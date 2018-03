El jefe de Exteriores de Lituania aboga por una política de seguridad "consistente" ante Rusia

Madrid (EuroEFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Linas Linkevicius, aboga en una entrevista con la Agencia Efe, por mantener una política de seguridad "consistente, basada en mensajes claros", en particular en las relaciones con Rusia, un país que en su opinión actualmente no puede ser considerado como "un socio".

Linkevicius, que efectúa una visita de trabajo a Madrid, defendió el valor que tiene la OTAN como organización de defensa común, en particular para países pequeños como el suyo, que permaneció 50 años bajo el dominio de la Unión Soviética hasta que recuperó la independencia, en 1990.

"Debemos pertenecer a una alianza colectiva, con responsabilidades colectivas, distribución de los recursos y más eficiencia", manifestó el ministro lituano, quien este lunes mantuvo una reunión de trabajo con su colega español, Alfonso Dastis.

Fresh Monday in #Madrid: together with Spanish colleague @AlfonsoDastisQ we discussed wide range of issues including shared position on #EU and #NATO fronts. Recent period has shown importance of intense cooperation in strategic communications and countering hybrid threats. pic.twitter.com/edIYFAq90D