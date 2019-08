¿Qué puede hacer Isabel II ante la petición de suspender el Parlamento?

Londres (EuroEFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó este miércoles que ha solicitado a la reina Isabel II la suspensión del Parlamento en "la segunda semana de septiembre", de modo que los diputados no puedan entorpecer la salida del país de la Unión Europea (UE) el próximo 31 de octubre.



Ante este escenario, se plantean varias cuestiones sobre cuál puede ser el papel de la soberana y las implicaciones constitucionales de su decisión.



-¿Puede Isabel II negarse a suspender el Parlamento?



La soberana puede decidir no seguir el consejo del jefe del Ejecutivo y negarse a dar su consentimiento para cerrar el Parlamento, pero, según los analistas, esto es improbable.



Una decisión de este tipo supondría que Isabel II abandonase el papel neutral que se ha esforzado por mantener desde su coronación en 1953, y que la ha llevado a basar sus pronunciamientos en el criterio propuesto por el primer ministro en cuestión.



Es por ello que varios políticos de la oposición han acusado a Johnson de "utilizar" a la monarca y ponerla en una situación comprometida al borde de una "crisis constitucional", con el objetivo de ejecutar a toda costa el "brexit" o salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).



-¿Por qué Boris Johnson puede solicitar la suspensión del Parlamento?



El primer ministro británico tiene la potestad de demandar a la reina que suspenda las sesiones de la Cámara.



Por lo general, el Parlamento se prorroga una vez al año -durante unas dos semanas-, cuando es tradicional que se celebre el conocido como "Discurso de la reina", en el que la soberana lee un documento elaborado por el Gobierno que detalla sus planes para el siguiente ejercicio y que este año tendrá lugar el 14 de octubre.



La actual sesión parlamentaria, que habrá durado 810 días para cuando previsiblemente quede clausurada, es la más larga en la historia del Reino Unido.



Aunque se trata de un procedimiento habitual dentro del curso parlamentario, la oposición acusa a Johnson de utilizar esta medida semanas antes de la fecha del "brexit" para evitar que la Cámara de los Comunes, que en su mayoría se opone a una salida abrupta de la UE, pueda evitarla a través de mecanismos legislativos.



-¿Hay opciones de que prospere una moción de confianza al Gobierno?



El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, ha planteado al resto de partidos la posibilidad de presentar una moción de confianza al Gobierno a partir del 3 de septiembre, cuando se reanudan las sesiones, y consensuar un gabinete de unidad, cuyo principal cometido sería solicitar a la UE una nueva extensión de la fecha de salida.



No obstante, el Partido Laborista ha enfriado las posibilidades de que se acuerde un Ejecutivo de concentración al avanzar que solo lo aceptaría si al frente está su líder, el izquierdista Corbyn, lo que dificulta que los conservadores moderados acepten entrar en el juego.



Corbyn se reunió ayer con otros dirigentes políticos a fin de buscar "maneras prácticas" con las que evitar una salida no negociada del bloque comunitario y se plantearon llegar a aprobar nueva legislación con la que bloquear una posible marcha sin consenso.



Sin embargo, si el Parlamento se clausura el 10 de septiembre, los diputados opositores no contarán con tiempo suficiente para llevar a cabo este planteamiento.

Por Remei Calabuig