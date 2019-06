Las negociaciones entre la UE y Mercosur..."parece" que sí, aunque ya se verá

Madrid (EuroEFE).- La UE y Mercosur llevan veinte años negociando un acuerdo comercial. Y "parece" que esta vez sí, que antes de que finalice este mes junio pueden finalizar. Al menos eso es lo que dicen varios ministros y dirigentes de la parte latinoamericana. Los europeos son mucho más prudentes. Como ha dicho la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmstrom, en los úítmos dos años, "cada vez que he dicho algo sobre Mercosur, sobre que casi está, casi está...", no se ha conseguido el acuerdo. Se avanza, se avanza...pero nunca se llega. Brasil ha sido el último escollo. Y son las autoridades brasileñas las que últimamente más han hablado del fin de las negociaciones.

Qué es y quienes forman el Mercosur?

El Mercosur lo forman cuatro países: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Estos países fueron los que firmaron el Tratado de Asunción, que dio origen al grupo. Fue firmado el 26 de marzo de 1991 y en su artículo primero establece que antes del 31 de diciembre de 1994 tenía que estar conformado el que recibe en la actualidad el nombre de "Mercado Común del Sur" (Mercosur). Sus objetivos son:

- La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente.

- El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económicos-comerciales regionales e internacionales.

- La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes.

- El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.

Se pueden incorporar otros Estados latinoamericanos al Mercosur?

Sí pueden. De hecho Venezuela es un "estado parte", aunque suspendida. Y Bolivia ha firmado pero se encuentra pendiente de ratificación parlamentaria.

El Tratado de Asunción está abierto a la adhesión de otros estados latinoamericanos. Venezuela se adhirió en 2006. Bolivia lo ha hecho en 2015. Pero la República Bolivariana de Venezuela se encuentra suspendida desde agosto de 2017 en "todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR", de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia. Este protocolo fue firmado por Mercosur, Chile y Bolivia, y estipula que la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial en el desarrollo de la integración y que, cuando se considere que se ha producido una ruptura del orden democrático, los otros estados, tras un proceso de consultas, poueden suspender al estado en cuelstión. La suspensión cesará cuando se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela.

El Protocolo de Adhesión de Bolivia al Mercosur ya fue firmado por la totalidad de los estados que son parte en 2015 y ahora se encuentra en vías de incorporación por los congresos. Chile, Colombia, Ecuadoar, Guyana, Perú y Surinam son estados asociados

Cuánto tiempo se lleva negociando?

- El 15 de diciembre de 1995 la Unión Europea y el Mercado Común del Sur firmaron en Madrid el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación, que fue calificado de pionero por ser el primero entre dos uniones aduaneras. El acuerdo marco entró en vigor el 1 de julio de 1999, aunque empezó a ser aplicado de forma provisional en 1996. Perseguía la liberalización progresiva del comercio para alcanzar una zona de libre cambio integrada por 580 millones de personas. El objetivo en la primera parte del proceso, con una duración de cinco años, era estrechar los lazos políticos, económicos, empresariales, culturales y científicos para, en una segunda fase, también de cinco años, liberalizar los intercambios mediante la armonización y homologación, de conformidad con las normas de la OMC.

- En la Cumbre UE-Latinoamérica en Río de Janeiro en junio de 1999 se decidió iniciar, en noviembre del mismo año en Bruselas, la apertura formal de negociaciones sin excluir ningún sector. El primer Consejo de Cooperación UE-Mercosur estableció el 24 de noviembre de 1999 en Bruselas la estructura, metodología y agenda de las conversaciones. Se decidió crear un Comité de Negociaciones Birregionales, así como Grupos Técnicos y Secretarías de Coordinación.

- En la sexta ronda , en octubre de 2001, se dieron por abiertas las auténticas negociaciones para un Acuerdo de Asociación al poner las partes sus ofertas sobre la mesa.

- En la décima ronda, en junio de 2003, celebrada un día después de que la UE aprobara la reforma de la PAC, se aplazó el delicado capítulo agrícola a la fase final de las negociaciones con el Mercosur.

- En noviembre de 2003, se fijó un calendario y el plan de trabajo para concluir el acuerdo en torno a octubre de 2004, que fracaso.

- Desde esta fecha las negociaciones quedaron varadas hasta que en septiembre de 2010 la UE y Mercosur diseñaron un calendario de encuentros para reactivarlas. Finalmente se retomaron en 2016, durante al cumbre latinoamericana de Madrid.

- En mayo de 2016, la UE y Mercosur relanzaron las negociaciones e intercambiaron ofertas. Cubren espectos relacionados con las tarifas, reglas de origen, barreras técnicas al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, servicios, licitaciones, propiedad intelectual y desarrollo sostenible, y pequeñas y mediasnas empresas.

- El 10 de noviembre de 2017 los cancilleres de Mercosur se reunieron con el vicepresidente de la Comisión Europea a quien entregaron una propuesta integral para alcanzar el acuerdo.

- Las negociaciones continuaron en 2018 y entre el 11 y 15 de marzo de 2019 en Buenos Aires.

- En la última ronda, celebrada en Buenos Aires, se alcanzaron algunos acuerdos, pero otros capítulos quedaron sin resolver y se remitieron a la próxima reunión. Especificameante las "reglas de origen" y la propiedad intelectual. Pero no solo: también lo que se refiere a las empresas estatales y a los subidios.

El acuerdo de asociación entre la UE y Mercosur...qué supone

Por qué algunos piensa -no todos- que ahora se puede llegar a un acuerdo?

Por las declaraciones de varios responsables de la parte latinoamericana. La Comisión Europea es mucho más prudente. El pasado 7 de junio, durante la cumbre bilateral entre Brasil y Argentina, Brasil habló claramente de la posibilidad de se acabaran las negociaciones antes del fin de junio.

"Tenemos la gran esperanza de cerrarlo ahora en junio, en una reunión ministerial a finales de junio", dijo el ministro de Exteriores brasileño , Araújo, que acompañaba al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en su primera visita oficial a Argentina. "Tenemos una gran expectativa de que puede ser posible pronto. Hay un grupo pequeño (de) temas importantes que aún existen, pero tenemos una expectativa muy grande", insistió el ministro, que no quiso precisar que aspectos de la negociación son los que faltan por acordar.

Durante la visita el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, felicitó a Argentina por el trabajo realizado para llegar a un acuerdo "inminente" entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, con el que todos los países del bloque "ganan". "Estamos a punto de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, lo felicito (Macri) por su trabajo, por la manera como se arremangó y fue a Brasil y nosotros trajimos a todos los ministros que interesan para lograr ese objetivo y que en buena parte debemos a su empeño. Todos ganamos con eso", aseguró Bolsonaro.

El presidente argentino, Mauricio Macri, aseguró que es necesario "cambiar" la visión oficial con la que se pensó este bloque que está a punto de cumplir 30 años porque el mundo "ya no es el mismo".

"Hoy hay que girarla no solo hacia la integración de los mercados, sino que tiene que estar focalizada en cómo nos insertamos en un desarrollo global que es fundamental para nuestros países", dijo Macri.

El presidente de la Cámara de Comercio Brasil-España, José Gasset Loring, espera que Mercosur y la Unión Europea (UE) cierren antes de agosto un acuerdo bilateral de libre comercio, propuesta que se está negociando desde hace 23 años.



"Yo soy optimista y creo que se podía cerrar antes de agosto", afirmó Loring este martes en declaraciones a Efe tras asistir al seminario "Oportunidades de inversión en Brasil", que se celebró en la Casa América, en Madrid.

El canciller de Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, aseguró que ya "quedan muy pocos puntos" para que el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y la Unión Europea (UE) puedan firmar a finales de junio en Bruselas (Bélgica) un acuerdo de cooperación y libre comercio.Los negociadores de ambas partes continúan con las conversaciones, centradas en "temas muy puntuales" que "quedarían ya para la decisión política", según dijo el canciller paraguayo.

El jefe de la diplomacia uruguaya barajó la fecha del 28 de junio para una eventual reunión de los titulares de Exteriores del Mercosur y la UE para ultimar el pacto.

"Si nosotros, en la reunión técnica de junio en Bruselas, podemos avanzar mucho, no sería difícil que antes de fin de mes, sobre el 28, fuéramos los cancilleres, para abordar esos capítulos que son más políticos, y tratar de cerrar el acuerdo", declaró.

"Nos parece que hay un marco externo electoral y político que es favorable para apresurar o poner la voluntad final hacia el cierre de esta negociación", añadió el ministro, miembro del gobernante e izquierdista Frente Amplio.Rodolfo Nin Novoa.

Pero la UE es muy prudente

La Comisión Europea advirtió de que "aún hace falta trabajo técnico" antes de que pueda cerrarse el tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. "La Comisión Europea acoge y comparte el compromiso político del Mercosur para concluir estas negociaciones comerciales con éxito. Para que esto suceda, aún queda trabajo por hacer al nivel técnico", ha dicho un portavoz de la Comisión. Según Bruselas, la última ronda de negociaciones entre el 13 y el 17 de mayo "fue constructiva" y hubo progreso en todos los capítulos que quedan por cerrar, pero aún así hay diferencias en asuntos clave, incluyendo algunas demandas del bloque europeo, que los negociadores deben resolver.

Esto debe suceder antes de que las conversaciones den el paso al nivel ministerial en las que representantes políticos de ambas partes puedan cerrar los últimos flecos del acuerdo tras casi veinte años de negociaciones.

Todavía no hay una fecha definida para la próxima ronda de negociaciones, aunque ambas partes están en contacto para fijarla, previsiblemente durante este mes.

Fuentes comunitarias señalaron que "ha habido movimiento" en las negociaciones, pero advirtieron de que no compartirán el "entusiasmo" de los comentarios de Bolsonaro mientras no haya avances más tangibles.

En los últimos dos años se han sucedido los comentarios de optimismo que predecían un acuerdo en plazos cortos, pero todos ellos han pasado sin que haya logrado cerrarse el acuerdo.

También el canciller de Brasil, Ernesto Araújo, afirmó este jueves en Buenos Aires que el acuerdo podría cerrarse a finales de este mes en una reunión ministerial.

Uruguay cree factible concluir el acuerdo de libre comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea hacia fines del próximo mes, tras dos décadas de negociaciones, aseguró este jueves a Efe el canciller del país suramericano,

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, consideró este lunes que Brasil mantiene un "renovado compromiso" con la negociación de un acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, aunque no quiso aventurarse a dar una fecha para cerrar el pacto.

"Soy una persona optimista, pero en los últimos dos años, cada vez que he dicho algo sobre Mercosur, sobre que casi está, casi está...", comentó Malmström en referencia a que, después, no se ha conseguido cerrar el acuerdo.

"Evitaré dar una fecha, pero hemos hecho muchos progresos últimamente y ha habido un renovado compromiso por parte del Gobierno de Brasil en muchos de los asuntos que eran difíciles", dijo Malmström en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Comercio comunitarios.

La comisaria se refirió así a las dudas que había sembrado el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sobre la negociación, después de criticar los acuerdos de libre comercio.

Sobre los puntos que quedan pendientes, afirmó que "en todas las negociaciones, y especialmente en la que tenemos con los países del Mercosur, la agricultura es el asunto más difícil para ambas partes".

Para la UE, recordó, uno de los asuntos sensibles es la protección de las indicaciones geográficas, donde dijo que "llevamos un buen paso" a pesar de que "todavía hay asuntos por resolver", así como el acceso a los mercados agrícolas.

Las dudas sobre el sector primario

Según el canciller uruguayo, la agricultura es el último escollo al que se enfrentan los negociadores. Ha dicho que se esperan avances importantes. Pero según el documento resumen de la últina reunión negociadora, que se celebró el pasado mes de mayo en Buenos Aires, quedan en el aire algunos capítulos referidos a las cuestiones agrícolas, como la indicaciones geográficas, los vinos y los espirituosos.

"La parte de los productos primarios se va a tocar nuevamente, pero ya muy puntualmente en algunas reivindicaciones", detalló el canciller uruguayo, que reiteró que algunos países del Mercosur mantienen reclamos respecto a la indicación geográfica

¿Qué es una indicación geográfica?, ¿qué derechos confiere? ¿Para qué tipo de productos pueden utilizarse? ¿Cómo puede protegerse?

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, ya había aludido a estas diferencias a finales de mayo, cuando se refirió a la agricultura como "el asunto más difícil para ambas partes" y citó también la protección de las indicaciones geográficas.

Para Castiglioni, las palabras de Malmström evidencian que "se podrían dar de allá las condiciones para el cierre" de las negociaciones.

El canciller también observó una "enorme voluntad" en el lado suramericano, y aseguró que el resto de sus colegas del bloque han "hecho movimientos para ratificar" su confianza en la conclusión del acuerdo.

Para el ministro, lo más complejo de la última ronda técnica será "el capítulo agrícola", en concreto el de las "indicaciones geográficas", determinantes para el club europeo en todos sus tratados comerciales por el volumen de productos singulares y reconocidos a nivel mundial que proceden de la UE. Y el ejemplo y símbolo de los problemas que conlleva una indicación geográfica son los quesos (parmesano, picorina, manchego, etc).

Algunas cifras claves del comercio entre la UE y Mercosur

- La UE es el segundo socio comercial de Mercosur....The EU is Mercosur's second biggest trading partner, accounting for 220.1% of the bloc's total trade in 2018.

- La UE exportó a los cuatro países del Mercosur un total de 45.000 millones de euros en 2018. Las exportaciones de Mercosur a la UE fueron el mismo año de 42.600 millones de euros.

- Las exportaciones más importantes del Mercosur hacia la E en 2018 fueron productos agrícolas, productos alimenticios, bebidas y tabaco (20.5%), productos vegetales incluidos soja y café (16.3%) y carne y otros productos animales (6.1%).

- Las exportaciones de la UE hacia Mercosur incluyen maquinaria (2,68%), equipos para el transporte (13.3% of total exports) y químicos y productos farmacéuticos (23.6%).

- La UE exportó 33.000 millones de euros en servicios hacia Mercosur in 2017.

- La UE es el inversor más importante en la región. En el año 2000 invirtió 130.000 millones, en 2017 381.000 millones.

- Mercosur invierte en la UE 52.000 millones in 2017.

La integración en Mercosur: es viable el "peso real"?

En Buenos Aires, Argentina y Brasil hablaron de crear una moneda única para ambos países, una suerte de "peso-real", y un banco central supranacional que conduzca la política monetaria común, según confirmaron a Efe fuentes oficiales argentinas.

La iniciativa, de la que se han desvelado pocos detalles y es presentada como un proyecto "muy a largo plazo", se conoce el mismo día en que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, realizó su primera visita de Estado a Argentina desde que llegó al poder el 1 de enero pasado, durante la que se reunió con su homólogo, Mauricio Macri, y mantuvo un encuentro con empresarios.

Es en ese último evento que, según medios locales argentinos, Bolsonaro y su ministro de Economía, Paulo Guedes, se refirieron a la negociación para crear una suerte de "peso-real" y un banco central supranacional.

"Es algo muy a largo plazo. La moneda común puede ser un proyecto de largo plazo pero requiere de una convergencia macroeconómica previa", expresaron a Efe las fuentes, que confirmaron que Guedes y el ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, llevan avanzadas las conversaciones y volverán a tratar el tema en la cumbre del G20 en Osaka (Japón).

Tanto el peso argentino -habituado a una gran volatilidad y devaluado más de un 50 % en el último año- como el real brasileño son dos monedas de mercados emergentes que sufren de forma habitual los vaivenes de la economía internacional y ambos países, en especial Argentina, registran alta inflación.

La idea de adoptar una divisa común ya sobrevoló en otras ocasiones de la relación bilateral argentino-brasileña, aunque no llegó a prosperar.

En Brasil, el Banco Central (BC) brasileño descartó que exista actualmente algún proyecto o estudio en curso para la creación de una moneda única entre Brasil y Argentina, como fue defendido por el presidente Jair Bolsonaro.

"El Banco Central no tiene proyectos o estudios para la unión monetaria con Argentina", el principal socio comercial de Brasil en Suramérica, resaltó el emisor brasileño en un comunicado.

La máxima autoridad monetaria de Brasil precisó que "tan solo hay, como es natural en la relación entre socios, diálogos sobre la estabilidad macroeconómica, así como debates sobre la reducción de riesgos y vulnerabilidad y fortalecimiento institucional".

La propuesta para la creación de una moneda única entre Brasil y Argentina fue puesta en duda este viernes por el presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, un influyente político encargado de marcar la agenda del Legislativo.

"¿Será? ¿Se va a desvalorizar el real? ¿ El dólar valiendo 6,00 reales? ¿La inflación volviendo? Espero que no", señaló el diputado en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respaldó la creación de una moneda única con Argentina y justificó que de esa forma se podrían frenar las "aventuras socialistas" en el continente.

Bolsonaro, quien regresó este viernes a Brasil tras una visita oficial a Argentina, afirmó en Río de Janeiro que la idea de una moneda común entre ambos países existe desde 2011 e insistió que "es un primer paso para un sueño".

El jefe de Estado dijo estar abierto a críticas y sugerencias, después de que el presidente de la Cámara de los Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, cuestionara hoy la propuesta para la creación del llamado "peso real" a través de las redes sociales.

Por Luis Alonso