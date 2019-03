Los retos migratorios de la UE: mantener avances y desmontar bulos

Madrid (EuroEFE).- Aunque inevitablemente el "brexit" monopolizará buena parte del Consejo Europeo de primavera, que comienza este jueves en Bruselas, la política migratoria también tendrá un hueco en los debates. Europa ya no sufre la crisis migratoria que vivió en 2015, pero siguen existiendo problemas estructurales.

Uno de los principales retos es que no haya vuelta atrás en los avances registrados en materia migratoria en los últimos cuatro años. El otro, igualmente crucial, es contrarrestar la desinformación, noticias falsas y retórica alarmante sobre la migración hacia Europa.

Los avances experimentados desde 2015 son los siguientes, según datos de la Comisión Europea (CE):

- En 2018 llegaron a la Unión Europea (UE) un total de 150.000 migrantes indocumentados. Esa cifra fue la más baja en cinco años, un 25 % menor a la de 2017 y un 90 % inferior a la del punto álgido de la crisis de 2015.

- La UE ha ayudado a casi 37.000 migrantes atrapados en Libia a regresar a sus países en cooperación con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), las Naciones Unidas y la Unión Africana.

- En 2016 se creó la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), que es central en los esfuerzos de la UE para ayudar a los Estados miembros a proteger las fronteras exteriores. Una de las propuestas de la CE, todavía pendiente de aprobación, es dotar a ese organismo de un cuerpo permanente de 10.000 guardias de frontera.

- Más de 50.000 refugiados vulnerables han sido reasentados en Estados miembros de la UE desde 2015 gracias a programas comunitarios.

Medidas necesarias para mantener avances

La probable continuidad de la presión migratoria a escala mundial y un contexto geopolítico en constante evolución hacen que sea necesario tomar medidas para evitar otra crisis de refugiados como la de 2015, la más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Por ello, la Comisión pide nuevos esfuerzos en las principales rutas migratorias hacia Europa:

- En la ruta del Mediterráneo occidental es fundamental intensificar todavía más el apoyo a Marruecos. Ese país fue en 2018 el principal punto de salida de migrantes hacia Europa, en su mayoría provenientes de naciones del África subsahariana. En consecuencia, España fue el año pasado el principal punto de entrada de migrantes a la UE con casi 57.000 llegadas de indocumentados, el doble que en 2017. La Comisión aboga por reanudar las negociaciones sobre la readmisión y la facilitación de visados con Marruecos.

- En la ruta del Mediterráneo central la prioridad debe ser mejorar las penosas condiciones de los migrantes atrapados en centros de detención e internamiento en Libia.

- En la ruta del Mediterráneo oriental, siguen sin resolverse en Grecia problemas con los retornos, el tratamiento de las peticiones de asilo y el alojamiento adecuado de los migrantes. Pese al acuerdo firmado entre la UE y Turquía hace justamente tres años para tratar de reducir las llegadas a Grecia desde ese país, unas 12.000 personas continúan "hacinadas en condiciones inseguras y degradantes", según ha denunciado esta misma semana la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF).

Desmontar bulos sobre la migración

En la era de las noticias falsas y la desinformación, los bulos sobre asuntos migratorios se propagan con rapidez, sobre todo, a través de las redes sociales. A continuación, repasamos y refutamos algunos de los mitos más comunes sobre la situación migratoria en la UE y las políticas acometidas al respecto:

- EUROPA SIGUE INMERSA EN UNA CRISIS MIGRATORIA. Tanto los datos de 2018 como otros más recientes sugieren lo contrario. Según cifras de Frontex, la agencia de fronteras europea, algo más de 3.500 migrantes en situación irregular llegaron a la UE el pasado febrero a través de las cuatro principales rutas migratorias, lo que supone un 58 % menos que en enero. No obstante, parte de ese descenso se explica por las malas condiciones en el Mediterráneo.

In February, Italy saw the smallest number of irregular migrants reaching its shores in nine years. Rough weather in the Mediterranean also led to an 80% drop in the number of irregular migrants reaching Spain. Watch our video learn more about the situation at EU borders pic.twitter.com/PqmBZDUy1Y