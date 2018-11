La violencia contra la mujer, la mayor lacra social de Europa

Una de cada tres mujeres sufre violencia física o sexual a manos de sus parejas en la Unión Europea (UE), víctimas de la que todavía hoy sigue siendo la "mayor lacra social" en territorio comunitario.

Así lo demuestran las cifras: en 2015 se registraron unos 215.000 delitos sexuales con violencia en la UE, de las cuales, un tercio son violaciones, según Eurostat (que solo recoge el número de casos denunciados).

Y el 33 % de las europeas -lo que se traduce en un tercio de las mujeres- ha sufrido violencia machista, tal como recoge la Agencia para los Derechos Fundamentales (FRA) en un informe de 2014, el más reciente a nivel comunitario.

"Es la mayor lacra social que existe ahora mismo en Europa", asegura a Efe la europarlamentaria socialista Iratxe García.

Un aspecto en el que coincide la eurodiputada del PP Teresa Jiménez-Becerril: "Hay estudios que señalan que un porcentaje altísimo de mujeres ha sufrido en su vida algún tipo de violencia, y en Europa no ha disminuido".

"It is unacceptable that we still have 8 countries who have not ratified the #IstanbulConvention. We want a EU ratification of the Convention. Then we will have a legal base to work further on the Directive" #25N pic.twitter.com/xxO2MyifdV