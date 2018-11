Claves del preacuerdo de "brexit"

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido han dado un gran paso al alcanzar un acuerdo de "brexit" a pocos meses de la fecha del divorcio, el 29 de marzo, tras arduas negociaciones. Sin embargo, la primera ministra británica afronta su test más difícil en casa, tanto en su propio Gobierno como en el Parlamento, al que no ha convencido sobre la idoneidad de un "brexit suave".

EL BORRADOR DEFINITIVO

El borrador consensuado con la UE y anunciado el pasado miércoles fue elogiado como un "progreso decisivo" en las largas y complicadas negociaciones que ambas partes han mantenido durante meses, y que por fin admitían que el pacto sobre la marcha británica del club comunitario "puede ser concluido".

Under the authority of President @JunckerEU and with the support of @EU_Commission, we reached an important step last night in the #Brexit negotiations. But there is a long road ahead. We remain determined to deliver an orderly withdrawal with the UK. pic.twitter.com/pWWbR4gMME