Inés Arrimadas, la primera mujer que gana unas elecciones en Cataluña

Barcelona (EuroEFE).- Inés Arrimadas, la candidata de Ciudadanos a las elecciones del 21 de diciembre, se ha convertido en la primera mujer que gana unas elecciones en Cataluña, y ha logrado además que un partido constitucionalista sea la fuerza más votada en unos comicios autonómicos, aunque las candidaturas independentistas han revalidado su mayoría absoluta.

En esta contienda electoral, Arrimadas (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1981) ha repetido por segunda vez como candidata de Ciudadanos en unos comicios autonómicos tras su estreno en las catalanas de 2015, que la convirtieron contra todo pronóstico en líder de la oposición en la cámara catalana, con unos resultados históricos para la formación naranja al pasar de 9 a 25 diputados.

Y, ahora, dos años después, Arrimadas ha superado esta gesta al conseguir que su partido haya ganado las elecciones catalanas, tanto en votos como en escaños.

Desde su entrada en política en la formación que lidera Albert Rivera, la carrera de la candidata ha sido meteórica y, en poco tiempo, se ha convertido en un valor en alza dentro del partido, tanto en Cataluña como a nivel estatal.

Arrimadas y el "voto útil" frente al independentismo

Actual portavoz nacional de Ciudadanos y miembro del núcleo duro del partido, Arrimadas ha compaginado en los últimos meses este cargo con su papel de jefa de la oposición en el Parlament catalán durante la pasada legislatura, con el que ha sido el azote del proceso soberanista desde la bancada naranja.

La candidata se había marcado como objetivo que las elecciones del 21 de diciembre fuesen la "fecha de caducidad definitiva" del proceso independentista, como no se ha cansado de repetir durante la campaña electoral, aunque finalmente las tres candidaturas independentistas -Junts per Catalunya, ERC y la CUP- han revalidado la mayoría absoluta.

Arrimadas, en sus mítines, ha erigido en todo momento a Ciudadanos como el único voto "útil", "claro", "nítido" y "seguro" frente a los "complejos" y la "ambigüedad" del PSC y de su candidato, Miquel Iceta, al que ha lanzado más de un dardo en los actos de campaña del partido naranja.

Un mensaje el de Arrimadas que ha calado en muchos votantes catalanes, que han otorgado a Ciudadanos la victoria en estas elecciones, en las que la formación naranja ha pescado muchos votos en el caladero del PSC, sobre todo, en los antiguos feudos socialistas del área metropolitana de Barcelona.

Un discurso locuaz, claro y directo

En campaña, la candidata se ha mostrado ante sus simpatizantes como una persona cercana y próxima que ha transmitido emociones y sentimientos, junto a un discurso locuaz, claro y directo.

La presidenciable es licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y habla cuatro idiomas: castellano, catalán, inglés y francés.

Antes de su desembarco en política de la mano de Ciudadanos, hace apenas siete años, la candidata trabajó de consultora en una empresa de servicios de consultoría estratégica y de gestión, y fue responsable de calidad en un grupo de empresas de servicios industriales en el sector petroquímico.

Y ésta es, precisamente, otra de las grandes reivindicaciones de Ciudadanos y de su candidata, que los políticos tengan una experiencia profesional que puedan aportar al ámbito de la política.

Arrimadas, que se define como una persona "soñadora", "curiosa", "honesta" y "currante", confiesa que una de sus "vocaciones frustradas" ha sido la de arqueóloga, aunque siempre que puede recurre a una revista especializada para saciar su interés en esta materia.

La historia, el arte, la lectura, viajar y la música son, también, algunas de las pasiones de la candidata, casada con un exdiputado de CiU que ha dejado la política.

Este fue su vídeo de campaña:

Entre los primeros en felicitar a Arrimadas se encontraba el presidente del ALDE en el Parlamento Europeo. Guy Verhofstadt la aplaudió por haber convertido a su formación en "el mayor partido en Cataluña", aunque advirtió que "el reto más duro continúa", y apuntó que ahora deben "encontrar un camino común para sanar la sociedad catalana".

Congratulations to @InesArrimadas and @CiudadanosCs who became the biggest party in #Catalonia. The hardest challenge remains: finding a common way to heal the Catalan society. Generosity from everyone has to prevail now. pic.twitter.com/eie6vmcaHc