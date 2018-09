La ultraderecha infecta a Europa

Hace casi dos siglos, Marx y Engels hablaban de cómo las fuerzas de la Vieja Europa se habían conjurado en contra del "fantasma" que la recorría, el comunismo.

Hoy, la amenaza al statu quo europeo abraza el populismo y tiene su manifestación más amenazadora en los partidos de ultraderecha. A golpe de un discurso xenófobo alimentado por el aumento de la llegada de inmigrantes en los últimos años, los ultranacionalistas proliferan cada vez en más democracias europeas y no ocultan su deseo de erosionar el proyecto comunitario.

Suecia, la última victoria de la ultraderecha

En Suecia se abrió un panorama político incierto tras las elecciones generales de este domingo, en las que el bloque gubernamental de izquierda y la opositora Alianza de centroderecha obtuvieron casi el mismo resultado y el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD) subió varios puntos, con lo que reforzó su papel de árbitro.

A falta de escrutar menos de un centenar de los más de 6.000 distritos electorales y contabilizados más del 95 % de los votos, la izquierda aventajaba a la Alianza por unas décimas (40,6 % frente a 40,3 %), aunque las proyecciones de la Autoridad Electoral de Suecia los colocaban empatados a 143 escaños, por 63 del SD.

El Partido Socialdemócrata, que había ganado todas las elecciones en Suecia en el último siglo, obtuvo esta vez su victoria más limitada: el 28,6 % provisional es más de dos puntos peor que el resultado de hace cuatro años. También con sus peores cifras desde 2002, un 19,8 %, el Partido Moderado (conservador) ha quedado segundo.

Por contra, el ultraderechista SD subió la mayor subida de todos los partidos suecos: casi cinco puntos, hasta el 17,6 %, ya suma cinco comicios seguidos ganando votos.

El bloque gubernamental retrocedió tres puntos porcentuales, mientras que la Alianza ganó nueve décimas.

La igualdad entre los bloques gubernamental y el conservador liderado por la Alianza, y el aislamiento en el que han mantenido hasta ahora al SD, por su corte xenófobo, dificultan las predicciones sobre qué partidos podrían gobernar o incluso si se convocarán nuevas elecciones en caso de que sea imposible un acuerdo sostenible.

¿Dónde gobierna la ultraderecha?

En el último año, la ultraderecha ha entrado en el gobierno de dos países de la Unión Europea (UE), uno de ellos socio fundador del proyecto comunitario: Italia.

AUSTRIA

El de Austria fue el primer Gobierno de Europa Occidental en el que se sentó un partido ultraderechista, el de los nacionalistas eurocríticos del FPÖ, tras pactar con el Partido Popular (ÖVP) en diciembre de 2017. El FPÖ se convirtió en socio clave de gobierno después de la victoria del conservador Sebastian Kurz, un joven de 31 años que ha liderado el azote contra las políticas migratorias de la UE en los últimos meses.

ITALIA

La última en unirse al club de la ultraderecha europea ha sido Italia, donde el pasado mayo entró en el gobierno la Liga Norte, liderada por Matteo Salvini y considerada antiinmigración, racista y ultraderechista. Tras complicadas negociaciones con los populistas del Movimiento Cinco Estrellas, ambas formaciones constituyeron un Ejecutivo presidido por el independiente Giuseppe Conte. En la práctica, sin embargo, Salvini ha copado toda la atención mediática y parece haber fagocitado a sus socios de gobierno y al propio presidente, cuya presencia en los medios internacionales es muy inferior.

¿Dónde tiene gran presencia?

La llegada de la ultraderecha al gobierno de estos dos países son el síntoma más visible de que los partidos ultranacionalistas, antieuropeístas y la antiinmigratorios se están infiltrando en la sociedad europea. Así, las formaciones de ultraderecha están aumentando sus bases en toda Europa y han llegado a contagiar los discursos del ala conservadora gobernante, especialmente en Polonia y Hungría.

HUNGRÍA

El partido de Viktor Orbán, el conservador Fidesz, lleva gobernando Hungría de forma holgada desde 2010. Orbán obtuvo su primera mayoría absoluta en 2010 y la ha reeditado dos veces: en 2014, con el 49 % de los votos, y en abril de 2018. La segunda fuerza húngara, Movimiento Jobbik por una Hungría Mejor, está situada en la derecha radical. Mientras que el discurso de Orbán es abiertamente xenófobo, el Movimiento Jobbikk ha llegado a plantearse hacer una lista de judíos o a organizar patrullas de "caza de inmigrantes".

POLONIA

El partido polaco Ley y Justicia (PiS) llegó al poder tras su victoria en las elecciones generales de 2015 con el 37 % de los votos, cuando se convirtió en la primera formación en la historia moderna del país en lograr mayoría absoluta en el Parlamento. Formación nacionalista, conservadora, cercana a los postulados de la Iglesia católica y hasta cierto punto euroescéptica, su política económica se caracteriza por importantes ayudas sociales, como las subvenciones a la natalidad o la reducción de la edad de jubilación.

Sus detractores lo tachan de partido populista y sus reformas del sistema judicial y su rechazo a las cuotas de acogida de refugiados lo han enfrentado a la Comisión Europea, pero el cóctel de nacionalismo, política social y discurso contra la burocracia de Bruselas convence a la población polaca, que en el último sondeo le daba un 50 % de apoyos.

REPÚBLICA CHECA

Las elecciones generales celebradas en República Checa en octubre de 2017 fueron ganadas por la Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO) del populista Andrej Babis, un millonario que se presenta como antisistema y promete luchar contra la corrupción, rechazar el euro y las cuotas de refugiados.

Babis dirige un Gobierno en minoría por el rechazo del resto de partidos a apoyarle, debido a la investigación a la que está siendo sometido por supuesto uso fraudulento de fondos comunitarios.

En esas elecciones destacó también el éxito como cuarta fuerza política del partido xenófobo Libertad y Democracia Directa (SPD), cuarta fuerza política, que acudió a las elecciones con el lema "Stop islam. Stop terrorismo".

DINAMARCA

Uno de las formaciones ultraderechistas con una influencia gubernamental más prolongada es el Partido Popular Danés (DF), aliado esencial desde 2001 del bloque de derechas del país nórdico.

Entre 2001 y 2011 ostentó un rol determinante en apoyo del gobierno liberal-conservador, garantizándole mayoría absoluta desde fuera del Gobierno, y en las generales de 2015 se convirtió en la segunda fuerza parlamentaria, con el 21,2 % de los votos.

La ultraderecha danesa, que es ahora apoyo externo del Ejecutivo de derecha-liberal, ha impulsado el progresivo endurecimiento de la política de extranjería con un discurso que equipara islam y fascismo e inmigración con delincuencia.

NORUEGA

Aunque no es de la UE, está en la órbita económica y política comunitaria. El ultraderechista Partido del Progreso (Frp) se convirtió en 2013 en la primera fuerza de corte xenófobo en subir al poder en Escandinavia, en coalición con los conservadores de la primera ministra Erna Solberg.

Los partidos del gobierno, que tuvieron apoyo externo de liberales y cristianodemócratas y endurecieron la política de acogida de refugiados, perdieron apoyos en las elecciones generales celebradas el pasado septiembre y Solberg sigue negociando todavía un gobierno en minoría con la ultraderecha y los liberales.

FINLANDIA

El partido populista Verdaderos Finlandeses también entró en el Gobierno en 2015, pero el pasado junio el primer ministro, Juha Sipilä, y el líder conservador Petteri Orpo, acordaron romper la coalición tripartita ante el giro a la ultraderecha que dio esa formación al elegir una nueva directiva.

Finalmente el grupo parlamentario de Verdaderos Finlandeses se escindió y 21 de los 37 diputados populistas crearon un grupo propio, Nueva Alternativa, que quedó como tal incluido en el Ejecutivo tripartito.

FRANCIA

La extrema derecha francesa ha ido ganando terreno en la última década en cada elección, pero su avance se ve frenado en el último momento en un sistema en el que el llamado "dique republicano" aglutina a los partidos en su contra.

La ultraderechista Marine Le Pen, líder del Frente Nacional (FN), llegó en mayo de 2017 a la segunda vuelta de las presidenciales, pero perdió contra el socioliberal Emmanuel Macron con el 33,9 % de los votos.

En las legislativas de junio pasó de dos a ocho diputados, pero se quedó lejos de los 15 necesarios para formar grupo parlamentario, y desde entonces el movimiento se ha visto inmerso en un proceso de "refundación" en un intento por ampliar su base electoral.

HOLANDA

El partido de la Libertad (PVV), del ultraderechista y antiislamista holandés Geert Wilders, logró mejorar su posición eln marzo de 2017 en el Parlamento, desde los 5 escaños que tenía hasta los 20 actuales. Hoy es el segundo partido más importante del país.

La coalición gubernamental actual está compuesta por el liberal VVD, Llamada Democristiana (CDA), los progresistas D66 y la Unión Cristiana, obteniendo los 76 escaños necesarios para formar Gobierno.

El PVV, la principal oposición del actual Ejecutivo, no logró formar parte de la coalición de Gobierno debido al rechazo del resto de partidos políticos, que tildaron a Wilders de xenófobo y racista, y se negaron a negociar con su partido como posible socio.

GRECIA

Desde que los nacionalistas Griegos Independientes, escindidos de la conservadora Nueva Democracia, se unieran como socio menor al Gobierno de la izquierdista Syriza, en Grecia los sentimientos más nacionalistas de la población han quedado capitalizados por el ultraderechista Amanecer Dorado.

En los últimos tres años Amanecer Dorado ha logrado defender su posición de las elecciones de 2015, con un apoyo popular que ronda entre el 6 y el 7 por ciento, pero no ha logrado despegar más, todo pese a que su cúpula está siendo juzgada por actos criminales.

Amanecer Dorado aglutina sobre todo el voto de los ciudadanos más golpeados por la crisis económica -en torno al 16 % de los desempleados votaron a este partido de corte neonazi en 2015- y últimamente está subiendo en las islas del mar Egeo, cuyos campos de refugiados están superpoblados y cuyo turismo se ha resentido.

REINO UNIDO

El eurófobo Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), centrado en romper con la Unión Europea, ha visto reducida radicalmente su influencia en la política británica desde que el "brexit" se impuso en el referéndum del 23 de junio de 2016.

En las elecciones generales anticipadas de este año, la formación pasó del 12,6 % de los votos -cerca de cuatro millones- a apenas 1,8 % -menos de 600.000-.

El carismático Nigel Farage dimitió como líder de la formación pocos días después de la consulta sobre la salida del Reino Unido del bloque comunitario y, desde entonces, ha tenido tres líderes.

ALEMANIA

Las elecciones celebradas en septiembre abrieron por primera vez la puerta de la cámara baja al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que logró el 12,6 % de los votos y 92 escaños.

Se situó así como tercera fuerza parlamentaria, aunque tanto cristianodemócratas como socialdemócratas, primero y segundo respectivamente, dejaron claro que el partido quedaba excluido de cualquier negociación para formar gobierno.

Creado en 2013 como partido euroescéptico, su rechazo a la acogida de los 1,3 millones de solicitantes de asilo llegados al país desde 2015 ha permitido a AfD ir ganando adeptos y tener presencia además ya en catorce los dieciséis parlamentos de los estados federados alemanes. En las últimas semanas ha agitado la situación y el clima antiinmigración en la ciudad de Chemnitz, como ha reconocido la propia canciller alemana, Angela Merkel.

Eurofobia en ascenso

Desde un partido conservador y populista que coquetea con la extrema derecha, Orbán es el líder europeo que más tiempo lleva agitando el nacionalismo y la eurofobia propia de estas formaciones radicales. Su discurso no ha dejado de endurecerse desde su primera mayoría absoluta, en 2010, con el que ha acusado a la UE de permitir la llegada de terroristas, poner en peligro su identidad cristiana y tratar de robar la soberanía de sus miembros. La crisis de inmigrantes de 2015 le ha permitido afianzar su discurso, que se expande por toda la Unión como una mancha de aceite.

El argumentario de la ultraderecha en Europa se alimenta en los supuestos perjuicios económicos causados por la ola migratoria, que ha llegado al continente con gran fuerza desde el verano de 2015, y las políticas de austeridad impulsadas desde la UE, convertida así en el enemigo a batir. Nacionalismo frente a la tutela comunitaria como solución al malestar económico y social europeo.

Además, este discurso del odio basado en la xenofobia y en el nacionalismo excluyente encuentra cada vez más patrocinadores en un mundo que ha dado un giro conservador. El último de ellos Steve Bannon, el exasesor del presidente de EEUU, Donald Trump, quien anunció el pasado julio que pondrça en marcha una cruzada para reunir a los ultras de derechas europeos en su nuevo proyecto bautizado como The Movement ('El Movimiento'). La Hungría de Viktor Orban, la Francia de Marinne Le Pen o la Italia de Matteo Salvini son algunos de sus objetivos.

¿Que puede hacer la UE?

En los meses que quedan para las próximas elecciones europeas, que se celebrarán en mayo de 2019, el aparato comunitario intentará frenar el euroescepticismo y "difundir los beneficios de pertenecer a la UE", avanzó el pasado mayo el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

"En este año que tenemos por delante tenemos que demostrar a los ciudadanos europeos que desde la UE trabajamos para ellos", afirmó Tajani.

