Katainen defiende una cláusula anticorrupción en el futuro acuerdo comercial UE-México

México (EuroEFE).- La cláusula anticorrupción que será incluida por primera vez en un acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) servirá para reforzar el comercio bilateral con México, dijo a Efe el vicepresidente para Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad de la Comisión Europea (CE), Jyrki Katainen.

Al concluir una visita a México con entrevistas con varios secretarios del Gabinete del presidente, Enrique Peña Nieto, Katainen destacó la importancia de esta cláusula que ha sido solicitada por los empresarios mexicanos.

"Es la primera vez que la Unión Europea incluirá una cláusula de este tipo, que mejorará la cooperación y el comercio bilateral", dijo el político finlandés.

La cláusula pretende reducir los casos de corrupción entre los políticos mexicanos -considerada una de las principales lacras del país, junto a la violencia- que entorpecen un mayor desarrollo económico.

Una cláusula similar ha sido ya acordada por los negociadores de Estados Unidos, México y Canadá que tratan de llegar a un acuerdo en la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Katainen subrayó que han sido los propios empresarios mexicanos quienes han solicitado la inclusión del apartado anticorrupción, lo que aportará al país mayor seguridad jurídica y credibilidad, lo cual, a su vez, favorecerá las inversiones y los intercambios comerciales.

En la fase final

El vicepresidente de la CE insistió en que los negociadores de ambas partes han entrado a una fase final, que siempre es complicada, por lo que se necesita de "una sólida voluntad política" para cerrar el acuerdo para renovar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión y Europea y México (TLCUEM), en vigor desde 2000.

En estos momentos, "la voluntad política es necesaria para superar la parte más difícil", sostuvo, y agregó que la Comisión Europea tiene mucha más experiencia en estas situaciones, por lo que los negociadores mexicanos deben esforzarse al máximo.

Recordó que México es el primer país de la región con el que la Unión actualizará un acuerdo comercial existente y remarcó que lo que se busca es "un libre comercio basado en reglas sustentadas".

"Esperamos que esta actualización no solamente tenga que ver con la cuestión de aranceles e impuestos", sino que también se dé énfasis en el comercio "con valores sociales, ambientales y ecologistas", dijo.

Katainen se reunió con el canciller mexicano, Luis Videgaray, para repasar los puntos principales de negociación que quedan por resolver.

