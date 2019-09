Los veintiséis miembros de la nueva Comisión Europea, cartera a cartera

Bruselas (EuroEFE).- La futura presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo público este martes el reparto de carteras para el Ejecutivo comunitario en el período 2019-2024.

Estas son las responsabilidades de los comisarios designados por Von der Leyen, a falta de la confirmación final del Parlamento Europeo en octubre.

VICEPRESIDENCIAS EJECUTIVAS

.- Frans Timmermans (Holanda): Vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo y gestión de la política de Acción Climática, junto a los comisarios de Agricultura, Salud, Transporte, Energía, Cohesión y Reformas y Medio Ambiente y Océanos.

"Tras este nombramiento está el compromiso de convertirnos en el primer continente neutro en clima", aseguró Von der Leyen, que definió este objetivo como "un imperativo económico a largo plazo".

.- Margrethe Vestager (Dinamarca): Vicepresidenta ejecutiva para una Europa adaptada a la era digital y comisaria de Competencia. Trabajará mano a mano con los comisarios de Mercado Interior, Innovación y Juventud, Transporte, Energía, Empleo, Sanidad y Justicia.

"Tenemos que adaptar nuestro mercado único a la era digital, obtener el máximo provecho de la inteligencia artificial y los macrodatos, mejorar en el ámbito de la ciberseguridad y trabajar duro por nuestra soberanía tecnológica", resaltó Von der Leyen.

.- Valdis Dombrovskis (Letonia): Vicepresidente ejecutivo para una economía en pro de las personas y comisario de Servicios Financieros. Trabajará de cerca con los comisarios de Empleo, Mercado Interior, Innovación y Juventud, Cohesión y Reformas, Economía y Comercio.

Von der Leyen señaló que la cartera de Dombrovskis tendrá una importancia especial ante la doble transición que afronta Europa: climática y digital.

VICEPRESIDENCIAS

.- Josep Borrell (España): Alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior.

Como jefe de la diplomacia comunitaria, Borrell gestionará ámbitos como las asociaciones internacionales, la política de ampliación, la gestión de crisis y la ayuda humanitaria. Von der Leyen apuntó que también tendrá un "importante reto que abordar" en la relación con África.

.- Dubravka Suica (Croacia): Vicepresidenta para la Democracia y la Demografía.

Von der Leyen quiere que su Comisión aborde las causas del descontento y frustración con el proyecto europeo, entre las que citó el cambio demográfico.

.- Vera Jourová (República Checa): Vicepresidenta para Valores y Transparencia.

Excomisaria de Justicia, liderará el trabajo sobre defensa del Estado de derecho, importante en la legislatura anterior por las tensiones con Polonia y Hungría.

.- Maros Sefcovic (Eslovaquia): Vicepresidente para Relaciones Interinstitucionales.

Sefcovic repite como vicepresidente, en esta ocasión dedicado a gestionar la relación con el resto de instituciones europeas.

.- Margaritis Schinas (Grecia): Vicepresidente para la Protección del estilo de vida europeo.

El ex portavoz jefe de la Comisión salta a una vicepresidencia de nuevo nombre que incluirá la gestión de la política migratoria.

COMISARIOS

.- Johannes Hahn (Austria): Presupuesto y Administración

Es su tercera legislatura y, tras llevar las carteras de Política Regional (2010-2014) y Política de Vecindad y Ampliación (2014-2019), se dedicará ahora a Presupuesto y Administración a pocos meses de que la Unión Europea (UE) entre de lleno en la negociación de su futuro presupuesto plurianual para 2021-2027.

.- Didier Reynders (Bélgica): Justicia

Veterano en las más altas esferas de la política belga, ha sido ministro de Finanzas, de Asuntos Exteriores y Europeos y de Defensa. Se encargará de la cartera de Justicia, donde deberá lidiar con la evaluación de la euroorden y tendrá competencias sobre la materia de Estado de derecho que anteriormente recaían en una vicepresidencia.

.- Mariya Gabriel (Bulgaria): Innovación y Juventud

La comisaria más joven del Ejecutivo de Jean-Claude Juncker cambia de cartera y pasa de Economía Digital a Innovación y Juventud, donde también tendrá competencias en cultura.

.- Stella Kyriakides (Chipre): Salud

Psicóloga clínica de formación, la chipriota llevará la cartera de Salud tras muchos años de experiencia en este sector, particularmente en la prevención del cáncer.

.- Janez Lenarcic (Eslovenia): Gestión de Crisis

Su carrera ha sido mayoritariamente diplomática y ha sido embajador de Eslovenia ante instituciones como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) o la propia UE. También ha sido secretario de Estado de Asuntos Europeos en dos ocasiones.

.- Kadri Simson (Estonia): Energía

Simson ha sido diputada durante muchos años en el Parlamento estonio y también ministra de Asuntos Económicos e Infraestructuras, experiencia que aplicará en la cartera energética.

.- Jutta Urplainen (Finlandia): Asociaciones Internacionales.

La presidenta alemana subrayó que la finlandesa ha sido ministra de Finanzas y parte de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento finlandés durante muchos años y apuntó que su cartera será "crucial" para las relaciones de Europa con su entorno.

.- Sylvie Goulard (Francia): Mercado Interior

"Europea convencida y dedicada", según la definió Von der Leyen, asumirá también un departamento de nueva creación: la dirección general de Defensa, Industria y Espacio.

.- László Trócsányi (Hungría): Vecindad y Ampliación

Quien fuera ministro de Justicia húngaro con Viktor Orbán tendrá la cartera de Ampliación en un periodo clave en las negociaciones de adhesión a la UE para los países candidatos de los Balcanes Occidentales: Albania, Bosnia, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Kosovo.

.- Phil Hogan (Irlanda): Comercio

Veterano de Bruselas como comisario de Agricultura, asume la cartera de Comercio con las tensiones transatlánticas aún muy presentes y a la espera de la negociación de la futura relación comercial con el Reino Unido cuando el país salga de la Unión Europea.

.- Paolo Gentiloni (Italia): Economía

El exprimer ministro italiano se encargará de la cartera económica, una señal del cambio de tono en las relaciones entre Bruselas y Roma después del enfrentamiento por el incumplimiento del país de sus objetivos fiscales y su elevada deuda, si bien Gentiloni no formaba parte del Ejecutivo en ese momento.

.- Virginijus Sinkievicius (Lituania): Medio Ambiente y Océanos.

Von der Leyen destacó que su perfil (ministro de Economía de su país con 28 años) muestra que Europa "está preparada para pasar responsabilidades a la generación más joven".

.- Nicolas Schmit (Luxemburgo): Empleo

El luxemburgués, durante muchos años diputado en el Parlamento Europeo, aportará a la cartera de Empleo su experiencia como ministro en su país de esa área.

.- Helena Dalli (Malta): Igualdad

La nueva Comisión separa las asignaciones de Igualdad en una nueva cartera, otorgada a Helena Dalli, ministra de Diálogo Social, Consumidores y Libertades Civiles y también de Asuntos Europeos e Igualdad en Malta.

.- Janusz Wojciechowski (Polonia): Agricultura

Fue la segunda opción del Gobierno polaco después de que el anterior candidato rechazara el cargo al considerar que no tenía experiencia en Agricultura. Es un veterano eurodiputado y vicepresidente de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo.

.- Elisa Ferreira (Portugal): Cohesión y Reformas

La vicegobernadora del Banco de Portugal y exministra de Planificación y de Medio Ambiente se encargará de esta cartera de nueva creación y lidiará con una partida importante del presupuesto europeo, la política de Cohesión.

.- Rovana Plumb (Rumanía): Transporte

Tras ser ministra en cinco carteras diferentes en Rumanía (Medio Ambiente y Cambio Climático, Trabajo, Fondos Europeos, Educación y Transportes), la también diputada en la Eurocámara se ocupará de Transporte.

.- Ylva Johansson (Suecia): Interior

Exministra de Salud y también de Empleo, se encargará de la comisión de Interior, que lleva temas como terrorismo, asilo e inmigración.

Por Laura Zornoza (edición: Miriam Burgués)

