El acuerdo entre la UE y el Mercosur divide a los sectores de ambas regiones

Madrid (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) y el Mercosur, que agrupa a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, pactaron hace 10 días, el 28 de junio, un acuerdo de libre comercio, que cubrirá un mercado de 780 millones de consumidores. Un pacto que llegó tras 20 años de negociaciones y muchos tiras y aflojas. Las opiniones a ambos lados del Atlántico son contrastadas.

El pacto, alcanzado tras dos décadas de negociación, ahorrará a las empresas europeas 4.000 millones de euros al año en aranceles, por lo que es el mayor acuerdo comercial de la historia de la UE, según Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea (CE).

