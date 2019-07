Diecisiete campus europeos para facilitar la movilidad sin obstáculos burocráticos en la UE

Sostenibilidad, cuestiones medioambientales, innovación, tecnología o integración social son algunos de los pilares sobre los que se sostienen los diecisiete consorcios de la Red de Universidades Europeas. Se trata de un proyecto sin precedentes, que identifica a la universidad como la institución encargada de salvaguardar la identidad europea, de crear sinergias y de impulsar la cooperación entre países en el entorno comunitario.

El objetivo final, tal como explican algunos de los coordinadores de las alianzas, es crear "campus europeos", con una integración completa en cuanto a reconocimiento inmediato de créditos, procedimientos administrativos y metodología docente, que implicará a todos los actores que participan en la movilidad: estudiantes de grado, máster y doctorado, así como personal docente e investigador (PDI) y personal administrativo y de servicios (PAS).

Announcing the first 17 "European Universities" – a major step towards building a #EuropeanEducationArea.

These universities will become inter-university campuses around which students, doctoral candidates, staff & researchers can move seamlessly→ https://t.co/LZEhzIqYI9 pic.twitter.com/NJChxeyoOs