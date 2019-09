El universo Johnson: diferencias familiares y un polémico asesor

Londres (EuroEFE).- El Universo Johnson. Carismático y a la vez polémico, llegó como un Goliat seguro de su victoria con la certeza de ejecutar el "brexit" con o sin acuerdo. Con un lenguaje cada vez más beligerante, el primer ministro persigue que su objetivo se haga realidad el próximo 31 de octubre. Dice que está determinado a cumplirlo "a vida o muerte" y que preferiría esar "muerto en una zanja" antes de que eso no se produjera. Y eso que se lo ha exigido la Cámara de los Comunes, donde se deposita la soberanía.

Las tensiones familiares de los Johnson

La dimisión este jueves de Jo Johnson, hermano menor de Boris Johnson, evidencia las divisiones en la familia del primer ministro conservador, unida sin embargo por una notoria ambición que ha catapultado a sus miembros a destacados puestos en la sociedad británica.

El pequeño de los primeros cuatro hijos de Stanley Johnson, el patriarca del clan, dijo que renuncia como secretario de Estado de universidades del Gobierno por una "tensión irresoluble" entre sus "lealtades familiares y el interés nacional", debidas a que, a diferencia de su pariente, él se opone al "brexit".

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest - it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout — Jo Johnson (@JoJohnsonUK) September 5, 2019

Jo Johnson, de 47 años, ya dimitió del anterior Ejecutivo conservador de Theresa May, pero volvió a la Administración de la mano del nuevo líder "tory", en un aparente conflicto de intereses que se ha saldado con su inesperada salida.

"Si tu propio hermano no confía en que actúes en el interés nacional, ¿por qué debería hacerlo el país?", se ha preguntado un portavoz de la oposición laborista, añadiendo leña al fuego de la hoguera mediática.

Junto con Jo, se opone a dejar la Unión Europea (UE) su hermana Rachel, periodista y tertuliana televisiva de 54 años, que en 2017 abandonó el Partido Conservador para unirse al proeuropeo Liberal Demócrata, antes de concurrir sin éxito a las recientes elecciones europeas con la formación anti-"brexit" Change UK.

Ante la salida del poder de su pariente, aseguró en Twitter que "la familia evita el asunto del 'brexit' sobre todo en las comidas", pues no quieren "acorralar al primer ministro".

Con todo, Rachel Johnson, que, como su bombástico padre, ha participado en programas de telerrealidad, alabó a su hermano Boris, de 55 años, por "aterrizar de forma segura, al menos por el momento, en Downing Street", cuando llegó al Gobierno el pasado julio sin pasar por las urnas.

Fue la misma Rachel quien reveló a la prensa la eterna ambición de gobernar de su hermano, que de pequeño, aseguró, quería ser "rey del mundo" y que ha logrado dirigir el país tras ser también alcalde de Londres.

Johnson, el nuevo líder "tory" que genera tanta veneración como rechazo

A tal punto llegaba el deseo del político de dejar su impronta en la historia que hasta poco antes de la campaña del referendo de 2016 sopesó si defendería la permanencia o la salida del bloque, según ha explicado Craig Oliver, asesor del entonces primer ministro, David Cameron.

La misma indecisión o cambio de chaqueta ha demostrado su progenitor, Stanley Johnson, antiguo empleado del Banco Mundial y de la Comisión Europea, de 79 años, que pasó de oponerse activamente al "brexit" a respaldarlo en 2017.

El que fuera eurodiputado entre 1979 y 1984 tiene otro descendiente de su primera esposa, Charlotte Fawcett, el menos conocido Leo Johnson, de 51 años y que es socio de la consultora PwC e interviene en programas de radio.

Aunque está apartado de la primera línea política, él ha defendido en Twitter que se celebre un segundo referéndum sobre la pertenencia en la UE, como en ocasiones sus hermanos Rachel y Jo.

El clan Johnson se completa con los dos hijos de Stanley con su segunda esposa, Jennifer Kidd, Julia y Maximilian, tan rubios como sus hermanos mayores pero más desconocidos para la opinión pública.

El perfil de tuiter del padre de Boris Johnson

Boris Johnson contaba hasta hace poco con una fuerte aliada en el campo pro-"brexit" en su segunda esposa, la abogada Marina Wheeler, de quien se está divorciando tras revelar su relación con la joven publicista de 31 años Carrie Symonds, otra partidaria de la ruptura.

Boris Johnson y su Rasputín: Dominic Cummings

Detrás de Boris Johnson se alza la sombra de Dominic Cummings, su principal asesor y artífice en 2016 de la campaña del "brexit", considerado el Rasputín de la política británica por la desmesurada influencia que supuestamente ejerce sobre el primer ministro.

Nombrado por el líder conservador a su llegada al poder en julio, la mano de este oscuro estratega ya se ha hecho notar en los actos del Gobierno, como el cese fulminante en agosto de una ayudante del ministro de Economía, Sajid Javid, que no era de su confianza.

También se le responsabiliza de la expulsión el pasado martes de 21 diputados "tories", hoy independientes, que se rebelaron contra Johnson al apoyar en la Cámara de los Comunes una ley para impedir un posible "brexit" duro el 31 de octubre.

Una de las suspendidas, Margot James, puso a Cummings en la palestra al aconsejar al primer ministro que "cortara las alas" a su oscuro asistente, mientras que su colega Alastair Burt alertó de que "desprecia a los políticos y el proceso democrático".

"Advisers advise, ministers decide"



MP Margot James, who was expelled from the Conservatives for voting against the government, tells Boris Johnson “to bear that statement closely in mind in relation to his own chief adviser Dominic Cummings”#PMQs: https://t.co/utgDYwoyV8 pic.twitter.com/dbjxSuck0p — BBC Politics (@BBCPolitics) September 4, 2019

El aún diputado conservador Roger Gale le describió entonces como un "patán malhablado no electo (en las urnas)" y vaticinó que puede hundir al Ejecutivo británico -como hiciera el místico ruso con el régimen zarista de Nicolás II-.

I stand by the observation that I made. My impression is that Dominic Cummings is an unelected foul-mouthed liability who has no place at the heart of a Conservative Downing Street. The manner in which he has treated respected colleagues is disgraceful and he has to go. 1/2 https://t.co/0Gy9jIJONq — Sir Roger Gale MP (@SirRogerGale) September 4, 2019

Hasta ahora, el experto en comunicación era sobre todo conocido por ser la mente que fraguó la campaña para que el Reino Unido dejara la Unión Europea (UE) que ganó el referéndum de 2016, de la que acuñó el eficaz eslogan "Retomar el control".

Su papel en esa campaña, posteriormente considerada engañosa y multada por la Comisión Electoral, fue llevado a la televisión en la película "Brexit: the uncivil war" por el actor Benedict Cumberbatch, que le representó como un personaje desaliñado, tan brillante como mercenario, que dirigía a su equipo con mano de hierro.

El nombre de Dominic Cummings, de 47 años, también resonó en la prensa cuando el pasado marzo rechazó declarar en una investigación parlamentaria sobre noticias falsas y el uso de datos personales de ciudadanos en la controvertida campaña para dejar la UE.

Una de sus notorias afirmaciones infundadas fue que el Reino Unido entregaba semanalmente unos 350 millones de libras (390 millones de euros) al bloque europeo, que, dijo, podrían invertirse en la Sanidad pública.

En la película se muestra a Johnson y al ministro Michael Gove, ambos abanderados del "brexit", como meros seguidores de los designios temerarios del "cerebro" de la operación.

Nacido en Durham (noreste inglés) en 1971 y educado en la universidad de Oxford, Cummings debutó en política como asesor de Gove, tras haber dirigido exitosas campañas de comunicación sobre asuntos varios, como, en los años 90, el rechazo a la adopción del euro.

Casado en 2011 con la aristócrata Mary Wakefield, subdirectora de la revista conservadora "The Spectator", es también conocido por los insultos que reparte desde su blog personal, donde en 2017 llamó "corto" y "más vago que un sapo" al entonces ministro para la retirada de la UE, David Davis.

Tan denostado como admirado por la clase política de derechas, Cummings, que asegura que no milita en ningún partido, fue tachado de "psicópata de carrera" por el ex primer ministro David Cameron, que prepara sus memorias.

La apuesta de Boris Johnson por esta polémica figura, que al parecer tiene aterrorizados a los funcionarios, demuestra hasta qué punto está dispuesto a arriesgar en su determinación por lograr que se produzca el "brexit", en lo que se juega su reputación y su mandato.

Por Judith Mora (Edición: Luis Alonso)