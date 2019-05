¿Quiénes son los seis candidatos a presidir la Comisión Europea?

Madrid (EuroEFE).- Un líder sindical, un investigador, una comisaria europea, un ingeniero, un exministro y una experta en estudios islámicos; son los seis candidatos a presidir la Comisión Europea (CE) que se midieron este miércoles en un debate televisado por Eurovisión y que fue su carta de presentación ante el electorado.

De una hora y media de duración, el debate se celebró en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas y en el se habló de empleo, migración, seguridad, populismo, cambio climático y el papel global de la Unión Europea (UE), entre otros temas.

Tres periodistas ejercieron de presentadores: la francesa Emilie Tran Nguyen, de France Télévisions, y el alemán Markus Press, de ARD Germany, moderaron las intervenciones de los candidatos, mientras que la finlandesa Annastiina Heikkila, de YLE Finland, gestionó las contribuciones enviadas desde las redes sociales.

Estos son los perfiles de los seis candidatos, enumerados en el orden en que intervinieron en el debate, determinado por sorteo:

NICO CUÉ - Izquierda Europea (EL)

El español Cué, líder sindical ya jubilado, y la eurodiputada eslovena Violeta Tomic son los candidatos elegidos por el Partido de la Izquierda Europea (PIE) para suceder a Jean-Claude Juncker al frente de la CE.

Nacido en la región minera de Asturias (noroeste de España) en 1956, emigró de niño junto a su familia a Lieja (Bélgica). Su activismo comenzó en la adolescencia, cuando se unió al sindicato belga FGBT y se hizo obrero del metal.

Ocupó la secretaría general de la federación metalúrgica del sindicato hasta este mismo año. Su objetivo es trasladar los principios que han guiado su actividad como líder sindical al debate sobre el futuro de Europa.

SKA KELLER - Partido Verde Europeo (EGP)

Eurodiputada desde 2009, la alemana Keller fue nominada junto al holandés Bas Eickhout para aspirar por el EGP a la presidencia de la Comisión.

De 37 años y con un máster en Estudios Islámicos, Turcos y Judaicos por la Universidad Libre de Berlín y la Sabanci de Estambul, se llama "Ska" por la abreviatura de su nombre de pila, Franziska.

En 2001, con tan solo 20 años, comenzó a militar en los Jóvenes Verdes de Alemania y enseguida ocupó cargos en su comité ejecutivo. En 2005 fue elegida presidenta de la Federación de los Jóvenes Verdes Europeos.

Copreside el Grupo de los Verdes en la Eurocámara, donde ha formado parte de los comités encargados de comercio internacional y de las relaciones de la UE con Turquía, entre otros. Ya fue candidata a encabezar la CE en las elecciones europeas de 2014, entonces junto al francés José Bove.

JAN ZAHRADIL - Alianza ACRE

Investigador de profesión y licenciado en Ingeniería en la Universidad de Tecnología Química de Praga, este checo de 55 años preside la Alianza de los Conservadores y Reformistas de Europa (ACRE) desde su fundación.

Inauguró su carrera política en 1992 como diputado en su país natal y ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad, entre ellos el de vicepresidente, en el Partido Democrático Cívico (ODS), además de ser asesor del expresidente checo Vaclav Klaus.

Eurodiputado desde 2004, como jefe del ODS en el Parlamento lideró las negociaciones que dieron lugar al grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), que se convirtió tras las elecciones de 2014 en el tercero mayor de la Eurocámara.

Escéptico del cambio climático, Zahradil es el primer candidato del este de Europa nominado por un grupo político para estar al frente de la CE.

MARGRETHE VESTAGER - Alianza ALDE

La Alianza de Demócratas y Liberales de Europa (ALDE) ha propuesto para presidir la CE al denominado "Equipo Europa", que tiene siete integrantes, entre ellos Vestager.

Comisaria europea de Competencia desde 2014, esta danesa de 51 años estudió Ciencias Económicas en la Universidad de Copenhague y, tras pasar por el Ministerio de Finanzas, fue ministra de Educación de su país de 1998 a 2001, y después de Economía e Interior entre 2011 y 2014.

Ligada desde sus inicios en política al Partido Social Liberal Danés, que lideró de 2007 a 2014, una encuesta por internet a nivel europeo divulgada en febrero pasado la situó favorita a suceder a Juncker.

Su etapa como comisaria europea de Competencia se ha caracterizado por la gestión de casos de alto perfil contra gigantes tecnológicos estadounidenses como Google, Apple o Facebook.

MANFRED WEBER - Partido Popular Europeo (PPE)

En noviembre pasado el PPE eligió a este alemán de 46 años como su cabeza de lista para la presidencia de la CE. Graduado en Ingeniería Física en la Escuela Técnica Superior de Múnich en 1996, Weber ejerció de ingeniero por cuenta propia y llegó a poner en marcha dos empresas. También fundó una consultoría, en la que permaneció hasta 2014.

En política empezó como diputado en el parlamento de Baviera en 2002 y a la Eurocámara llegó en 2004, para convertirse cinco años después en vicepresidente del PPE bajo el liderazgo del francés Joseph Daul.

Desde junio de 2015 preside el PPE en la Eurocámara, siendo el líder más joven que ha tenido el grupo en toda su historia.

Miembro de la CDU de la canciller alemana, Angela Merkel, Weber ha perdido recientemente el apoyo del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, cuyo partido (Fidesz) fue suspendido del PPE en marzo al considerar que sus políticas violan los valores democráticos y europeístas de esta familia política.

FRANS TIMMERMANS - Partido de los Socialistas Europeos (PES)

Este holandés de 58 años es el candidato del PES, alineado con la la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) en la Eurocámara. Vicepresidente primero de la actual CE, es también comisario de Mejora de la Legislación, Relaciones Interinstitucionales, Estado de Derecho y Carta de los Derechos Fundamentales.

Licenciado en Literatura Francesa por la Universidad Radboud de Nimega (Holanda), en 1987 ingresó en el ministerio de Asuntos Exteriores de su país. De 2012 a 2014 encabezó esa cartera y de 2007 a 2010 fue ministro de Asuntos Europeos.

En los noventa trabajó en la embajada holandesa en Moscú, después para la UE con el entonces comisario holandés de Asuntos Exteriores, Hans van den Broek, y más adelante como asesor del Alto Comisionado para las Minorías Nacionales de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), Max van der Stoel.

Su candidatura a dirigir la CE, como él mismo dijo en un discurso en Madrid en febrero pasado, ofrece "optimismo y esperanza" frente al miedo que pregonan extremistas y eurófobos.

