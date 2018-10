Los presupuestos de los países del euro, a examen en Bruselas

Los países de la eurozona tenían hasta la medianoche del lunes para remitir sus borradores de presupuesto para 2019 a la Comisión Europea (CE), que debe evaluar si respetan las normas de disciplina fiscal, y este año prestará especial atención a las cuentas italianas.

Press conference following the #Eurogroup meeting, @mariofcenteno ''We are all bound by the #Euro and we need sound policies to protect it. It is up to the Italian government to show it has a sustainable and credible #budgetaryplan '' #Italy https://t.co/QvhgWc7LKD — EU Council TV News (@EUCouncilTVNews) 1 de octubre de 2018

¿Qué normas deben cumplir los países del euro?

El Ejecutivo comunitario comprueba cada año si los países cumplen las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que buscan mantener el déficit público por debajo del 3 % del PIB y la deuda por debajo del 60 % y controlar el gasto público.

Las normas tienen por objeto evitar las consecuencias negativas de las políticas presupuestarias o corregir déficits presupuestarios excesivos o una elevada carga de deuda pública.

Además, las economías del euro deben respetar las recomendaciones que la CE les hace cada primavera.

Every seven years, EU Leaders have the opportunity to shape the #FutureofEurope by deciding on the long term #EUBudget.

In May, we proposed a modern EU budget to deliver efficiently on the European priorities. pic.twitter.com/do15Xv5vHu — European Commission (@EU_Commission) 13 de octubre de 2018

Italia, el presupuesto más esperado

El borrador de las cuentas italianas es el más controvertido, ya que el Gobierno de la tercera economía del euro ha anunciado un aumento del déficit pese a su enorme deuda (130,7 % del PIB), lo que ha sido criticado por Bruselas.

Pierre Moscovici: "Je souhaite que l'on reprenne un chemin de désendettement. Ne comparons pas le budget français et le budget italien." pic.twitter.com/3MwcRVcOTq — RMC (@RMCinfo) 28 de septiembre de 2018

El Gobierno populista del Movimiento Cinco Estrellas y La Liga, que en un principio propuso elevar el déficit al 2,4 % del PIB durante los tres próximos años, fijó tras las advertencias una senda del 2,4 % en 2019, 2,1 % en 2020 y 1,8 % en 2021, aún así por encima de lo pactado por el anterior Ejecutivo (0,8 % en 2019 y 2020, y 0,2 % en 2021).

No obstante las cifras concretas de estos Presupuestos se irán conociendo en los próximos días, según adelanto el líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), vicepresidente del Gobierno y ministro de Desarrollo Económico, Luigi Di Maio.

El Gobierno italiano, conformado por el antisistema M5S y la ultraderechista Liga, aprobó unas cuentas el lunes que contemplan una amnistía fiscal, la reforma del sistema de pensiones y menos fondos para inmigración.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, defendió que Italia respeta el Pacto de Estabilidad pero agregó que de este modo su Gobierno "apuesta por el crecimiento y la estabilidad", lo que será negociado con la Comisión para obtener su aprobación.

Los Presupuestos van acompañados por un decreto sobre fiscalidad que incluye una amnistía que ha suscitado divergencias entre el M5S y la Liga, puesto que el segundo partido era favorable a que esta discutida condonación fuera más amplia, según los medios.

Según estas fuentes, finalmente se pactó que puedan adherirse a la amnistía quienes hayan evadido un máximo de 100.000 euros, y Di Maio explicó que se incluirá pena de prisión para grandes evasores.

La idea del Gobierno, especialmente de Salvini, es implantar la conocida como "Cuota 100", que fija la jubilación cuando los años de edad y los de cotización sumen cien, y se prevé que se empiece a legislar en este sentido a partir del próximo mes de febrero.

Giovanni Dosi sulla Manovra del Popolo: con il deficit al 2,4% l'economia reale crescerà https://t.co/zW6gBXo8xu — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 28 de septiembre de 2018

Di Maio calificó estos planes como los "Presupuestos del Pueblo" ya que en su opinión reduce privilegios, en alusión al recorte a las conocidas como "pensiones de oro", las más elevadas, y se gravarán los juegos de azar, cuya publicidad ya ha sido prohibida.

España, el único país que sigue con déficit excesivo

En el caso de España, el Gobierno aprobó ayer en un Consejo de Ministros extraordinario el documento que iba a enviar al Ejecutivo comunitario, que incluye un nuevo cuadro macroeconómico y senda de déficit revisada y, según el Ejecutivo, garantiza el cumplimiento de los compromisos con Bruselas.

El texto recoge la senda de déficit que propone el Gobierno socialista, que prevé que se reduzca hasta el 2,7 % del PIB en 2018 y al 1,8 % en 2019, en ambos casos cinco décimas por encima de lo previsto por el anterior Ejecutivo.

España es el único país que sigue en el procedimiento correctivo por déficit excesivo -superior al 3 % del PIB- pero, aún con los datos revisados, saldría del mismo el año próximo.

El Gobierno español prevé situar la deuda pública en el 95,5 % del PIB al cierre de 2019, casi tres puntos por debajo del 98,3 % con el que se terminó 2017.

La atención de Bruselas, por tanto, se centrará en si España cumple con el ajuste del 0,65 % del PIB que debe hacer en 2019 en su déficit estructural, que mide el desvío sin tener en cuenta lo que ayuda el ciclo económico y pasa a ser el indicador clave cuando se deja atrás la barrera del 3 %.

El borrador enviado a Bruselas contempla un ajuste estructural del 0,4 % del PIB, tal y como avanzó en julio la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien explicó que prevén aprovechar el margen que dejan las normas para desviarse hasta un 0,5 % del ajuste en dos años.

La Comisión todavía no ha dado su visto bueno oficial para acometer un ajuste menor de lo recomendado.

Portugal apura los plazos

Portugal aprobó este domingo en Consejo de ministros su presupuesto y remitió en la noche del lunes a su Parlamento el documento, que prevé que 2019 acabe con el déficit más bajo de la democracia lusa, del 0,2 % del PIB.

Assinei esta noite o Orçamento do Estado para 2019. Este será um bom Orçamento para prosseguirmos o caminho seguido até aqui, de mais crescimento, melhor emprego, maior igualdade. #OE2019 pic.twitter.com/T2LcjQgC5Q — António Costa (@antoniocostapm) 15 de octubre de 2018

El documento fue entregado en la Asamblea de la República rozando el plazo límite que marca la ley por el ministro de Finanzas, Mário Centeno, que aplazó la presentación en profundidad al martes.

"Es un Presupuesto que sigue el camino del rigor y el equilibrio en las cuentas públicas", afirmó Centeno, quien negó que hubiese habido negociaciones de última hora con sus socios de la izquierda que provocasen retrasos en la entrega del documento.

Centeno destacó que las cuentas de 2019 incluyen medidas importantes en áreas como los transportes, la vivienda, la cultura y la ciencia y permiten la "continuación de la convergencia con la zona euro y la Unión Europea", además de cumplir con los compromisos internacionales.

Las cuentas portuguesas pronostican un crecimiento económico del 2,2 %; un índice de desempleo del 6,3 % y una deuda pública del 117 % del PIB.

Las medidas que se conocen apuntan a un Presupuesto centrado en los beneficios a familias y trabajadores pero en el que escasean los apoyos a las empresas, que llega a un año de las elecciones legislativas.

Grecia, primeros presupuestos postrescate

Grecia, por su parte, presentó un borrador que contempla dos escenarios: uno con el recorte de las pensiones en 2019 que se comprometió a hacer dentro de su rescate y otro sin él.

Atenas cree que en ambos casos lograría el superávit primario que le exigen los acreedores (3,5 % del PIB) y tratará de convencer a Bruselas de que el recorte no es necesario.

After 8 hard years our priority is to create the climate for productive investments that will create jobs. At meetings I had with investors& business executives of Bank of America Merrill Lynch & Morgan Stanley, I explained that now we must support the recovery of Greek economy pic.twitter.com/6S0pN6Dnzc — Alexis Tsipras (@tsipras_eu) 26 de septiembre de 2018

Francia prevé un aumento de dos décimas en su déficit, hasta 2,8 %, que no debería ser problemático al permanecer por debajo del 3 %.

Siguientes pasos de la Comisión Europea

La Comisión evaluará ahora todos los borradores y, en el plazo de una semana, puede enviar cartas a los Gobiernos pidiendo clarificaciones.

Si, tras estas consultas iniciales, detecta un caso serio de incumplimiento, tiene una segunda semana para solicitar al país un nuevo presupuesto, algo que hasta ahora nunca ha ocurrido.

El Estado tiene tres semanas para enviarlo, de modo que para el 30 de noviembre, a más tardar, Bruselas dé su opinión definitiva.

Información elaborada por los servicios Nacional e Internacional de Efe (edición: Desirée García)

