La UE frente a su responsabilidad de ser líder en lucha contra el cambio climático

Europa es líder mundial en la lucha contra el cambio climático y ha dado pasos decididos en ese camino, pero en esta legislatura, que terminará el próximo mayo con las elecciones al Parlamento Europeo (PE), se ha hablado mucho más del futuro de la Unión Europea (UE) al calor del encadenamiento de crisis sucesivas: el euro, las migraciones, el "brexit" o los populismos.

Paso a paso, grandes avances

Un cúmulo de quebraderos de cabeza que han eclipsado "lo mucho" que se ha legislado en Europa, especialmente en el ámbito del medioambiente, destacaron las eurodiputadas Pilar Ayuso (popular) y Soledad Cabezón (socialista) en un encuentro con periodistas españoles en Bruselas para hablar sobre qué ha hecho el PE en materia de lucha contra el cambio climático y mejora medioambiental.

Esta legislatura ha estado "totalmente marcada" por el Acuerdo de París y "paso a paso la UE ha hecho unos avances impresionantes", según Ayuso, una de los cuatro eurodiputados españoles en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria de la Eurocámara junto a Cabezón, Estefanía Torres (Podemos) y el independiente Francesc Gambús.

"Avances hay expediente por expediente", concedió Cabezón, convencida de que Europa tiene "ambición" y empieza a "ser consciente" de los retos medioambientales, lo que está produciendo "un cambio de modelo productivo, de modelo económico".

Pero el proceso de transformación es "muy complejo, ya que son muchos actores, con muchos sectores implicados y se necesita un cambio de comportamiento en la sociedad", según Cabezón.

La sociedad debe acompañar el "esfuerzo" en la lucha por el cambio climático

"Si la sociedad no acompaña el esfuerzo que se está haciendo, esto no va a acabar bien", aseguró Ayuso, en alusión a las protestas de los "chalecos amarillos" en Francia, y lamentó además que el esfuerzo "enorme" de la UE no esté siendo acompañado "por el resto del mundo".

Ambas, tanto Ayuso como Cabezón, coincidieron en la necesidad de que el sector automovilístico se renueve, y creen que se llegará a un modelo dual de coches eléctricos y de nitrógeno, que sustituirán a los motores de combustión.

En este sentido, Bruselas se ha marcado la fecha de 2050 para emisiones cero, mientras que España pretende adelantar una década el fin de la matriculación de coches de diésel, gasolina e híbridos, algo que Cabezón cree que "es posible" porque "la tecnología va rápido".

Ayuso, en cambio, no se atreve a poner una fecha y piensa que "el papel lo aguanta todo, pero no es tan fácil", y advierte que en países como España, Alemania o Italia, en los que el sector automovilístico tiene un peso "muy grande", "no se puede hacer cambios drásticos".

La eurodiputada popular defiende, además, que se potencie una industria europea de fabricación de baterías para coches eléctricos, que "ahora las hacen los chinos".

La UE incentiva, no prohíbe

Un idea que también comparte la Comisión Europea (CE), que "empuja hacia la electrificación" del sector automovilístico, pero que según fuentes comunitarias es más partidaria de llegar a ese objetivo con incentivos y no con la prohibición de la venta coches con motores de combustión, como contempla España.

El problema, dijeron las fuentes, es que tiene que haber una armonización del mercado único, que no casa con la idea de que en determinados estados miembros se puedan prohibir productos que se puedan adquirir en otros.

En el sentido de avanzar todos a una, las instituciones de la Unión Europea lograron este 19 de diciembre un acuerdo político sobre la nueva legislación para el mercado eléctrico, que según Bruselas facilitará una mayor competencia y permitirá a los consumidores participar de manera más activa en la transición energética.

El Ejecutivo comunitario subrayó que el cambio hacia las energías renovables y el aumento de la electrificación es crucial para hacer de la UE un territorio "neutro" en carbono en 2050.

¿Cuáles son las principales medidas que han impulsado desde la UE para frenar el cambio climático y mejorar el medio ambiente?

1. Sistema de comercio de emisiones (ETS, en sus siglas en inglés) (emisiones de sectores altamente contaminantes)

El régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE) constituye un hito de la política europea de lucha contra el cambio climático y su herramienta principal para reducir de forma rentable las emisiones de gases de efecto invernadero.

Este régimen es el principal mercado de carbono del mundo y el de mayor tamaño.

El régimen de comercio de derechos de emisión opera en 31 países (los 28 de la UE, más Islandia, Liechtenstein y Noruega) y limita las emisiones de más de 11.000 instalaciones de gran consumo de energía (centrales eléctricas y plantas industriales) y de las compañías aéreas que operan entre esos países. Cubre alrededor del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE.

Creado en 2005, el RCDE UE es el primer régimen internacional de comercio de derechos de emisión del mundo. También es el mayor, ya que representa más de tres cuartas partes del comercio internacional de carbono.

2.- Reglamento de emisiones de turismos y furgonetas

La Unión Europea (UE) ha acordado reducir las emisiones de CO2 en un 37,5 % para los coches nuevos en 2030 y del 31 % para las furgonetas con respecto a 2021, baremos que celebran tímidamente los ecologistas pero que critica con dureza la industria del automóvil al considerarlos demasiado exigentes.

La decisión, alcanzada este 18 de diciembre entre las instituciones competentes, resulta casi salomónica en lo que a los límites para los coches se refiere, entre el 40 % que pedía el Parlamento Europeo y el 35 % que concedía el Consejo, ambas superiores a la propuesta inicial del 30 % de la Comisión Europea.

El baremo fijado es algo menos exigente para las furgonetas, ya que para ellas la Eurocámara pedía un esfuerzo del 40 % y el Consejo (los países) del 30 %, que al final ha quedado en un 31 %, con un límite intermedio para ambas categorías de vehículos del 15 % en 2025.

"La nueva legislación llevará a los consumidores a ahorrar dinero en la gasolinera. Ayudará a la industria a abrazar la innovación hacia una movilidad de cero emisiones y a reforzar aún más su liderazgo global en vehículos limpios", celebró el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.

3. Directiva de plásticos de un solo uso

En Europa se generan unos 25,8 millones de toneladas anuales de residuos de plástico y menos del 30 % se recogen para su reciclado (una parte significativa es tratada en terceros países). Hoy en día existen más de 150 millones de toneladas de plástico en los océanos. Esto causa graves problemas para la vida marina, la salud humana, la economía y el clima. Los productos plásticos de un solo uso cubiertos por esta Directiva representan, junto con las artes de pesca, el 70 % de la basura marina.

Objetivo: reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico.

Contenido: se han identificado los 10 productos de plástico de un solo uso más frecuentemente encontrados en la basura marina y se han establecido una serie de medidas que se aplican de forma diferente a cada producto, dependiendo de si hay una alternativa disponible.

Principales logros: gracias a las medidas propuestas por la Comisión y reforzadas por el Parlamento, se prohíben ciertos recipientes alimentarios, bastoncillos, cubiertos, platos, agitadores y bolsas de plástico ligeras. Además, en 2025 el 90 % de las botellas de plástico serán recicladas. El acuerdo político para sacar adelante esta directiva se alcanzó este 19 de diciembre.

4.- Paquete de economía circular

Alrededor de 600 millones de toneladas de residuos son desechados en Europa al año. A este ritmo, en 2050 necesitaríamos tres veces más recursos.

Objetivo: que Europa realice la transición a un modelo de economía circular que logre un crecimiento ambiental y económicamente sostenible, para mantener así el valor de los productos, materiales y recursos en la economía durante el mayor tiempo posible. Los productos deben ser diseñados para ser reparables, reutilizables y reciclables (frente al modelo lineal "producir-comprar-usar-tirar"), por lo que la innovación está en el centro de este nuevo modelo económico, creando nuevos puestos de trabajo y aumentando la competitividad europea.

Contenido: cuatro propuestas legislativas (directivas sobre residuos, vertederos, empaquetado y sobre vehículos, baterías y acumuladores al final de su vida útil y equipos eléctricos y electrónicos de desecho) y una comunicación sobre el "Plan de Acción para la Economía Circular - Cerrando el ciclo".

Principales logros:

- Subir los objetivos de reciclaje y crear las condiciones para un reciclado de calidad;

- La modificación de los objetivos de reutilización y reciclado de residuos municipales (60% para 2030 y 65% para 2035); Reforzar la aplicación de la jerarquía de residuos.

- Reforzar los requisitos relacionados con la recogida selectiva de residuos (recolección por separado de residuos biológicos para 2023 y los textiles y desechos peligrosos de los hogares para 2025).

- Exigir a la Comisión que evalúe objetivos de reducción de residuos alimentarios para 2023.

- Esquemas de responsabilidad extendida del productor obligatorios para 2024.

- Objetivo de reciclado de residuos de envases del 70 % para 2030.

- Objetivo de reducción de la participación de los residuos municipales en vertederos al 10 % en 2035.

Información elaborada por Catalina Guerrero

