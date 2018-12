La Unión Europea sobrevive en 2018 a otro año de grave crisis existencial

La Unión Europea ha sobrevivido este 2018 a otro año de grave crisis existencial protagonizado por el complicado asunto del "brexit", el nuevo enemigo en casa que representa el Gobierno italiano, las cuestionadas reformas en Hungría, Polonia y Rumanía, así como la guerra comercial con EE.UU.

Un "brexit" que nunca acaba

A mediados de noviembre, y tras meses de un tira y afloja que parecía no llevar a ninguna parte, los negociadores de la UE y el Reino Unido alcanzaron un acuerdo sobre la retirada británica del club comunitario que después respaldaron los líderes de los Veintisiete en una cumbre extraordinaria.

Antes del respaldo de los mandatarios de los países que seguirán en la UE tras el "brexit", España manifestó su descontento e incluso amenazó con oponerse al pacto de salida porque, según Madrid, no daba garantías jurídicas suficientes de que el Ejecutivo español tendría la última palabra en cualquier acuerdo sobre la futura relación con Gibraltar.

Ahora, la UE se enfrenta a un nuevo capítulo del "brexit" al aplazar la primera ministra británica, Theresa May, el voto a ese acuerdo previsto para este martes en el Parlamento, para evitar una segura derrota, e intentar renegociar con Bruselas "garantías adicionales" sobre el mecanismo de salvaguarda diseñado para evitar una frontera en Irlanda del Norte tras la salida del Reino Unido del club comunitario.

Italia, el caballo de Troya comunitario

Por otro lado, las elecciones de Italia auparon al nuevo Gobierno a los euroescépticos de la Liga, un nuevo ejecutivo que le ha declarado la guerra a Bruselas en asuntos como la inmigración o la soberanía presupuestaria y sitúa al país transalpino en el nuevo caballo de Troya comunitario cuando aún no se ha consumado el brexit.

En la última parte del año, Italia entró en disputa con la Comisión Europea al negarse a cambiar su plan presupuestario para 2019, que viola las normas comunitarias de disciplina fiscal porque no cumple con el ajuste del déficit ni con la reducción de deuda que exige Bruselas.

En una decisión sin precedentes, la CE rechazó las cuentas italianas y recibió el apoyo de los países de la UE para expedientar al país por su elevada deuda.

Como Roma, tampoco pasan por su mejor momento de relaciones Bucarest, Budapest y Varsovia.

Rumania, una presidencia de turno de la UE bajo sospecha

En vísperas de la asunción por Rumanía de su presidencia rotatoria de la Unión Europea, el 1 de enero de 2019, el Gobierno de centroizquierda del país desafió a Bruselas con una controvertida reforma judicial que beneficiaría a numerosos políticos investigados por corrupción.

Romania will hold their first-ever Presidency of @EUCouncil in January.

It will take place at a crucial moment for Europe, with the key #EURoad2Sibiu and #EUelections2019 milestones in mind.

We are ready to support @ro2019eu all the way #ro2019eu pic.twitter.com/zPcE71SSZy