaria.

Además varias organizaciones que se manifiestan en contra de este tipo de plataformas acusan a estas empresas de “explotación turística”. Este es el caso de la Asamblea de Barrios para un Turismo Sostenible de Barcelona que denuncian que algunos anuncios que figuran en la web de Airbnb, no son publicados por anfitriones particulares, sino por un administrador profesional. Además, culpa a estas plataformas de ser cómplices necesarias de esta trama.

Según un informe publicado por Airbnb son 9.200 los anfitriones en activo y 642.00 los huéspedes de entrada de media al año en la ciudad de Madrid. Esto produce el encarecimiento de la vida de los vecinos que viven en los barrios donde se hallan los inmuebles, además de provocar una cierta congestión de la ciudad en las zonas que han devenido más turísticas. Todo esto sin olvidar las molestias ocasionadas a los vecinos por las fiestas a altas horas de la noche que acarrean grandes molestias sonoras para los vecinos.

Decisiones drásticas tomadas por grandes ciudades europeas: París, Berlín, Barcelona y Amsterdam

La controversia sobre el alquiler vacacional, así como la necesidad de regularlo e incorporarlo a la actividad turística, es un problema común a todos los países. De hecho, ocho capitales europeas, entre ellas Madrid y Barcelona, se unieron el pasado mes de enero para exigir a la Comisión Europea que obligue a la plataforma de alquileres Airbnb a compartir los datos de sus clientes y así paliar las consecuencias que el alquiler turístico está teniendo en estas ciudades. Una medida que si la Comisión decidiera llevarla a cabo impediría el anonimato del casero y los turistas podrían contactar directamente con los alquiladores relegando el uso de la plataforma.

Berlín, por ejemplo, es una de las ciudades europeas que más restricciones ha impuesto los últimos años a los alquileres de pisos turísticos. La capital alemana recibe cada año cerca de 40.000 nuevos vecinos. Una ley de 2016 prohibió el uso compartido de viviendas a excepción de cierta singularidades. Pero la ciudad decidió en marzo de 2018 revocar la ley introducida en 2016 a pesar de que los alquileres turísticos continuaron bajo un estricto conjunto de reglas e incluso penas más severas. Esta nueva ley implica que a partir del 1 de mayo de 2018, los propietarios con un permiso podrán, una vez más, alquilar su propia casa todo lo que quieran, y alquilar segundas residencias por hasta 90 días al año.

