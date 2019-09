Lo que hay que saber para no perderse en la crisis del "brexit"

Londres/Bruselas (EuroEFE).- El complicado proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) entra en momentos críticos por la suspensión del Parlamento la próxima semana y la cada vez más cercana fecha del "brexit" el 31 de octubre, de momento sin acuerdo.

¿Cómo está el proceso?

A la espera de posibles acontecimientos en los próximos días o semanas, el Reino Unido sigue teniendo fijada la fecha de su retirada de la UE el 31 de octubre, sin pacto alguno.

El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, que asumió el poder el pasado julio, se ha comprometido a cumplir con ese calendario, incluso si no hay acuerdo, y dejó claro que no está dispuesto a solicitar a Bruselas una tercer prórroga del "brexit", después de las de los pasados meses de marzo y abril.

Ante el temor por la consecuencias económicas de una falta de pacto, por escasez de alimentos o medicinas y un encarecimiento de las mercancías que vienen de la UE, los partidos de la oposición se han movilizado para impedir que Johnson cumpla su promesa.

Así, la oposición consiguió en la noche del miércoles aprobar en la Cámara de los Comunes (baja) un proyecto de ley destinado a vetar un "brexit" duro y solicitar una prórroga de la retirada de tres meses -hasta el 31 de enero de 2020- si no hay acuerdo para el 19 de octubre.

House of Commons vote 327 to 299 to approve the Third Reading of the European Union (Withdrawal) (No. 6) Bill, as amended at Committee stage.

The Bill will now be considered by @UKHouseofLords. #EUWithdrawal6Bill pic.twitter.com/0xKePSrW1R