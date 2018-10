La derecha populista seduce a los europeos

Martin Sellner puede parecer otro veinteañero más que se pasea por las redes sociales con sus gafas de pasta y su corte de pelo a la última, pero no es un milenial cualquiera. En uno de sus últimos selfis, el eslogan de su camiseta revela un detalle inquietante: "Luchando por el renacimiento de Europa".

Heute habe ich Österreich für längere Zeit verlassen. Ich hab mich über den Überraschungsbesuch von @Martin_Sellner am Flughafen sehr gefreut! Nächste Woche kommt dann wieder ein Vlog, wo ichs erkläre. pic.twitter.com/i8OGo69emg — Patrick Lenart (@PatrickLenart) 2 de octubre de 2018

Este joven austríaco es la cara más moderna de la ultraderecha europea, el rostro de Generation Identity ("Generación identitaria", en inglés), en un momento en que los discursos extremistas son máxima tendencia y han empezado a condicionar la agenda política de los partidos tradicionales en la Unión Europea (UE).

¿Activistas de ultraderecha?

Aunque su razón de ser es frenar lo que llaman "el Gran Reemplazo" de europeos autóctonos por inmigrantes y extranjeros, y su máxima, la de "reconquistar" un continente que sucumbe a la "islamización", los "identitarios" niegan ser extremistas y se definen como "activistas" anti-inmigración, capaces de fletar barcos para impedir a africanos moribundos cruzar el Mediterráneo y derramar sangre falsa en actos solidarios con los refugiados.

"Nuestro objetivo es preservar la identidad cultural y étnica y las tradiciones mediante un activismo no violento y acciones de resistencia", explica Sellner en Youtube.

"El movimiento utiliza una terminología racista sutil", advierte la plataforma activista británica Hope not Hate, que lo sitúa entre los grupos de protesta islamófobos más influyentes en Europa, con presencia en una quincena de países comunitarios.

Originados en 2012 en la agitada Francia que ha aupado al ultraderechista Frente (ahora, Agrupación) Nacional como segunda fuerza política, los "identitarios" inoculan su discurso en la opinión pública a través de las redes sociales y mediante acciones efectistas, como paso previo a lograr apoyo político y electoral.

La evolución de la derecha populista

Pero su estrategia no es nueva: los grandes partidos de la ultraderecha europea saben moverse en internet desde hace años (la ultraderechista francesa Marine Le Pen tiene 2 millones de seguidores en Twitter) y han entrado en gobiernos (Italia, Austria, Suecia) y en los parlamentos de casi toda la Unión Europea (UE).

Le gouvernement met en place un crédit d’impôt pour inciter à l’accueil des « #migrants » et supprime dans le même temps les exonérations de charge sur les travailleurs agricoles saisonniers. Avec #Macron, chaque jour suscite l’indignation ! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 18 de octubre de 2018

En cada convocatoria electoral, líderes reaccionarios y euroescépticos logran seducir a más votantes (de derecha e izquierda) vestidos con un traje a la medida de los nuevos tiempos, el "populismo", que moviliza al pueblo contra unos gobernantes incapaces de atajar las desigualdades de la globalización, constata a Efe el historiador Xavier Casals.

En ello coinciden con las formaciones antisistema de izquierdas pero, a diferencia de estas, la derecha populista reivindica una identidad nacional que se ve amenazada por la inmigración.

"Estos partidos son una opción antiglobalización que hasta hace escaso tiempo no se presentaba como tal", añade el profesor de la Universidad Pompeu Fabra.

"El discurso de la ultraderecha se ha ido homogeneizando a lo largo del tiempo", sostiene.

Tras el ostracismo posterior a la II Guerra Mundial, el ascenso de los "partidos del progreso" en Dinamarca y Noruega en los 70 propició un cambio en las filas de la ultraderecha.

El ascenso de Frente Nacional en las elecciones europeas de 1984, que consiguió en torno al 10 % de los votos, instauró en la agenda europea la seguridad y la inmigración "como temas estrella", dice Casals.

Tras la caída del Muro de Berlín y la disolución del mundo comunista, "la antiglobalización va sustituyendo de forma progresiva al anticomunismo".

Finalmente, con los atentados del 11-S, los ultras se reinventan "a partir de la islamofobia"

¿Por qué asciende la ultraderecha?

En las "banlieues" de París donde se forjan yihadistas, las ciudades de Alemania del Este que hoy se levantan contra el extranjero o la periferia desindustrializada de Londres que apoyó el "brexit", los vecinos de toda la vida perdieron sus trabajos y vieron menguar sus derechos sociales.

"Hay que reconocer que algunas de las denuncias de estos populistas a lo mejor son reales y hay que abordarlas, no tener una actitud paternalista", alerta a Efe el investigador del Real Instituto Elcano Miguel Otero.

Los factores que explican el repunte de este extremo ideológico son:

1.- El declive del Estado del Bienestar y los servicios públicos europeos se achaca a inmigrantes y refugiados.

"La crisis de la globalizacion se ha trasladado a una crisis de identidad, antimigratoria y xenófoba, como un medio para proteger el Estado de Bienestar de los ciudadanos europeos", subraya Vicente Palacio, de la Fundación Alternativas.

2.- La defensa de una identidad cultural frente a la llegada de extranjeros.

"Hay un rechazo al Islam, hay una parte de Europa que recibe muchos refugiados que vienen del Norte de África y Oriente Medio, y eso va ligado a que aunque no veas musulmanes e inmigrantes, tienes la sensación de que la elite de tu país es más liberal y acepta mucho más esa inmigración que tú, que tienes unos valores más conservadores, nacionalistas", explica.

3.- "Hay un fallo de compensación (a los perdedores de la globalización) y de representación (mucha gente no se ve representada por las elites liberales y busca opciones más nacionalistas".

4.- Aumento de las desigualdades.

Las desigualdades han aumentado en todos los países desarrolados durante las dos últimas décadas, debido al auge de superpotecias emergentes como China, que introducido a 2.000 millones de trabajadores nuevos en la economía global.

5.- Las nuevas tecnologías.

Quienes no se hayan familiarizado con el uso de las nuevas tecnologías son los más perjudicacdos: "Reciben dos golpes: mucho de su trabajo ya está automatizado porque ya lo hacen las máquinas, y mucho del trabajo que puede surgir requiere de ciertas habilidades relacionadas con las nuevas tecnologías que esta gente no tienen", incide Otero.

Los ultras son "mainstream"

La ultraderecha ya es "mainstream" en suelo comunitario, apunta Casals. Ahora, prepara el asalto al Parlamento Europeo en las elecciones de mayo, con aspiraciones que coquetean con la voladura interior para volver a la Europade las naciones, como vaticina Le Pen.

"Roma era el centro del poder, y ahora los italianos se han dado cuenta de que el poder no esta en Roma, sino en Bruselas y Berlín, por lo

que toda la ira y frustración va allí. Salvini está aprovechando eso y se ha dado cuenta de que si quiere cambiar las cosas tiene que asaltar los centros de poder", abunda Otero.

Expertos pronostican una gran escalada de estas formaciones en la Eurocámara, que les permitiría pasar del 5 % actual hasta el 40 %, según analistas como Palacio.

Otero se mantiene optimista y opina que la derecha populista europea rechazará desmantelar la UE por el rechazo que eso generaría en sus electores.

Sin embargo, la prueba de fuego será en marzo, cuando se conozca el desenlace de la salida del Reino Unido y los eurófobos puedan medir las opciones de éxito de sus propuestas rupturistas.

"Predicar las bondades de abandonar Europa cuando hay problemas para que arranquen los vuelos, hay que volver a pagar "roaming" y carreteras colapsadas no es muy alentador. Gran Bretaña marcará una cierta deriva", mantiene Casals, en alusión al día después del "brexit".

Todo está abierto

Este escenario caótico ha dejado de parecer imposible en una coyuntura enrarecida a nivel global, y en la UE por los discursos incendiarios de Salvini o el húngaro Viktor Orban y el aumento de los atentados vinculados con la extrema derecha, como alerta Europol.

Incluso en España, uno de los pocos países europeos donde la ultraderecha todavía no tiene representación parlamentaria, los sondeos advierten del avance de los ultranacionalistas de Vox.

Las consecuencias de la Gran Recesión, la caída de los partidos tradicionales y el ascenso de los extremistas y la inmigración como chivo expiatorio forman una secuencia que evoca el inquietante pasado europeo.

Cuando no un relato de ciencia-ficción. Ya lo dijo el replicante de "Blade Runner", ironiza Casals: "He visto cosas que no creeríais".

Por Desirée García