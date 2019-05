Puigdemont, Comín y Junqueras: anatomía de tres escaños aún con interrogantes

Bruselas (EuroEFE).- El cabeza de lista de ERC al Parlamento Europeo, Oriol Junqueras, en prisión preventiva, y los números uno y dos de JxCat, Carles Puigdemont y Antoni Comín, huidos a Bélgica, han obtenido los votos necesarios para convertirse en eurodiputados, pero aún es incierto que puedan ocupar su escaño esta legislatura.

Estas son las circunstancias jurídicas que ensombrecen sus opciones y que hacen presagiar una batalla legal para poder sentarse en la Eurocámara en los próximos cinco años:

Candidaturas que superaron el filtro

La candidatura de Puigdemont -ahora en Waterloo (Bélgica)-, a diferencia de la de Junqueras, preso preventivo en la cárcel de Soto del Real (Madrid), estuvo a punto de ser vetada por la Junta Electoral, a raíz de un recurso de Ciudadanos y PP.

Sin embargo, tras corregirse este veto en los tribunales, la propia autoridad electoral acabó dando luz verde a que Puigdemont y los exconsellers huidos Antoni Comín y Clara Ponsatí concurriesen a los comicios.

Por su parte, Junqueras se presentaba como candidato a la Comisión Europea de la Alianza Libre Europea (ALE), una candidatura para la que no era necesario cumplir requisitos por tener un sentido más simbólico que jurídico.

Incertidumbre por la recogida del acta

Se espera que la recogida del acta como eurodiputado de Junqueras sea muy parecida a la que tuvo lugar hace una semana como diputado en el Congreso.

Para asumir la de eurodiputado, eso sí, tendrá antes que renunciar ante las autoridades competentes a su escaño como diputado de la Cámara Baja.

Más difícil podría ser sin embargo su participación en la sesión constitutiva del 2 de julio en el Parlamento de Estrasburgo (Francia), pues para ello debería obtener un permiso de viaje, poco habitual tratándose de una prisión preventiva.

Puigdemont y Comín se enfrentan asimismo a dificultades jurídicas para recoger el acta, pues un informe jurídico del Parlamento Europeo concluye que es necesario hacerlo físicamente en Madrid.

Sin embargo, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, se muestra convencido a Efe de que podrá hacerlo sin viajar a España, aunque sea necesario recurrir al Tribunal de Justicia de la UE.

El letrado no desvela aún las claves de su estrategia jurídica, pero apunta una pista: el acta de eurodiputado que hay que recoger "no es física".

Gràcies pels suports rebuts, pels vots de tantes persones! El resultat és una empenta per a la república, per a la independència i per a la llibertat. L'independentisme assoleix el percentatge més alt en unes eleccions. I gràcies als voluntaris que ens heu ajudat!