Los puntos más destacados del pacto sobre el "brexit"

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido han conseguido un "progreso decisivo" en las negociaciones del "brexit" y Bruselas considera que el pacto sobre la marcha británica del club comunitario "puede ser concluido", aunque todavía debe aprobarse en parlamentos como el de Westminster o la Eurocámara.

"La Comisión recomienda al Consejo Europeo que considere que se ha alcanzado un progreso decisivo en las negociaciones sobre la retirada ordenada del Reino Unido de la UE, permitiendo concluir las negociaciones sobre el acuerdo de retirada e iniciar el siguiente paso del proceso", dijo el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, en una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

I have just sent a letter to @eucopresident recommending to the #EUCO #Article50 to find that decisive progress has been made in the negotiations on the orderly withdrawal of the United Kingdom from the European Union. #Brexit pic.twitter.com/7twf2adwkO