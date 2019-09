El "brexit" duro sume a Gibraltar en la incertidumbre

Londres/Madrid (EuroEFE).- Se acerca el "brexit" y aumenta la incertidumbre. Y con Gibraltar, España tiene frontera con el "brexit". La retirada del Reino Unido sin acuerdo podría provocar desórdenes públicos en el Reino Unido, desabastecimiento de medicinas, y un aumento en el precio de los alimentos y el combustible, según un análisis de riesgos que divulgó este miércoles el Gobierno británico. En ese análisis hay un capítulo específico para Gibraltar. Pero Fabian Picardo, el ministro principal de Gibraltar, dice que se ha trabajado en este asunto.

Las consecuencias de un "brexit" sin acuerdo son importantes en Gibraltar, según el informe Yelowhammer: Interrupciones en el suministro de mercancías -incluidos alimentos- y medicinas, debido "a la imposición de controles aduaneros en la frontera con España", retrasos de más de cuatro horas en la frontera "durante al menos varios meses" y "retrasos prolongados en la frontera a largo plazo pueden tener probablemente un impacto negativo en la economía de Gibraltar", advierte el Ejecutivo británico.

"Pese a los retrasos sufridos por la salida del Reino Unido de la UE, Gibraltar no ha adoptado todavía decisiones de inversión por las contingencias que se puedan producir en las infraestructuras (puerto, tratamiento de residuos) y hay preocupación por el hecho de que Gibraltar no haya aprobado todavía toda la legislación necesaria para el 'no acuerdo', con los potenciales riesgos que eso conlleva para el Gobierno de Gibraltar.

"Gibraltar continúa haciendo planes con demoras fronterizas menos significativas que nuestro escenario", duice el informe del Gobierno británico.

Pero el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha respondido que "el documento publicado por Yellowhammer es, en lo que a Gibraltar se refiere, una información no actualizada y ya publicada por el Sunday Times. Se ha avanzado en todos los asuntos planteados en él".

"Pero un ´brexit´sin acuerdo no es bueno para Gibraltar", dice Picardo.

