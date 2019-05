Guía práctica sobre las claves de las elecciones europeas

Madrid (EuroEFE).- Cientos de millones de ciudadanos están llamados a votar en las elecciones al Parlamento Europeo (PE) que se celebrarán entre el 23 y el 26 de mayo. Son, sin duda, unos comicios cruciales para el futuro de la Unión Europea (UE).

Reino Unido y Holanda serán los primeros países en abrir las urnas, el mismo día 23. Al día siguiente lo hará Irlanda, seguido de otros como Letonia o Malta, y finalmente el domingo 26 se llevará a cabo la votación en la mayoría de los Estados miembros de la UE, entre ellos España.

Italia cerrará la jornada electoral a las 22.00 GMT, justo cuando los servicios del PE prevén empezar a difundir los primeros resultados.

Los trabajos de la octava legislatura del PE concluyeron el 18 de abril y el pleno inaugural de la nueva Eurocámara, cuyo mandato se prolongará cinco años, hasta 2024, está previsto para el 2 de julio.

Con la anunciada salida del Reino Unido de la UE, se acordó que parte de los 73 escaños en el hemiciclo que le corresponden quedaran vacantes y el resto se repartieran entre los 27 países restantes. De ese modo, en principio la Eurocámara iba a pasar de sus 751 escaños actuales a 705.

Sin embargo, ese acuerdo sobre la nueva distribución de escaños se ha deshecho, al menos temporalmente, debido a que el Reino Unido no ha materializado todavía el "brexit" y participará en las elecciones europeas.

Reparto actual de escaños y proyecciones

España cuenta actualmente con 54 representantes en el PE, menos de los que le corresponderían por sus 46 millones de habitantes si se tiene en cuenta que los 82 millones de alemanes eligen a 96 eurodiputados y los 66 millones de franceses a 74.

En las elecciones de 1999 España eligió 64 eurodiputados, pero al año siguiente, durante la elaboración del Tratado de Niza, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, prefirió sacrificar escaños a cambio de una mayor influencia del país en el Consejo de la UE.

En el Parlamento saliente el grupo con más escaños es el del Partido Popular Europeo, con 217, seguido de los Socialdemócratas (186), la Alianza de Conservadores y Reformistas (76) y los Liberales (68).

Las proyecciones más recientes del PE apuntan a una pérdida de escaños de populares, socialdemócratas y conservadores, así como a una leve subida de los liberales.

Here is our NEW #EUelections2019 seat projection for the @Europarl_EN - based on publicly available national and European voting intention polls.



→ Find the full report here: https://t.co/HUf2ONtCQw pic.twitter.com/k20eviepZq