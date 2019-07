Una lista de universidades a medida de los alumnos

Elegir una universidad es una de las tareas más arduas a las que se enfrenta un estudiante recién salido del bachillerato. Conocer qué aspectos de cada institución le interesan más y qué pros y contras se va a encontrar en esta nueva etapa académica es una tarea hecha a medida para las listas, que proporcionan un elemento de orientación objetivo e independiente del ámbito universitario para los alumnos.

Para facilitar dicha búsqueda, la empresa U-Multirank elabora una lista anual de universidades, con múltiples selecciones a disposición del usuario, en función de la localización y la carrera que el alumno quiera estudiar. La Comisión Europea, a través del programa Erasmus+, junto con el Banco Santander y Bertelsmann, financia esta iniciativa, en la que participan más de 1.700 universidades de todo el mundo.

