"Esta Vez Voto": Una campaña para acudir a las urnas por Europa

Las elecciones al Parlamento Europeo (PE) de 2019 marcarán la agenda comunitaria de los próximos siete meses, un tiempo en que todas las formaciones políticas con representación la institución deberán terminar de articular sus candidaturas y nombrar a sus elegidos para presidir la Comisión.

Con el mes de mayo en el horizonte, la Eurocámara ha lanzado una campaña desarrollada por jóvenes voluntarios llamada "This Time I’m Voting" ("Esta Vez Voto"), para animar a los ciudadanos europeos a que voten en estos comicios, se involucren en el debate público y estén al tanto del funcionamiento de la Unión Europea (UE) y sus organismos.

Esta acción publicitaria, que no se guía por ninguna adscripción política, procura también concienciar sobre aquellas decisiones (distribución de fondos europeos, transportes, agricultura...) que afectan al día a día de los ciudadanos y se trasladan a la propia Eurocámara.

The #EUelections2019 will be held on 23-26 May 2019.

This time we are not just asking you to vote, we are also asking you to help to persuade others to vote too.

Because when everybody votes, everybody wins.

This time, I’m voting → https://t.co/KWZvPLeMUV pic.twitter.com/FmkwRz98dY — European Commission (@EU_Commission) 7 de noviembre de 2018

Puntos de acceso

El germen de "Esta Vez Voto" surgió en el European Youth Event de 2018, celebrado en Estrasburgo (Francia) durante los días 1 y 2 de junio. Con casi 9.000 participantes, procedentes de los 28 Estados Miembros y de más de 80 países de fuera de la Unión, esta iniciativa de apoyo al voto fue un punto de inflexión con vistas a las elecciones de 2019.

La campaña, especialmente dirigida a los votantes más jóvenes, se articula en 24 idiomas y no solo se adscribe a los grandes núcleos de población: a través de los Centros de Documentación Europea y los centros de información Europe Direct, la cobertura de esta campaña alcanza también a la gran mayoría de regiones y ciudades secundarias de los Veintiocho.

Otro de sus objetivos es informar a los ciudadanos de la Unión que residen en otros países de cómo pueden registrarse para votar y ejercer su pleno derecho a acudir a las urnas.

Recuerda que el 26 de mayo son las elecciones europeas al @Europarl_EN ¡Échale un vistazo a este folleto elaborado por ED España descubre cuántas cosas puedes decidir con un gesto! #EUElections2019 #EstaVezVoto https://t.co/jZMXxlGR2c pic.twitter.com/xcYNiaRRU1 — Europe Direct Coruña (@EDCoruna) 22 de noviembre de 2018

España cuenta con 34 Centros de Documentación Europea repartidos entre 15 comunidades autónomas y situados en su mayoría en el seno de las universidades españolas, mientras que también hay 38 sedes de Europe Direct, localizadas en diversas capitales de provincia. Estos puntos de información general sobre las instituciones comunitarias son los encargados de concienciar en la importancia del voto europeo y recordar, de paso, los grandes asuntos que se tratan en la UE y que afectan directamente a nuestra vida diaria (como las políticas pesqueras, la reforma educativa o la protección de los derechos humanos).

Estreno en España

Uno de los primeros eventos de la campaña para animar al voto en España tuvo lugar en A Coruña, ‘Galicia a escala europea’, que repasó algunos de los eventos que han marcado la agenda política europea, como el "brexit" o la aparición de partidos populistas en toda Europa.

“Todos los europeos debemos entender que en estas elecciones nos jugamos muchísimo, sobre todo mirando a resultados electorales como los de Reino Unido o Italia”, argumentó el periodista coruñés Pablo Díaz Bouza, que también forma parte del equipo de voluntarios españoles del Parlamento Europeo.

“Creo que, a veces, hemos sido negligentes a la hora de acudir a las urnas. Nos daba igual qué o a quién votar porque no acabábamos de entender muy bien adónde iba a parar ese voto”, dijo el periodista gallego. “Tenemos al Brexit como ejemplo de que las decisiones que se toman en Bruselas nos afectan. Hemos visto lo que puede suponer permitir que triunfe la negación de lo que ha supuesto la Unión Europea.”

Votar como motor de cambio

El objetivo principal de la campaña es levantar las bajas cifras que siempre se han registrado desde los comicios europeos, en 1979. En aquella primera convocatoria, cuando la UE la integraban nueve países (Francia, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda y la República Federal de Alemania) el sufragio rozó el 62 % de los votantes censados. Con las siguientes ampliaciones, esa cifra ha declinado ostensiblemente y, en las elecciones de 1999, la participación bajó por primera vez del 50 % (49.51%).

En 2014, la media comunitaria fue de un 42.6 %, con países como las de Eslovaquia (13%), República Checa (18.2%) o Polonia (23.8%) que registraron una concurrencia electoral mínima.

España superó la tasa de participación electoral europea al registrar un 43.8%, pero la cifra está todavía muy lejos del número de votantes que acudieron a las urnas en las elecciones generales de 2015 (69,6 %).

Según el último Eurobarómetro, publicado el pasado junio, la confianza de los ciudadanos europeos en cuanto a la Unión era de un 31 %, un mínimo histórico en esta década. Sin embargo, con vistas a las elecciones de mayo del próximo año, ese valor ha subido hasta el 42 %, alcanzando niveles de 2010.

Foco en la juventud

Te necesitamos a ti y necesitamos que nos ayudes a difundir que es responsabilidad de todos conseguir un futuro mejor Recuerda: si todos votamos, todos ganamos #estavezvoto #thistimeimvoting https://t.co/BEVEDq04T4 pic.twitter.com/S4ZLataajP — Comisión Europea (@UEmadrid) 21 de octubre de 2018

El Parlamento Europeo está centrado sus esfuerzos en informar a los votantes más jóvenes sobre los procedimientos que se llevan a cabo en Bruselas, ya que es en la juventud cuando se crea la cultura de acudir a votar.

El director general de Comunicación del PE, Jaume Duch, ha participado en una serie de coloquios sobre "Esta Vez Voto" en Madrid en los que atendió a cientos de jóvenes universitarios tanto en el Congreso de los Diputados como en la sede de la Comisión Europea en la capital. En estas reuniones, el portavoz comunitario recalcó la importancia de que los jóvenes voten en las próximas elecciones europeas.

Queda menos de un año para las próximas elecciones europeas, que se celebrarán el 26 de mayo de 2019.



Esta vez contamos contigo para explicar por qué es importante votar en estas #EleccionesUE2019



Únete aquí → https://t.co/7VWAY4w89Z #Estavezvoto #ThisTimeImVoting pic.twitter.com/KuHwXKkPiF — Jaume Duch (@jduch) 24 de junio de 2018

En las últimas elecciones europeas, la media del voto joven (entre 18 y 24 años) estuvo en el 28 %, catorce puntos por debajo de la media de la Unión. En comparación con otros segmentos, como los votantes de entre 40 y 54 años, la diferencia aumenta hasta los diecisiete puntos (45 %), mientras que el grupo de edad que más vota (51 %) en estos comicios son los ciudadanos mayores de 55 años.

En España, son los más jóvenes los que menos votan (27%) y los únicos que se quedan por detrás de la media comunitaria. El resto de segmentos de edad se sitúan entre uno y dos puntos por encima.

“El Parlamento Europeo decide sobre cosas muy importantes para el ciudadano que se aplican luego por los gobiernos nacionales pero que vienen de un intenso debate previo en la Eurocámara”, @jduch ante 180 chavales de 26 países de la UE reunidos en el @Congreso_Es #estavezvoto pic.twitter.com/FtYRcSD5Dy — Parlamento Europeo (@PE_Espana) 16 de noviembre de 2018

Cambiar esas dinámicas de voto joven, tanto en España como en Europa, es uno de los desafíos que se plantean en los próximos cinco meses.

Actos culturales

De forma paralela, ciudades como Galway (Irlanda), Osijek (Croacia) o Leiden (Países Bajos) albergarán eventos especializados relacionados con la acción ciudadana en los comicios comunitarios, como concursos de vídeos, ponencias, debates, cinefórums y cabinas de atención personalizada.

Este tipo de reuniones sociales en clave europea ayudan a fomentar el interés de los ciudadanos por las instituciones y el alcance diario que tienen las resoluciones que se votan en la Eurocámara, además de conocer otras perspectivas, de ciudadanos de distintas nacionalidades y zonas, sobre la UE. Otro de los objetivos que se intenta lograr en estos encuentros es el de combatir (mediante el intercambio de perspectivas y proyectos) la desinformación que se puede generar sobre la UE.

Are you interested in the #EUelections2019 and live in #Galway? We will hosting another kick-off event about 'This Time I'm Voting' on 26th November. Let us know what you want to do to promote #EP2019 by RSVPing https://t.co/zLWC0GL5uF pic.twitter.com/ApBsirPZrs — EPinIreland (@EPinIreland) 20 de noviembre de 2018

Redes sociales

Uno de los principales canales de difusión de "Esta Vez Voto" son las redes sociales, especialmente Twitter -con los hashtags #EstaVezVoto y #ThisTimeImVoting-, pero también YouTube, Facebook e Instagram.

A la campaña en redes, además de voluntarios de los distintos países de la Unión, también se han sumado personalidades muy conocidas de las instituciones como Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia y representante de Dinamarca en la Comisión Europea.

Junto a los políticos, también se han sumado personalidades de la televisión y el cine español como David Broncano, Javier Gutiérrez o Carlos Santos, que participaron en un vídeo del PE en España durante la gala de los Premios Iris 2018, celebrados el 23 de octubre. Su impacto en redes sociales, con más de 140.000 visitas y miles de impresiones en Twitter, ha viralizado la campaña a nivel nacional.

Por el medio ambiente.

Por los derechos humanos.

Para que los jóvenes decidamos nuestro futuro.

¿Qué vais a estar ahí con el jijí y el jojó?

Si no hubiese Parlamento Europeo estaríamos por las calles como chimpancés contra bonobos.

#estavezvotohttps://t.co/wivxwOhfW9 pic.twitter.com/O2DFNb6Z7t — Parlamento Europeo (@PE_Espana) 21 de noviembre de 2018

Por Antonio Santos (edición: Desirée García)

Para saber más:

► ¿Cómo se elige a los miembros del Parlamento Europeo?