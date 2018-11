Toda una Europa por descubrir

Estaciones, andenes, dársenas, carreteras y una experiencia para la cual es difícil encontrar palabras lo suficientemente descriptivas: “Fue un gran impulso. Si no nos hubiera tocado el bono de interrail, quizás no habríamos hecho ese viaje”, explica Cristina Civera, una de las afortunadas en la primera convocatoria de #DiscoverEU, la iniciativa de la Comisión Europea (CE) que regala billetes de interrail a jóvenes de toda la Unión Europea (UE). ¿El único requisito? Tener 18 años y estar dispuesto a embarcarse en la aventura.

Are you ready to #ExploreMore?

15 days left until the applications open for the second round of #DiscoverEU!



Tip #2: Read the FAQs and get answers to your questions before applying:https://t.co/zLxumxkNSx pic.twitter.com/LeCTLICwbN