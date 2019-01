Tres escenarios posibles para un Erasmus "postbrexit”

La incertidumbre por el desenlace del “brexit”, cuyo acuerdo con Londres se votará este martes, se extiende también a la situación de los estudiantes que participan en Erasmus+, el programa de movilidad de la Unión Europea (UE), en especial, a partir de 2021.

Para el programa que financia la mayor parte de los períodos de estudio en el extranjero en el seno de la UE existen tres escenarios posibles, según un informe publicado por la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo.

Wondering how #Brexit might affect the recognition of educational and professional #qualifications?

Read our key findings in @PolicyCULT latest briefing https://t.co/yRG76x9Vpv

Authors @FrankeMichaela & @Heriard. Requested by @EPCulture#Knowledge4Policy