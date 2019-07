¿Qué interrogantes abre el acuerdo entre el Mercosur y la UE?

Buenos Aires (EuroEFE).- El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) es celebrado como un gran logro por los Gobiernos de los países de ambos bloques, que consideran que abre nuevas oportunidades comerciales, mientras que genera inquietud en algunos sectores productivos al considerar que habrá ganadores y perdedores.

La UE y el Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, cerraron el pasado 28 de junio en Bruselas un acuerdo de asociación que se había empezado a negociar en 2000 y que supone el mayor pacto comercial jamás alcanzado por ambas partes con la creación de un mercado de 780 millones de consumidores.

Pero el acuerdo, sobre el cual queda un largo camino jurídico y legislativo antes de que pueda entrar en vigor, abre un sinnúmero de interrogantes sobre los impactos que tendrá en las economías de ambos bloques.

¿Cuándo entrará en vigor el acuerdo?

La entrada en vigor del acuerdo se calcula que será en un mínimo de dos años, ya que los siguientes pasos que quedan son la revisión legal, traducción del acuerdo y la aprobación en los Congresos de los países del Mercosur y del Parlamento Europeo.

¿Cuáles son los plazos de eliminación de los aranceles?

Con este acuerdo, la UE elimina los aranceles para el 92 % de las exportaciones del Mercosur y otorga acceso preferencial para otro 7,5 % (cuotas y otras modalidades de acceso que no implican eliminación total de aranceles).

En contrapartida, el Mercosur eliminará aranceles para el 91 % de las importaciones desde la UE y dejará excluido un 9 % de productos sensibles.

Además, la Unión Europea se compromete a eliminar sus aranceles a las importaciones más rápido que el Mercosur.

Así, el 76 % de las importaciones de la UE provenientes del bloque suramericano verán eliminadas sus aranceles de manera inmediata y el resto se liberalizará en 4, 7 y 10 años.

Mientras que la desgravación inmediata del Mercosur solo alcanza al 13 % del comercio y el resto se reparte en plazos de 4, 8, 10 y 15 años. Aproximadamente el 60 % de las importaciones desde la UE se encuentran en plazos de 10 o 15 años.

¿A quién beneficia en mayor medida este acuerdo?.

Este acuerdo trata de unir a dos mercados interregionales muy desiguales.

Según datos de la Comisión Europea, en 2018 la UE exportó bienes al Mercosur por 45.000 millones de euros (unos 50.600 millones de dólares) e importó desde el bloque suramericano por 42.600 millones de euros (unos 47.200 millones de dólares).

De acuerdo con la calificadora Moody's, el acuerdo de libre comercio beneficiará más a Uruguay y Paraguay, dado que son "economías pequeñas y abiertas".

En el caso de Brasil y Argentina, las economías mas grandes del Mercosur, la calificadora prevé que "los beneficios económicos serán importantes, pero proporcionalmente menores y que las perspectivas macroeconómicas seguirán estando dominadas por acontecimientos domésticos".

Para los países de la UE supondrá que sus productos ingresarán en el Mercosur con ventajas sobre sus competidores, en especial Estados Unidos y Japón.

¿Qué sectores ganan y cuáles pierden?

Algunos de los sectores que más oportunidades tienen de sacar partido del acuerdo en los países del Mercosur son el agroindustrial y la pesca, mientras que en la Unión Europea son los productos industriales, al eliminar los aranceles a los vehículos, los componentes de automóviles, la maquinaria, los químicos, los productos farmacéuticos, los textiles y calzado o los tejidos de punto.

Las mayores exportaciones de Mercosur a la UE en 2018 fueron manufacturas agrícolas, como alimentos, bebidas y tabaco (20,5 % del total), productos vegetales como la soja y el café (16,3 %) y carnes y otros productos animales (6,1 %).

Las exportaciones de la UE a Mercosur incluyen maquinaria (26,8 % del total de las colocaciones concretadas en 2018), equipos de transporte (13,3 %) y productos químicos y farmacéuticos (23,6 %).

¿Qué otros alicientes tiene el acuerdo?

Otro incentivo serán las nuevas oportunidades que se abren en el mercado de licitaciones públicas de servicios de telecomunicaciones o transporte.

Mejores condiciones de acceso a bienes, servicios e inversiones, mediante la reducción o eliminación de restricciones y la simplificación de procedimientos en las operaciones comerciales también integran el convenio.

Los prestadores de servicios de la UE y del Mercosur podrán acceder a los mercados de ese sector en las mismas condiciones que los nacionales.

La Unión Europea es el primer importador mundial de servicios por valores que superan los 800.000 millones de euros anuales.

El acuerdo también se espera que facilite el incremento del flujo de inversión extranjera. La UE es el mayor inversor extranjero en el bloque suramericano, un mercado de 260 millones de personas.

¿Quién se opone a este acuerdo?

El acuerdo es visto con recelo por partidos de oposición de varios países del Mercosur, como Brasil y Argentina.

En la UE, Francia, con intereses agrícolas, ha sido uno de los países mas reticentes.

Lo asuntos más sensibles agroalimentarios solo se resolvieron al final de la negociación, y la UE tuvo que hacer "significativas concesiones", según ha reconocido el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan.

Las cuotas establecidas a lo largo de cinco años para la carne de pollo y vacuno y el azúcar parecen haber satisfecho a los países europeos, que podrán exportar sin aranceles vinos y lácteos, especialmente quesos, sometidos estos a cuotas, además de ver protegidas 370 indicaciones geográficas en el Mercado Común del Sur (Mercosur).

Pero para la Coordinadora Europea Vía Campesina (CEVC), que reúne a 27 organizaciones campesinas y de trabajadores agrícolas, el acuerdo "destruye el modelo sostenible de agricultura de pequeños y medianos agricultores".

También organizaciones ecologistas como Greenpeace denunciaron que la UE realizara acuerdos comerciales que "benefician a grandes empresas que codician oportunidades de exportación".

