Bruselas no quiere la entrada en vigor de la salvaguarda del "brexit"

Londres (EuroEFE).- La Unión Europea ha enviado "aclaraciones" al Reino Unido sobre la salvaguarda del "brexit" relativa a la frontera irlandesa, precisando que "no desea" que "entre en vigor", según una carta enviada a la primera ministra británica, Theresa May.

La misiva lleva las firmas de los presidentes de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, y del Consejo Europeo, Donald Tusk, y ha sido divulgada por el Gobierno del Reino Unido un día antes de la decisiva votación en la Cámara de los Comunes sobre el acuerdo del "brexit" negociado por Londres y Bruselas.

My reply to @theresa_may, together with @eucopresident, providing clarifications to the #Brexit Withdrawal Agreement and Political Declaration. pic.twitter.com/f0PalJkRVu