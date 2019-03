Los cuatro meses de recorrido del controvertido acuerdo del "brexit"

Londres (EuroEFE).- Desde que fuera publicado el pasado 14 de noviembre, el acuerdo del "brexit" consensuado entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido ha vivido una travesía que no parece llegar a buen puerto en el Parlamento británico.

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, advirtió este lunes de que el Gobierno no podrá someter a votación el mismo documento una tercera vez, al tiempo que recordó los uatro meses de recorrido de este controvertido pacto.

The Speaker has made a statement in the Commons Chamber regarding procedure for another #MeaningfulVote on the #BrexitDeal.



“What the Government cannot legitimately do is to resubmit to the House the same proposition.”



