La UE, desunida frente al Pacto Mundial sobre Migración

La cumbre de Marrakech, el 10 y 11 de diciembre, en la que se adoptará el Pacto Global sobre Migración contará con la presencia de dos tercios de países miembros de la ONU, pero las ausencias de naciones importantes demuestran la enorme controversia que despierta el tema, también entre los países de la Unión Europea (UE).

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada será sometido al escrutinio final de la comunidad internacional y tendrá un impacto potencial en 258 millones de migrantes, de los cuales una parte se desplazan por el Mediterráneo.

Las llegadas de inmigrantes irregulares a la Unión Europea han caído drásticamente en todas las rutas salvo en el Mediterráneo Occidental, por donde unas 57.000 personas entraron en la UE en 2018, un aumento del 126 % con respecto a 2017.

Y es que las rutas migratorias que hace dos años se concentraban en Turquía, con avalanchas de refugiados llegados desde Asia, y Libia, por donde transitaban los africanos, se han reducido y desplazado hacia el Mediterráneo Occidental.

El punto caliente del Mediterráneo Occidental

Según el último informe de la Comisión Europea publicado este martes, desde 2015 se han reducido en un 90 % las llegadas de inmigrantes a través del Mediterráneo Oriental con respecto a 2015, sobre todo gracias al acuerdo entre la UE y Turquía en materia migratoria.

También los flujos han disminuido (un 80 %) en la ruta del Mediterráneo Central, que en 2014 era el principal punto de entrada hacia Europa.

Desde el verano de 2017 se ha producido una caída sostenida en esas llegadas, que ascendieron a unas 23.000 en el último año.

Donde más han crecido los flujos de inmigrantes irregulares en el último año ha sido en el Mediterráneo Occidental, algo que ya se hizo evidente en la segunda mitad de 2017, según la CE, que aboga por aplicar un enfoque "integrado", a lo largo de toda esa ruta.

En ese contexto, el informe indica que la UE ha intensificado el trabajo con Marruecos para desarrollar una nueva plataforma de cooperación y que hay en marcha "nuevas iniciativas" con Mauritania.

Además, los Veintiocho están reforzando el diálogo con Egipto y Túnez y están "desarrollando un trabajo" con "socios clave" como Etiopía.

The EU's comprehensive approach to migration management is delivering tangible results.

After four years, it's essential to consolidate for the long run. We call on EU countries and the @Europarl_EN to adopt reform proposals → https://t.co/U5bqgYgb1I #MigrationEU pic.twitter.com/HxnIOWFk4P — European Commission (@EU_Commission) 4 de diciembre de 2018

Para combatir el problema migratorio, la CE aboga en su informe por seguir su compromiso activo en foros internacionales y por aumentar el diálogo con "una cada vez más comprometida Unión Africana".

Asimismo, dice el informe, a través del Pacto Mundial para la Migración de la ONU la UE debería "utilizar la dinámica global para continuar promoviendo un enfoque completo hacia la inmigración, basado en las responsabilidades mutuas y en una asociación".

So far this year 2,133 people have died or gone missing while trying to cross the Mediterranean to Europe. MEPs vote next week on a proposal to end this senseless loss of life. Learn more @ https://t.co/0cTHibnJJk pic.twitter.com/UQ76ii43J3 — European Parliament (@Europarl_EN) 6 de diciembre de 2018

Invitación a la unidad

Precisamente el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramópulos, lamentó en la presentación del informe que algunos países de la Unión Europea sean contrarios al Pacto Mundial para la Migración de la ONU y los invitó a reconsiderar su posición.

"Preferiría que todos los Estados miembros estuvieran plenamente de acuerdo en una posición común. No es el caso, algunos no tienen voluntad de ser parte", dijo el comisario.

"Pido a los países que se replanteen y reconsideren su posición, en interés de la Unión Europea, de todos lo Estados miembros y de todos los países implicados en el fenómeno migratorio", añadió.

Asimismo, el comisario dejó claro que el pacto abordará "todos los componentes" que tienen que ver con el fenómeno migratorio, desde las causas de la inmigración a la manera de combatir la inmigración irregular o los retornos y que el pacto no será la visión de un solo país ni tampoco obligatorio.

"Interesa a todos los Estados miembros" dijo el comisario, quien añadió que además es "una señal clara a nuestros socios en África de que realmente queremos cooperar en pie de igualdad con ellos" para afrontar el reto migratorio.

Estados Unidos, el primero en desmarcarse

El pacto fue acordado en julio pasado por todos los Estados miembros de la ONU, con la única excepción de Estados Unidos, que se desmarcó del proceso a finales de 2017.

Desde entonces Suiza, Hungría, Austria, Australia, Bulgaria, Israel, Polonia y la República Checa han anunciado que no ratificarán el acuerdo.

La CE insiste por otro lado en su informe en la necesidad de "consolidar" los avances en materia migratoria en la UE y de una adopción rápida (antes de las elecciones europeas del próximo mayo) de las propuestas legislativas sobre las que ya existe un acuerdo político entre los países de la UE.

El informe subraya también la necesidad de concluir los acuerdos de readmisión pendientes y desarrollar otros nuevos con países de África subsahariana y de Asia y subraya la necesidad de nutrir el Fondo Fiduciario para África.

También subraya que las instituciones europeas deberían acordar la reforma de la llama Directiva de la Carta Azul antes de las elecciones europeas del próximo mayo.

Por Marta Borrás (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

► Todo lo que hay que saber sobre la cumbre de Marrakech