El acuerdo del "brexit", un divorcio que acaba con 45 años de matrimonio

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) y el Reino Unido se acercan al final de su relación y, apurando el calendario que establece el artículo 50 de los tratados europeos, los negociadores de ambas partes han conseguido un acuerdo de 585 páginas, con 185 artículos, tres protocolos y varios anexos, a lo que se suma ahora un pacto sobre la futura relación política entre ambas partes.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders.