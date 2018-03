El ministro de Exteriores de Kosovo confía en superar el bloqueo con un acuerdo este año con Serbia

Pristina (EuroEFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Kosovo, Behgjet Pacolli, mostró en una entrevista con la Agencia Efe su confianza en lograr este año un acuerdo con Serbia que permita a su país superar el bloqueo a la candidatura de ingreso a la UE y otras instancias internacionales.

En la entrevista, con motivo del décimo aniversario de la declaración de independencia de Kosovo, Pacolli recordó que su país lleva "casi veinte años dialogando con Serbia" y cree que "esta vez el diálogo será un poco diferente, limitado en el tiempo", ya que tendrán "muy bien definidos los asuntos".

La posibilidad de alcanzar ese acuerdo facilitaría la candidatura de Kosovo a la incorporación a la Unión Europea, que espera que "esté completado este año con una Declaración".

"Tendremos un acuerdo con Serbia, que tendrá que reconocer que Kosovo existe y es un estado independiente, y Kosovo reconoce así que Serbia es nuestro vecino, importante para la paz y la prosperidad en los Balcanes", puntualiza.

Con Montenegro, el otro vecino con el que Kosovo mantiene diferencias por las demarcaciones, podría terminar la disputa con la decisión del presidente kosovar, Hashim Thaci, de proponer ya el refrendo parlamentario del acuerdo.

Esa es una de las condiciones de la Unión Europa, junto a la lucha contra la corrupción, para aceptar estudiar la candidatura.

Esa formalización es requisito para liberalizar los visados comunitarios que tanto desean obtener los jóvenes, y no tan jóvenes en Kosovo, el país con mayor proporción de menores de 25 años de Europa.

La situación de Kosovo es "totalmente diferente" a la de España, según el ministro

Pacolli, que subrayó que "lo que ocurre en Kosovo no es comparable con lo que pasa en España, ya que es totalmente diferente", es consciente de que aún hay poderosos países como Rusia, China o Brasil que no reconocen su independencia, ni facilitarán su acceso a Naciones Unidas en tanto no supere esos vetos.

Aún así espera que España, uno de los cinco miembros de la UE que no ha reconocido la independencia de Kosovo lo haga "si no hoy, mañana".

Pese al malestar que produce en Kosovo la creciente obstaculización de España a su presencia en organismos internacionales desde el aumento de la tensión política por el desafío independentista en Cataluña, Pacolli muestra su mejor rostro diplomático.

Pese a las dificultades políticas y diplomáticas, Pacolli anima a los empresarios a invertir en su país, que insiste, tras diez años de independencia ha logrado una mejora de las infraestructuras.

Subraya que cuenta con una población "muy joven, con una visión global, idiomas y otras capacitaciones atractivas para los empresarios".

De nuevo con motivo de la efeméride no deja de proclamar que: "Nuestra independencia es el resultado de una guerra" y defiende el procedimiento internacional seguido para esa proclamación, que reitera "no es unilateral como dicen algunos" y sí cuenta con apoyo legal.

Pese a que reconoce la complejidad de algunas variables económicas, como la tasa de desempleo que se sitúa en el 25 por ciento (que el PNUD eleva a casi el 58 % entre los jóvenes), Pacolli asegura que para final de año esperan superar el 4,5 por ciento del crecimiento del PIB previsto para llevarlo "por encima del 5 por ciento".

Considera que su país, que asiste regularmente a las convocatorias del Tratado de la Alianza del Atlántico Norte, es "casi de facto un miembro" de la OTAN y añade que "está preparado para cualquier desafío".

No considera que Kosovo esté especialmente amenazado o lo esté más que Europa, pese a que sea, con una población mayoritariamente musulmana, apuntado como exportador de yihadistas por los servicios de inteligencia occidentales.

Asegura que han sido "menos de 160" los miembros kosovares del grupo terrorista Estado Islámico (EI), "pero hoy ya no queda ninguno" en sus filas.

No obstante, admite que tienen "que ayudar a algunas familias por su retorno a casa".

Por Alfonso Bauluz (edición: Catalina Guerrero)

