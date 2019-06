¿Cómo se elegirá al sucesor de May y quiénes aspiran a ocupar su plaza?

Londres (EuroEFE).- A partir del próximo lunes, el Partido Conservador británico elegirá al sucesor de Theresa May como líder de la formación, que heredará asimismo la jefatura de Gobierno del Reino Unido. El proceso se desarrollará en dos fases: Los diputados "tories" seleccionarán primero a dos de entre todos los aspirantes que se presenten a las primarias y los afiliados del partido votarán entonces a uno de esos dos candidatos. El ganador de ese proceso, que será anunciado en torno a la semana que comienza el 22 de julio, recibirá las llaves del número 10 de Downing Street, residencia oficial del primer ministro británico.

EL PROCESO

Nominacones:

El lunes 10 de junio, entre las 9.00 GMT y las 16.00 GMT, los aspirantes podrán presentar oficialmente sus candidaturas.

Para ser aceptados, necesitan el respaldo de al menos ocho diputados conservadores.

Hasta la semana pasada tan solo eran necesarios dos apoyos, pero la formación ha endurecido las normas para limitar el número de posibles aspirantes.

Primera fase:

El jueves 13 de junio se celebrará la primera votación entre los parlamentarios "tories", en la que quedarán eliminados todos los candidatos que no reciban el respaldo de al menos el 5 % del grupo parlamentario, lo que equivale a diecisiete apoyos.

El martes 18 de junio habrá una segunda votación, en la que el corte se situará en el 10 % de los apoyos (33 respaldos).

El miércoles 19 de junio -y el jueves 20, si es necesario- se celebrarán las últimas rondas de votaciones, en las que se eliminará cada vez al aspirante con menos respaldos, hasta que queden tan solo dos candidatos.

Segunda fase:

A partir del 22 de junio, los dos finalistas iniciarán una campaña para defender sus propuestas entre los afiliados del Partido Conservador, que recibirán una papeleta por correo para poder votar por uno de ellos.

Según las cifras publicadas por el partido en marzo de 2018, la formación cuenta con 124.000 afiliados.

Las reglas de los conservadores establecen que solo tendrán derecho a voto los miembros que lleven al menos tres meses afiliados.

¿QUIÉNES ASPIRAN A SUCEDER A MAY?

Son once los "tories" que hasta ahora han confirmado que concurrirán a la batalla por el liderazgo conservador y por ocupar el número 10 de Downing Street. Estos son los candidatos:

Boris Johnson

El exministro de Asuntos Exteriores y exalcalde de Londres es la persona que suena con más fuerza para suceder a Theresa May y el favorito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que esta semana estuvo en el Reino Unido en su primera visita de Estado al país.

Johnson prometió en el vídeo con el que lanzó su campaña para el puesto que el "brexit" se hará efectivo el próximo 31 de octubre con o sin acuerdo con la Unión Europea (UE).

Please check out my campaign launch video. Time to deliver Brexit and unite our fantastic country. I hope you will support me > @BackBoris #BackBoris pic.twitter.com/iRZ8b0flRK — Boris Johnson (@BorisJohnson) 3 de junio de 2019

Michael Gove

El ministro de Medioambiente, favorable a una salida dura del bloque comunitario, se postula como otro de los candidatos a suceder a May, aunque su permanencia en el Gobierno le ha valido la antipatía de algunos de sus compañeros del ala más euroescéptica del partido.

Take a look at my campaign launch video. I'm ready to unite our party, ready to deliver Brexit and ready to lead our great country



Sign up at https://t.co/2Lz4qK8AsF#Gove4PM #ReadyToLead pic.twitter.com/dTsD2qFQPu — Michael Gove (@michaelgove) 1 de junio de 2019

Jeremy Hunt

El ministro de Asuntos Exteriores, que ocupó la cartera en sustitución de Johnson en julio del año pasado, hizo campaña por la permanencia del país dentro de la UE, pero su postura actual es la de cumplir con el resultado del referéndum de 2016 que dio la victoria al "brexit".

Take a look at my video and join our campaign at https://t.co/w9gQb4LCad pic.twitter.com/4pZTvd9zwK — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 5 de junio de 2019

Sajid Javid

Javid se convirtió en abril del año pasado en el primer británico de origen paquistaní en ser ministro del Interior del Reino Unido, puesto que sigue ocupando en la actualidad.

El político, que apoyo la campaña por la permanencia en el referéndum de 2016, se ha mantenido fiel a la primera ministra en estos últimos meses de convulsión y podría erigirse como su sucesor natural, aunque muchos cuestionan si posee el carisma suficiente para ese puesto.

Really enjoyed this conversation about how my background shapes my view of modern Britain - the most successful multiracial democracy in the world https://t.co/dwZJtuVYc0 #TeamSaj — Sajid Javid (@sajidjavid) 7 de junio de 2019

Andrea Leadsom

El mes pasado Leadsom presentó su dimisión como líder de los conservadores en la Cámara de los Comunes, en lo que se consideró el inicio de su carrera hacia Downing Street.

Se trata de una política veterana que hizo campaña por la salida del país de la UE y que se disputó con May el liderazgo en 2016.

Today we’re proud to launch the official #TeamLeadsom campaign video showing why @andrealeadsom is the best candidate to be the next Prime Minister! Watch below! #DecisiveCompassionate pic.twitter.com/sTZj4ejbtt — TeamLeadsom (@TeamLeadsom) 7 de junio de 2019

Dominic Raab

Poco más de cuatro meses es lo que duró como titular del ministerio del "brexit" Raab, que accedió a su cargo tras la salida de David Davis en julio de 2018.

En su vídeo de campaña Raab insiste en que su propósito es construir una sociedad más justa, lo que significa también conseguir un acuerdo de salida justo con la UE.

Do you agree with me that politicians should deliver their promises on Brexit?



Sign up to my campaign today at https://t.co/tzNMbAwj92 pic.twitter.com/AL3HoRbCB3 — Dominic Raab (@DominicRaab) 4 de junio de 2019

Matt Hancock

El actual titular de Sanidad, defensor de la permanencia en la UE durante la campaña del referéndum de julio de 2016, asegura ahora que su plan para que el "brexit" sea una realidad dentro de cinco meses es el único "creíble".

14 years ago, I trekked to the North Pole. Fueled by 5 meals a day, I went on to play the most northernly game of cricket. pic.twitter.com/FxliAiLTcc — Matt Hancock (@MattHancock) 7 de junio de 2019

Mark Harper

Harper, que dimitió como secretario de estado de Inmigración en 2014 al conocerse que empleaba como asistente a una inmigrante indocumentada, cree que quizá sea necesario volver a retrasar la salida del club de los Veintisiete para poder conseguir un "buen acuerdo" para el país.

he current top team haven’t delivered. We need new thinking and fresh ideas - someone who can be #Trustedtolead. That’s why I’m standing to be Leader of the @Conservatives and our next Prime Minister. pic.twitter.com/LyWCzwzM5m — Mark Harper (@Mark_J_Harper) 31 de mayo de 2019

Rory Stewart

El ministro de Desarrollo Internacional ha dejado claro que no podría trabajar en un gabinete con Boris Johnson al frente, porque considera que una salida sin acuerdo es un escenario "dañino y deshonesto".

As Prime Minister I would put climate and the environment at the centre of our policies: at home, abroad and in our research, development and manufacturing. pic.twitter.com/VWvz1rKGZE — Rory Stewart (@RoryStewartUK) 7 de junio de 2019

Sam Gyimah

Gyimah dimitió como secretario de Estado de Educación por estar en desacuerdo con la gestión del "brexit" de Theresa May y es miembro de la campaña People's Vote, que aboga por un segundo referéndum en el que, según ha adelantado, votaría por la permanencia.

I am running to be Conservative Party leader and Prime Minister - go to https://t.co/MShWaI9qmR to join the journey of national renewal. #BackSamsPlan pic.twitter.com/7mVkytZAm6 — Sam Gyimah MP (@SamGyimah) 2 de junio de 2019

Esther McVey

Otra de las dimisionarias del gabinete de May, renunció a su puesto de ministra de Trabajo y Pensiones en noviembre del año pasado y es firme defensora de una salida dura del club de los Veintisiete.

I may be an outsider in this contest, but I’m the only one standing on an agenda to put an extra £4billion into schools straight away, because I believe in the power of social mobility.



If a Barnardo’s kid like me can stand up and say “I want to be Prime Minister”, anyone can. pic.twitter.com/xLB9EtqvPQ — Esther McVey (@EstherMcVey1) 7 de junio de 2019

Por Guillermo Ximenis y Paula Baena Velasco (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

► Dimite Theresa May, otra primer ministra "devorada" por el "problema" europeo